scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

₹10 हजार से भी कम में घर लाएं Realme का 32 इंच Smart TV, Flipkart सेल में मिल रही है बंपर छूट!

दिवाली से पहले Flipkart पर Realme के 32 इंच Smart TV पर शानदार डील मिल रही है. इस टीवी की कीमत घटकर 10,399 रुपये हो गई है. वहीं, बैंक ऑफर के साथ इसे 9,404 रुपये में खरीदा जा सकता है. जानिए इसके डिस्प्ले, साउंड और फीचर्स की पूरी जानकारी.

Advertisement
X
Flipkart सेल में Realme TV पर शानदार डील, जानें फीचर्स. (Photo: AI)
Flipkart सेल में Realme TV पर शानदार डील, जानें फीचर्स. (Photo: AI)

अगर आप इस दिवाली अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और किसी शानदार डील की तलाश में हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे स्मार्ट टीवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर काफी कम कीमत में मिल रहा है. 

सबसे खास बात यह है कि इस डील में आप 10 हजार रुपये से भी कम में शानदार टीवी घर ला सकते हैं. आइए जानते हैं इस डील के बारे में और साथ ही इस टीवी में मिलने वाले खास फीचर्स के बारे में.

किस टीवी पर मिल रही है शानदार डील?

सम्बंधित ख़बरें

Flipkart सेल में ₹12 हजार का 5G फोन, 6000mAh बैटरी!
Flipkart सेल में ₹10 हजार से कम के 3 बेस्ट फोन, 120Hz डिस्प्ले!
Lava virat curve 5G
पीछे भी लगी है स्क्रीन! 6,000mAh वाले सस्ते फोन की बिक्री शुरू
OnePlus N6x
OnePlus लाया सस्ता स्मार्टफोन, मिलेगी 7000mAh बैटरी
Amazon sale phones from ₹15,499: iPhone 16, Galaxy S25 Ultra and the conditions behind the price tags
iPhone 16 से Galaxy S25 Ultra तक, दिवाली सेल में बंपर डिस्काउंट

Realme TechLife के इस टीवी पर शानदार ऑफर देखने को मिल रहा है. फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पेज पर इस मॉडल की कीमत 22,999 रुपये दिखाई गई है. 

वहीं, सेल के दौरान इसकी कीमत घटकर 10,399 रुपये हो गई है. अगर आप बैंक ऑफर के साथ खरीदते हैं, तो इसे 9,404 रुपये में घर ला सकते हैं. आइए जानते हैं इतनी कम कीमत में मिलने वाले इस स्मार्ट टीवी के फीचर्स के बारे में.

यह भी पढ़ें: Jio Vs Starlink: जब भारत में लॉन्च होगी जियो और स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस, कैसे करेगा काम?

Advertisement

टीवी का डिस्प्ले कैसा है?

टीवी में सबसे जरूरी उसका डिस्प्ले होता है, क्योंकि इसी से मूवी और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस शानदार बनता है. इस टीवी में 80cm यानी 32 इंच का डिस्प्ले मिलता है. यह एक LED डिस्प्ले है. इसके साथ 60Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, जो टीवी देखते समय अच्छा एक्सपीरियंस देता है.

स्पीकर की क्वालिटी कैसी है?

टीवी में लगे स्पीकर की क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी होती है, जितना उसका डिस्प्ले. इसके लिए इस टीवी में दो स्पीकर दिए गए हैं, जो 20W का आउटपुट देते हैं. इससे आपको टीवी देखते समय अच्छी आवाज मिलती है और घर में मूवी देखने का मजा भी बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: 6,330mAh बैटरी और 100W चार्जिंग वाला POCO X8s लॉन्च, छोटी स्क्रीन में मिलेंगे बड़े फीचर्स

परफॉर्मेंस कैसी है इस स्मार्ट टीवी की?

अगर बात करें इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यह Android पर चलता है. वहीं, इसमें 1GB RAM और 8GB स्टोरेज भी मिलता है, जो टीवी के इस्तेमाल में मदद करता है.

इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं. साथ ही इसमें बिल्ट-इन Wi-Fi और Bluetooth जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. अगर आप भी कम कीमत में स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर मिल रही यह डील आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'टर्बुलेंस है, बर्फ जम रही', क्रैश से पहले कॉकपिट में चीख-पुकार, पायलट ने बॉयफ्रेंड को भेजा था आखिरी मैसेज |
    अभी दिल्ली का और दम घुटेगा, पाकिस्तान के पंजाब से भी आएगी जहरीली हवा |
    IND A vs NZ A: यशस्वी जायसवाल ने काटा गदर! न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ ठोका शतक, आखिर कौन जीता मैच? |
    Divyanka Tripathi Twins Namkaran: 41 की एक्ट्रेस को हुए जुड़वा बच्चे, 5 महीने बाद धूमधाम से किया नामकरण, मनोज तिवारी ने दिया आशीर्वाद |
    Diwali 2026: तिजोरी में नहीं होगी पैसों की कमी! बस इस दिवाली मेन गेट पर बनाएं ये शुभ रंगोली! जानें सही दिशा |
    जेंडर चेंज कर चुकी अनाया बांगड़ ट्रांसजेंडर्स की आवाज करेंगी बुलंद , बेंगलुरु में सुनाएंगी 'अपने अंदर झांकने' की कहानी |
    18 ट्रेनों से छिना सुपरफास्ट दर्जा... नंबर बदला, किराया भी होगा कम, देखें लिस्ट |
    महिला का गला पकड़ा, जान से मारने की धमकी... बेंगलुरु में दिनदहाड़े चेन लूटने की कोशिश- VIDEO |
    फ्रांस में कई हफ्तों बाद भी छात्र प्रदर्शन जारी, देखें दुन‍िया आजतक |
    नवंबर में लगाएं ये फूलों वाले 5 खूबसूरत पौधे, मात्र 10 रुपये करने होंगे खर्च; रंग-बिरंगे फूलों से सर्दियों में खिल उठेगी बालकनी
    Advertisement