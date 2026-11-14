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दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग

दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक जूता-चप्पल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है.

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मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. (Photo: ITG)
मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. (Photo: ITG)

दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब वहां स्थित एक जूता फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया.

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई और आग पर काबू पाने के लिए करीब 16 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. फिलहाल दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत के साथ आग को बुझाने में जुटे हुए हैं.

फायर डिपार्टमेंट की टीम के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी घटनास्थल पर तैनात हैं, जो स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें फायरफाइटर्स की टीम आग पर पानी की बौछारें डालती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में आग के कारण आसमान में उठता काले धुएं का घना गुबार साफ देखा जा सकता है.

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