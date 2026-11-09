विवेक अग्निहोत्री ने मांगी माफी, हटाया दिवाली पर गुस्सा निकालने वाला पोस्ट, घर में गिरा था रॉकेट

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि रविवार रात उनकी बालकनी में एक भटकता हुआ रॉकेट आ गिरा, जिससे उनके सोफे में आग लग गई. हालांकि, सोफे का कपड़ा 'फायर-रेसिस्टेंट' (आग न पकड़ने वाला) था, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. हालांकि बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर सफाई दे दी है.

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अग्निहोत्री ने मुंबई में आग लगने की अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया और उम्मीद जताई कि प्रशासन इनकी जांच करेगा. उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई, जब मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने एक वीडियो शेयर कर लोगों से पटाखे जलाते समय सावधानी बरतने की अपील की.



विवेक अग्निहोत्री ने क्या बताया?

'द बंगाल फाइल्स' के निर्देशक ने लिखा, 'कल रात, एक भटकता हुआ रॉकेट हमारी बालकनी में रखे सोफे पर आ गिरा, जिससे उसमें आग लग गई. शुक्र है कि हमारे कुत्तों ने हमें समय रहते सचेत कर दिया, और सोफे का कपड़ा 'फायर-रेसिस्टेंट' होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया. हमें हमेशा से डर था कि ऐसा कुछ हो सकता है. इस बार तो हम बच गए, लेकिन बाकी पीड़ितों का क्या? दिवाली मनाना किसे पसंद नहीं है?'

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उन्होंने आगे लिखा कि इस तरह के भटकते रॉकेट कोई सांस्कृतिक गौरव नहीं हैं, बल्कि इनसे आग लगने का खतरा रहता है. निर्देशक ने कहा कि हमारी संस्कृति निर्दोष लोगों की जान, उनके घरों और संपत्ति को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देती.

सख्ती से लागू करने की मांग की

फिल्म निर्माता ने आगे लिखा कि मेयर तावड़े की अपील शायद थोड़ी देर से आई है. हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. अग्निहोत्री के अनुसार, जागरूकता फैलाने, अदालती आदेशों का पालन कराने, आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस तरह के उल्लंघनों को रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

I am deleting my previous tweet. Neither do I want to be the reason for anyone’s outrage nor do I want to enable or weaken anyone’s cultural or environmental narrative. Happy Diwali to everyone, once again. 🇮🇳 🪔 — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) November 9, 2026

उन्होंने लिखा, 'मुझे उम्मीद है कि प्रशासन मुंबई में आग लगने की इन घटनाओं की जांच करेगा और जहां भी लापरवाही या कानून लागू करने में विफलता पाई जाएगी, वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी. जिम्मेदारी के पदों पर बैठे लोग जो कुछ भी करते हैं, दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वे जो मानक तय करते हैं, समाज उन्हीं के अनुसार जीने लगता है.'



डिलीट किया पोस्ट

इतना सब लिखने के बाद फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने अपना पोस्ट डिलीट कर माफी मांग ली. उन्होंने पोस्ट कर लिखा, 'मैं अपना पिछला ट्वीट हटा रहा हूं. मैं न तो किसी के आक्रोश का कारण बनना चाहता हूं, और न ही किसी के सांस्कृतिक या पर्यावरणीय विमर्श को बढ़ावा देना या कमज़ोर करना चाहता हूं. सभी को एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं.'

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