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शाही अंदाज में हुआ जम्मू-कश्मीर के राजकुमार की पत्नी का गृह प्रवेश, लाल जोड़े में सजीं दुल्हन रिया बादल, Photos

जम्मू-कश्मीर के शाही परिवार की बहू बनीं रिया बादल की गृह प्रवेश की तस्वीरें सामने आई हैं. लाल रंग के हैवी लहंगे, पारंपरिक जूलरी और रॉयल अंदाज में रिया बेहद खूबसूरत लगीं. राजकुमार मार्तंड सिंह के साथ उनकी शाही रस्मों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.

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रिया बादल ने राजकुमार मार्तंड सिंह से शादी रचाई है. (PHOTO:ITG)
रिया बादल ने राजकुमार मार्तंड सिंह से शादी रचाई है. (PHOTO:ITG)

जम्मू-कश्मीर के शाही परिवार के राजकुमार मार्तंड सिंह और रिया बादल की शादी इन दिनों चर्चा में है. पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की बेटी रिया ने राजकुमार मार्तंड सिंह के साथ सात फेरे लिए. इस हाई-प्रोफाइल शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे थे.

अब शादी के बाद रिया के गृह प्रवेश की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें शाही रस्मों के साथ परिवार का रॉयल अंदाज भी देखने को मिल रहा है. पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की बेटी रिया का ब्राइडल लुक बहुत सुंदर लग रही हैं, जिसमें वो बिल्कुल किसी रॉयल प्रिंसेज से कम नहीं लग रही हैं. 

लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लगीं रिया

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गृह प्रवेश के दौरान नई नवेली दुल्हन रिया बादल का ब्राइडल लुक देखने लायक था. उन्होंने पारंपरिक लाल रंग का हैवी लहंगा पहना था, जिस पर सिल्वर और गोल्डन कढ़ाई की गई थी. लहंगे के साथ उन्होंने मैचिंग लाल दुपट्टा सिर पर ओढ़ा हुआ था. दुपट्टे पर बारीक सितारों और हैवी बॉर्डर का काम उनके लुक को खास बना रहा था. 

(PHOTO: Instagram@mrinalikabhanjdeo)

जूलरी ने बढ़ाई दुल्हन के लुक की खूबसूरती

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रिया ने अपने ब्राइडल लुक को पारंपरिक जूलरी के साथ पूरा किया. माथे पर मांगटीका, नाक में बड़ी नथ और गले में हैवी नेकलेस उनके दुल्हन वाले अंदाज को और खास बना रहे थे. हाथों में मेहंदी और लाल चूड़ियां भी उनके लुक के साथ खूब जंच रही थीं. 

गुलाबी साफे में दिखे राजकुमार

वहीं, राजकुमार मार्तंड सिंह भी अपने शाही अंदाज में नजर आए. उन्होंने क्रीम और गोल्डन रंग की हैवी कढ़ाई वाली शेरवानी पहनी थी. इसके साथ गुलाबी रंग का साफा और पारंपरिक कलगी उनके लुक को रॉयल टच दे रही थी. गले में लेयर्ड जूलरी ने उनके शाही लुक में चार चांद लगाए.

शाही सजावट के बीच हुईं गृह प्रवेश की रस्में

तस्वीरों में मार्तंड अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ पारंपरिक अंदाज में रस्में निभाता नजर आ रहा है. बैकग्राउंड में क्रीम और गोल्डन रंग की सजावट, सुनहरे छत्र और पारंपरिक डेकोरेशन सामान समारोह को शाही रूप दे रहे हैं. रिया और मार्तंड सिंह के गृह प्रवेश में शाही परिवार के कई लोग शामिल हुए, जिन्होंने दूल्हा-दुल्हन को अपना आशीर्वाद दिया. 

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