न सरिए, न सीमेंट... फिर भी विदेश में घर कैसे रहते हैं फुल मजबूत?

भारत में जब भी कोई पक्का मकान बनाने की बात होती है, तो सबसे पहले दिमाग में ईंट, सीमेंट, बालू और सरिया आता है. आमतौर पर यहां मकान की छत, कॉलम और बीम को मजबूत बनाने के लिए लोहे के सरिए का इस्तेमाल किया जाता है. घर की नींव से लेकर छत तक सरिया एक अहम हिस्सा माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विदेशों में कई जगह ऐसे मकान भी बनाए जाते हैं, जिनमें भारत की तरह हर जगह लोहे के सरिए का इस्तेमाल नहीं होता. इसके बावजूद ये मकान सालों तक टिके रहते हैं और तेज हवाओं, बारिश, बर्फबारी और कई बार भूकंप का भी सामना कर लेते हैं.

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ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन घरों को मजबूती कहां से मिलती है? क्या वहां की निर्माण तकनीक भारत से अलग होती है या फिर मकान बनाने में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो उन्हें मजबूत बनाती हैं? दरअसल, इसका जवाब वहां इस्तेमाल होने वाले मटेरियल, घर के डिजाइन और निर्माण के तरीके में छिपा है.

हर देश में मकान बनाने का तरीका एक जैसा नहीं होता

भारत में ज्यादातर पक्के मकान आरसीसी (RCC) तकनीक से बनाए जाते हैं. इसमें कंक्रीट के अंदर लोहे के सरिए डालकर बीम, कॉलम और छत तैयार की जाती है. कंक्रीट दबाव सहने में मजबूत होता है, जबकि सरिया खिंचाव और झटकों को सहने में मदद करता है. दोनों मिलकर मकान को मजबूती देते हैं. लेकिन विदेशों में हर जगह यही तरीका नहीं अपनाया जाता. अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई इलाकों में घर बनाने के लिए लकड़ी, स्टील फ्रेम, ईंट, पत्थर और खास तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है.

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इन देशों में मौसम, जमीन की स्थिति, भूकंप का खतरा और निर्माण की लागत को ध्यान में रखकर तकनीक चुनी जाती है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि वहां सरिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, ऐसा नहीं है. कई इमारतों और घरों में वहां भी स्टील रीबार यानी लोहे के सरिए का इस्तेमाल किया जाता है. फर्क सिर्फ इतना है कि हर घर को बनाने के लिए एक ही तकनीक जरूरी नहीं होती.

लकड़ी के फ्रेम से बनते हैं मजबूत घर

अमेरिका और कनाडा के कई इलाकों में लकड़ी के फ्रेम से घर बनाने का चलन काफी पुराना है. पहली नजर में लोगों को लग सकता है कि लकड़ी से बना घर सीमेंट और सरिए वाले मकान के मुकाबले कमजोर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. इस तकनीक में सबसे पहले लकड़ी के मजबूत फ्रेम तैयार किए जाते हैं. इन फ्रेम में दीवारों, छत और फर्श का ढांचा बनाया जाता है. इसके बाद इनके ऊपर प्लाईवुड या दूसरे मजबूत बोर्ड लगाए जाते हैं. दीवारों के अंदर इंसुलेशन मटेरियल भरा जाता है, जिससे घर सर्दी और गर्मी से भी बचा रहता है. इस तरह पूरा ढांचा एक साथ काम करता है. लकड़ी में थोड़ी लचक होती है, इसलिए सही डिजाइन के साथ बनाया गया लकड़ी का घर हवा और कुछ तरह के भूकंपीय झटकों को सह सकता है. हालांकि इसकी मजबूती लकड़ी की गुणवत्ता, सही जोड़, नमी से बचाव और निर्माण के नियमों पर निर्भर करती है.

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स्टील फ्रेम से तैयार होते हैं मकान

कुछ देशों में घर बनाने के लिए लकड़ी की जगह स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें लोहे या स्टील के पतले लेकिन मजबूत हिस्सों को जोड़कर पूरे घर का ढांचा तैयार किया जाता है. इस तकनीक में स्टील के फ्रेम दीवारों, छत और दूसरी जगहों पर लगाए जाते हैं. फिर इनके ऊपर सीमेंट बोर्ड, जिप्सम बोर्ड या दूसरे निर्माण मटेरियल लगाए जाते हैं. स्टील फ्रेम का फायदा यह है कि यह वजन में हल्का होने के बावजूद अच्छी मजबूती दे सकता है. इसे जरूरत के हिसाब से डिजाइन करना भी आसान होता है. हालांकि स्टील को जंग से बचाना और आग के दौरान उसकी मजबूती बनाए रखने के लिए सही सुरक्षा देना जरूरी है.

