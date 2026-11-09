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गर्ल मैथ क्या है? शॉपिंग के खर्च को ऐसे सही ठहराती है Gen Z

जेन जी के बीच गर्ल मैथ का ट्रेंड चर्चा में है. इसमें लोग शॉपिंग पर खर्च किए गए पैसों को मजेदार तर्क देकर सही साबित करते हैं. कभी डिस्काउंट को बचत बताया जाता है, तो कभी रिफंड के पैसों से हुई खरीदारी को नया खर्च नहीं माना जाता. जानिए इस ट्रेंड के पीछे का दिलचस्प गणित.

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क्या जेन जी के लिए गर्ल मैथ है जरूरी?
क्या जेन जी के लिए गर्ल मैथ है जरूरी?

शॉपिंग के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कोई पसंदीदा ड्रेस, जूते या मेकअप प्रोडक्ट देखते ही उसे खरीदने का मन बन जाता है. लेकिन पैसे खर्च करने के बाद मन में सवाल भी आता है कि क्या इस चीज पर इतने पैसे खर्च करना सही था? जेन जी के पास इस सवाल का अपना मजेदार जवाब है. सोशल मीडिया पर इसे 'गर्ल मैथ' कहा जाता है. इसमें लड़कियां शॉपिंग पर खर्च किए गए पैसों को ऐसे गिनती हैं कि उन्हें खर्च करने के बजाय बचत का एहसास होने लगता है.

क्या है गर्ल मैथ?

गर्ल मैथ सोशल मीडिया का एक मजेदार ट्रेंड है, जिसमें लोग अपनी खरीदारी को सही साबित करने के लिए अलग-अलग तरह के हिसाब लगाते हैं. इसमें गणित के नियमों से ज्यादा अपनी पसंद और खुशी को महत्व दिया जाता है. मसलन, अगर 2 हजार रुपये की ड्रेस 50% डिस्काउंट पर मिल रही है, तो उसे खरीदने वाला 1 हजार रुपये खर्च करने के बजाय 1 हजार रुपये बचाने की बात करेगा. यानी खरीदारी को खर्च नहीं, बचत के तौर पर देखा जाएगा.

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कैश से खरीदारी यानी कम खर्च का एहसास

गर्ल मैथ का एक और मजेदार लॉजिक है कि कैश से खरीदारी करने पर खर्च का एहसास कम होता है. अगर किसी ने पहले से कुछ पैसे शॉपिंग के लिए अलग रखे हैं और उन्हीं से खरीदारी करता है, तो उसे लगता है कि यह खर्च तो पहले से तय था. वहीं, कार्ड से पेमेंट करने पर खाते से पैसे कटते हुए दिखते हैं, जिससे खर्च का एहसास ज्यादा हो सकता है.

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रिफंड मिला तो नए पैसे मिल गए!

मान लीजिए आपने 2 हजार रुपये की कोई ड्रेस खरीदी, लेकिन पसंद न आने पर उसे वापस कर दिया. कुछ दिनों बाद पैसे रिफंड हो गए. अब अगर आप उन्हीं पैसों से कोई दूसरी चीज खरीदते हैं, तो गर्ल मैथ के हिसाब से यह नया खर्च नहीं है. क्योंकि आपके पास तो वही पैसे वापस आए हैं, जिन्हें आप पहले ही खर्च कर चुकी थीं.

बार-बार पहनेंगे तो महंगी ड्रेस भी सस्ती!

गर्ल मैथ में किसी महंगी चीज की कीमत को इस्तेमाल के हिसाब से बांटकर देखा जाता है. उदाहरण के लिए, अगर आपने 3 हजार रुपये की ड्रेस खरीदी और उसे 30 बार पहनने का प्लान है, तो हर बार पहनने का खर्च सिर्फ 100 रुपये हुआ. इस तरह महंगी ड्रेस भी किफायती लगने लगती है.

यह भी पढ़ें:"Gen Z Diwali Celebrations: सौरव जोशी से लेकर अभिषेक शर्मा तक, Gen Z स्टार्स ने ऐसे मनाई दिवाली

डिस्काउंट में खरीदना यानी पैसे बचाना?

कई बार किसी प्रोडक्ट पर 70% तक की छूट देखकर लगता है कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा. गर्ल मैथ के मुताबिक, अगर 5 हजार रुपये का सामान 1500 रुपये में मिल रहा है, तो 3500 रुपये बच गए. हालांकि, इस हिसाब में यह बात छूट जाती है कि अगर उस सामान की जरूरत ही नहीं थी, तो 1500 रुपये भी खर्च हुए हैं.

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क्या गर्ल मैथ सिर्फ मजाक है?

गर्ल मैथ सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन यह खरीदारी को लेकर लोगों की सोच भी दिखाता है. कई बार लोग अपनी पसंद की चीज खरीदने के बाद होने वाले पछतावे को कम करने के लिए ऐसे तर्क देते हैं. सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हंसी-मजाक का हिस्सा बन गया है. हालांकि, हर डिस्काउंट बचत नहीं होता और हर खरीदारी जरूरी भी नहीं होती. इसलिए मजेदार हिसाब लगाने के साथ अपने बजट का ध्यान रखना भी जरूरी है.

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