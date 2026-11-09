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Govardhan Puja 2026: कृष्ण को दिन में 8 बार भोजन कराती थीं मां यशोदा, कहानी 56 भोग की

माता यशोदा बालकृष्ण को एक दिन में आठ बार भोजन कराती थीं. जब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए सात दिनों तक भोजन नहीं किया तो उनके भोजन की भरपाई करने के लिए आठ पहर के हिसाब से पकवान तैयार किए गए. इस तरह सात दिन और आठ पहर का हिसाब लगाकर 56 भोग (7 दिन×8 पहर= 56 भोग) तैयार किए गए थे.

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गोवर्धन पूजा में श्रीकृष्ण के छप्पन भोग में कई अलग-अलग चीजों को शामिल किया जाता है. (Photo: ITG)
गोवर्धन पूजा में श्रीकृष्ण के छप्पन भोग में कई अलग-अलग चीजों को शामिल किया जाता है. (Photo: ITG)

कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा पर गोवर्धन पूजा का विधान बताया गया है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है. घरों और मंदिरों में तरह-तरह के पकवानों का भोग कान्हा को अर्पित किया जाता है. गोवर्धन की इस परंपरा को अन्नकूट और छप्पन भोग भी कहा जाता है. इस दिन भगवान को  56 भोग लगाने की परंपरा भी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पूजा में भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग ही क्यों अर्पित किए जाते हैं. आइए जानते हैं.

मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र देव के प्रकोप से बचाने के लिए लगातार सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली (छोटी उंगली) पर उठाकर रखा था. इस दौरान उन्होंने अन्न तक ग्रहण नहीं किया था. माता यशोदा को अपने लाडले कान्हा की चिंता सताने लगी थी. वह चाहती थीं कि कृष्ण को समय पर भोजन मिले, लेकिन ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कान्हा लगातार पर्वत को उठाए हुए थे. छप्पन भोग की परंपरा इसी कहानी से जुड़ी है.

क्यों 56 भोग ही अर्पित किए जाते हैं?
ऐसी मान्यता है कि माता यशोदा बालकृष्ण को एक दिन में आठ बार भोजन कराती थीं. दिन के इन आठ समय को आठ पहर के रूप में भी समझा जाता है. जब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए सात दिनों तक भोजन नहीं किया तो उनके भोजन की भरपाई करने के लिए आठ पहर के हिसाब से पकवान तैयार किए गए. इस तरह सात दिन और आठ पहर का हिसाब लगाकर 56 भोग (7 दिन×8 पहर= 56 भोग) तैयार किए गए थे.

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छप्पन भोग में कौन-कौन सी चीजें चढ़ाई जाती हैं?
श्रीकृष्ण के छप्पन भोग में कई अलग-अलग चीजों को शामिल किया जाता है. इसमें मीठे, नमकीन, फल, अनाज और दूध से बनी कई तरह की चीजें शामिल की जाती हैं. अलग-अलग मंदिरों और क्षेत्रों में भोग की सामग्री में अंतर हो सकता है. आमतौर पर इसमें माखन-मिश्री, पेड़ा, लड्डू, खीर, मालपुआ, पूड़ी, हलवा, दही, कड़ी-चावल, खिचड़ी, मौसमी फल और विभिन्न प्रकार की सब्जियां शामिल होती हैं.

गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?
इस साल 10 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के दिन सुबह 6 बजकर 40 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 50 मिनट तक पूजा का पहला शुभ मुहूर्त रहेगा. इसके बाद, सुबह 11 बजकर 43 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जा सकती है. संध्याकाल में पूजा करने वाले शाम 5 बजकर 30 मिनट से शाम 5 बजकर 56 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं.

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