ईंट और खास तरह के ब्लॉक से बनते हैं घर

कई देशों में मकान बनाने के लिए सामान्य ईंटों के अलावा खास तरह के कंक्रीट ब्लॉक का इस्तेमाल भी किया जाता है. इनमें AAC ब्लॉक यानी ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक भी शामिल हैं. ये ब्लॉक सामान्य ईंटों के मुकाबले हल्के होते हैं और इनमें छोटे-छोटे हवा के छेद होते हैं. इस वजह से ये घर के अंदर तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं. इनसे दीवारें जल्दी तैयार की जा सकती हैं और इमारत का कुल वजन भी कम रखा जा सकता है.

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इसके अलावा कुछ जगहों पर कंक्रीट ब्लॉक की दीवारों के अंदर स्टील बार और कंक्रीट भरकर उन्हें मजबूत बनाया जाता है. यानी बाहर से देखने पर दीवार में सरिया नजर नहीं आता, लेकिन उसके अंदर मजबूती के लिए स्टील मौजूद हो सकता है.

भूकंप से बचाने के लिए बनाई जाती हैं खास दीवारें

विदेशों में कई जगह ऐसे इलाके हैं, जहां भूकंप आने का खतरा ज्यादा रहता है. जापान इसका बड़ा उदाहरण है. यहां मकान बनाते समय सिर्फ दीवारों की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि पूरे ढांचे को इस तरह तैयार किया जाता है कि वह भूकंप के झटकों को सह सके. इसके लिए शियर वॉल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें घर की कुछ दीवारों को खास तरीके से डिजाइन किया जाता है, ताकि वे तेज हवा और भूकंप के दौरान इमारत को एक तरफ झुकने या हिलने से बचाने में मदद करें.

इन दीवारों को बनाने में कंक्रीट, स्टील और दूसरे मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल हो सकता है. कई बार दीवारों के अंदर सरिया भी लगाया जाता है. यानी मजबूती सिर्फ सरिए की मात्रा से नहीं, बल्कि पूरे ढांचे के डिजाइन से तय होती है.

खास कंक्रीट से भी बनाए जाते हैं मकान

विदेशों में कुछ जगहों पर इंसुलेटेड कंक्रीट फॉर्म (ICF) तकनीक से भी घर बनाए जाते हैं. इसमें खास फोम ब्लॉक या पैनल को दीवारों के आकार में लगाया जाता है. इसके बाद इनके बीच की खाली जगह में कंक्रीट भरा जाता है. कंक्रीट सूखने के बाद दीवार का ढांचा तैयार हो जाता है. इसके दोनों तरफ लगे फोम की वजह से घर के अंदर का तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है. इससे ठंड और गर्मी का असर कम हो सकता है. इस तकनीक में भी जरूरत के मुताबिक स्टील रीइन्फोर्समेंट यानी सरिया लगाया जाता है. इसका इस्तेमाल घर को मजबूत बनाने के साथ-साथ बिजली और हीटिंग से जुड़ी जरूरतों को कम करने के लिए भी किया जाता है.

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घर की नींव और डिजाइन पर दिया जाता है खास ध्यान

मकान की मजबूती सिर्फ दीवारों या छत पर निर्भर नहीं करती. इसकी नींव भी उतनी ही जरूरी होती है. विदेशों में घर बनाने से पहले जमीन की जांच की जाती है. मिट्टी कितनी मजबूत है, उसमें पानी का स्तर कितना है और जमीन पर कितना भार पड़ सकता है, इन बातों का ध्यान रखा जाता है. इसके बाद इंजीनियर तय करते हैं कि घर की नींव कैसी होनी चाहिए. कहीं गहरी नींव बनाई जाती है, तो कहीं जमीन की स्थिति के हिसाब से अलग तरह का फाउंडेशन तैयार किया जाता है. इसके अलावा छत, दीवारों और फर्श को आपस में सही तरीके से जोड़ा जाता है. इससे तेज हवा या भूकंप के दौरान घर के अलग-अलग हिस्सों पर पड़ने वाला दबाव संभालने में मदद मिलती है.

क्या भारत में भी बिना सरिए के मजबूत घर बनाया जा सकता है?

यह पूरी तरह घर के डिजाइन और इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर निर्भर करता है. भारत में भी कुछ जगहों पर मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ईंट और दूसरे मटेरियल से घर बनाए जाते हैं. कुछ निर्माण तकनीकों में पारंपरिक आरसीसी ढांचे की जरूरत भी नहीं होती. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना सरिया डाले घर बनवा सकता है. हर इलाके की मिट्टी, मौसम, भूकंप का खतरा और मकान की ऊंचाई अलग होती है. इसलिए घर बनाने से पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिजाइन तैयार करवाना जरूरी है.

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आखिर में समझने वाली बात यह है कि मकान की मजबूती सिर्फ सरिए पर निर्भर नहीं करती. सही मटेरियल, मजबूत नींव, दीवारों का डिजाइन, घर के अलग-अलग हिस्सों की सही जोड़ाई और निर्माण के नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है. विदेशों में कई घर इसलिए मजबूत रहते हैं क्योंकि वहां जरूरत के हिसाब से अलग-अलग निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है.

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