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फोन की जरूरत होगी कम? Meta लेकर आया कीचेन में लगाने वाला छोटू AI डिवाइस, नाम है Muse Charm

मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक छोटू AI डिवाइस लॉन्च किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. ये AI डिवाइस आपका काम आसान कर सकता है. कुछ लोग मान रहे हैं कि आने वाले समय में ये स्मार्टफोन की जगह भी ले सकता है.

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Muse Charm : Photo: Meta
Muse Charm : Photo: Meta

सोचिए, आपको AI से कोई काम करवाना है और इसके लिए न फोन निकालना पड़े, न कोई ऐप खोलना पड़े. बस जेब में रखे एक छोटे से डिवाइस को टैप किया और सीधे AI से बात शुरू. Meta अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है. मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बड़ा ऐलान किया है. इस डिवाइस के लॉन्च होते ही जकरबर्ग का नेटवर्थ  4 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ गया.  

Meta Connect 2026 में Muse Charm नाम का एक छोटा AI डिवाइस दिखाया है, जिसे जेब में रखा जा सकता है या चाबी के गुच्छे के साथ लगाया जा सकता है. यह कोई नॉर्मल ब्लूटूथ गैजेट नहीं है. इसके अंदर Meta का Muse AI एजेंट है. कंपनी ने सितंबर की शुरुआत में म्यूस को पेश किया था. यह सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला AI नहीं है, बल्कि ईमेल भेजने, यात्रा बुक करने, वेबसाइट पर काम करने और दूसरे डिजिटल कामों को यूजर की तरफ से पूरा करने के लिए बनाया गया है.

क्या करता है ये डिवाइस?

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Muse Charm को समझने के लिए इसे एक छोटे AI रिमोट की तरह देखा जा सकता है. मेटा के मुताबिक, इसमें म्यूस और उसका रियल-टाइम वॉयस सिस्टम एक छोटे डिवाइस में दिया गया है. इसे जेब में रखा जा सकता है और चाबी के गुच्छे से भी जोड़ा जा सकता है. डिवाइस में एक छोटी स्क्रीन है, जिस पर म्यूस का डिजिटल अवतार दिखाई देता है.

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Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने इसे दिखाते हुए बताया कि डिवाइस के कोने में मौजूद सेंसर को टैप करके म्यूस से बात शुरू की जा सकती है. इसके लिए फोन अनलॉक करने या कोई ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी. यहीं से इस छोटे डिवाइस की कहानी दिलचस्प हो जाती है. पिछले कुछ सालों में AI का इस्तेमाल करने के लिए फोन सबसे बड़ा जरिया रहा है. Meta अब AI को फोन की स्क्रीन से बाहर निकालकर ऐसी चीज में डालना चाहती है जो हर समय आपके साथ रहे.

Muse Charm के फीचर्स क्या हैं

म्यूस चार्म अपने आप में पूरी कहानी नहीं है. इसके पीछे Meta का Muse AI है, जिसे कंपनी ने 8 सितंबर को लॉन्च किया था. Meta का दावा है कि म्यूस सामान्य चैटबॉट से अलग तरीके से काम करता है. आप उसे सिर्फ सवाल पूछने के बजाय कोई काम दे सकते हैं और वह उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है.

मसलन, म्यूस ईमेल भेज सकता है, यात्रा की योजना बनाने में मदद कर सकता है, वेबसाइट खोलकर फॉर्म भर सकता है और किसी बड़े काम को छोटे-छोटे चरणों में बांटकर उस पर काम कर सकता है. लंबे काम के मामले में यह ऐप बंद होने के बाद भी काम जारी रख सकता है और जरूरत पड़ने पर यूजर से अनुमति मांग सकता है.

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Meta ने म्यूस के लिए एक अलग Secure VM भी बनाया है. कंपनी के मुताबिक इसमें AI और यूजर का डेटा एक अलग वर्चुअल कंप्यूटर में रखा जाता है. संवेदनशील काम जैसे ईमेल भेजने या खरीदारी करने से पहले यूजर की अनुमति ली जाती है.

यानी Meta का लक्ष्य सिर्फ ऐसा AI बनाना नहीं है जो आपसे बात करे. कंपनी ऐसा AI चाहती है जो आपके लिए डिजिटल दुनिया में काम भी करे.अगर Muse फोन पर पहले से उपलब्ध है, तो इसके लिए अलग डिवाइस खरीदने की जरूरत क्यों पड़ेगी? Meta का जवाब है सुविधा. कंपनी चाहती है कि AI तक पहुंचने के लिए बार-बार फोन निकालने की जरूरत न हो.

यह सोच कुछ हद तक स्मार्ट ग्लास जैसी है. Meta पहले ही AI को चश्मे में ले जा रही है. कनेक्ट इवेंट में कंपनी ने बताया कि म्यूस को उसके AI ग्लास से भी जोड़ा जाएगा. इससे यूजर दिनभर बिना फोन निकाले AI से बात कर सकेगा. म्यूस चार्म इसी विचार का दूसरा रूप है. अगर आपने चश्मा नहीं पहना है तो जेब में रखा छोटा डिवाइस AI तक पहुंचने का तेज रास्ता बन सकता है.

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फिलहाल इसे खरीदा नहीं जा सकता

यहां एक जरूरी बात है. म्यूस चार्म अभी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है. Meta ने Connect में इसका प्रोटोटाइप दिखाया है और कहा है कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी इस साल बाद में दी जाएगी. जकरबर्ग ने संकेत दिया है कि कंपनी इसे दिसंबर में छुट्टियों के मौसम तक उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन कीमत और पूरी तकनीकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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इसका मतलब है कि अभी इसकी बैटरी, कनेक्टिविटी, पूरी क्षमता और कीमत पर अंतिम तस्वीर साफ नहीं है. इसलिए फिलहाल इसे एक तैयार प्रोडक्ट से ज्यादा Meta की AI हार्डवेयर स्ट्रैटिजी की झलक कहना सही होगा.

Meta का बड़ा प्लान क्या है?

Meta Connect 2026 में कंपनी के ऐलान को एक साथ देखें तो तस्वीर ज्यादा साफ होती है. Meta AI को सिर्फ फोन या कंप्यूटर तक नहीं रखना चाहती. कंपनी इसे ग्लास, ऑडियो डिवाइस और अब एक छोटे जेब में रखे जा सकने वाले डिवाइस तक ले जा रही है. Meta ने अपने AI ग्लास की लाइनअप को भी बढ़ाया है और साल के अंत तक 100 से ज्यादा AI ग्लास स्टाइल उपलब्ध कराने की बात कही है.

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इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि AI अब सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई देने वाला सॉफ्टवेयर नहीं रहना चाहता. वह धीरे-धीरे ऐसी चीज बन रहा है जो आपके आसपास मौजूद डिवाइस के जरिए हर समय उपलब्ध रहे.

Muse Charm इसी बदलाव का सबसे छोटा और शायद सबसे दिलचस्प उदाहरण है. अगर मेटा इसे सही कीमत और सही अनुभव के साथ बाजार में उतार पाती है, तो AI इस्तेमाल करने का तरीका सिर्फ फोन में ऐप खोलने तक सीमित नहीं रहेगा. लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग अपने साथ एक और डिवाइस रखने के लिए कितने तैयार हैं.

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