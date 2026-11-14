101 थी कार की रफ्तार, ₹2,000 जुर्माना और GPS में समुद्र... वायरल हुआ अजीब चालान

यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार के चालान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. हरियाणा के एक व्यक्ति की कार 100 किमी प्रति घंटे की निर्धारित सीमा के मुकाबले 101 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद उस पर 2,000 रुपये का चालान काटा गया. लेकिन चालान में दर्ज एक दूसरी जानकारी ने लोगों का ध्यान खींच लिया. स्पीड रिकॉर्ड करने वाली मशीन की लोकेशन में अक्षांश और देशांतर 0°N और 0°E दर्ज थे, जो नक्शे पर अटलांटिक महासागर के एक बिंदु से मेल खाते हैं.

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सोशल मीडिया पर शेयर की चालान की तस्वीर

एक्स यूजर अनुजीत शिवम ने चालान की तस्वीर शेयर करते हुए घटना की जानकारी दी. उनके मुताबिक, चालान में कार की रफ्तार 101 किमी प्रति घंटा दर्ज है, जबकि उस हिस्से में अधिकतम अनुमत गति 100 किमी प्रति घंटा बताई गई है.

चालान में कथित तौर पर उल्लंघन की तारीख 10 जनवरी 2026 और समय करीब दोपहर 3:13 बजे दर्ज है. तस्वीर में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, रिकॉर्ड की गई स्पीड और निर्धारित स्पीड लिमिट समेत अन्य जानकारियां भी दिखाई दे रही हैं.

चालान में अटलांटिक महासागर की लोकेशन क्यों?

इस मामले में सबसे दिलचस्प बात चालान में दर्ज जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं. इसमें अक्षांश 0°N और देशांतर 0°E दिखाई दे रहे हैं. यह वास्तविक रूप से यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन नहीं है. 0°N और 0°E को आम तौर पर 'नल आइलैंड' के नाम से संदर्भित किया जाता है. यह कोई वास्तविक द्वीप नहीं, बल्कि अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा के मिलन के पास स्थित एक काल्पनिक संदर्भ बिंदु है.इसी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स ने चालान की तकनीकी सटीकता पर सवाल उठाए हैं.

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1 किमी ज्यादा स्पीड पर 2 हजार का जुर्माना?

पोस्ट में अनुजीत शिवम ने 100 किमी प्रति घंटे की सीमा के मुकाबले सिर्फ 1 किमी प्रति घंटे ज्यादा रफ्तार दर्ज होने पर 2,000 रुपये के जुर्माने पर भी सवाल उठाया. हालांकि, किसी निर्धारित गति सीमा को पार करना उल्लंघन माना जा सकता है. इसलिए केवल यह तथ्य कि रफ्तार 1 किमी प्रति घंटा ज्यादा थी, अपने आप में चालान को गलत साबित नहीं करता.

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने भी यही तर्क दिया कि 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड लिमिट अधिकतम अनुमत गति है, जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए.

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने क्या कहा?

मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए संबंधित व्यक्ति से ई-चालान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने को कहा. यानी उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुलिस ने सोशल मीडिया पर यह पुष्टि नहीं की है कि चालान गलत तरीके से जारी हुआ था.

क्या स्पीड रडार में गलती की गुंजाइश होती है?

पोस्ट पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि स्पीड रडार में कुछ किलोमीटर प्रति घंटे तक की त्रुटि की गुंजाइश हो सकती है. हालांकि, इस खास मामले में ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो कि मशीन ने रिकॉर्डिंग में गलती की थी.

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इसलिए फिलहाल इस मामले में दो अलग सवाल हैं- पहला, क्या 101 किमी प्रति घंटे की रिकॉर्डेड स्पीड पर 2,000 रुपये का चालान नियमों के मुताबिक था? और दूसरा, चालान में 0°N, 0°E लोकेशन क्यों दर्ज हुई? इन दोनों सवालों पर अंतिम स्थिति संबंधित ट्रैफिक अथॉरिटी की जांच या स्पष्टीकरण के बाद ही साफ होगी.

फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल चालान की सबसे अजीब बात यही है कि कार यमुना एक्सप्रेसवे पर थी, लेकिन उसके चालान में स्पीड रिकॉर्ड करने वाली लोकेशन अटलांटिक महासागर के बीच दिखाई दे रही है.

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