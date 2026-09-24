गुरुग्राम में मां-बेटी की कार पर हमला, पुलिस ने एक महीने बाद लिखी FIR... देखें VIDEO

गुरुग्राम के पॉश इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक और गंभीर मामला सामने आया है. सेक्टर-56 थाना क्षेत्र के एआईटी चौक पर 27 अगस्त की रात करीब 10:09 बजे स्कॉर्पियो चालक ने मां-बेटी की कार को जोरदार टक्कर मार दी. पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद आरोपी ने अपनी गाड़ी उनकी कार के आगे अड़ाकर रास्ता रोक दिया.

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इसके बाद आरोपी कार से लोहे की रॉड लेकर बाहर आया और दोनों महिलाओं के साथ अभद्रता की. आरोप है कि उसने रॉड से उनकी कार की हेडलाइट भी तोड़ दी. पूरी घटना कार में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई. पीड़िता ने यह फुटेज पुलिस को सबूत के तौर पर सौंपा था.

आजतक से बातचीत में मामले में एक पीड़िता पूजा वर्मा ने बताया कि इस घटना में वीडियो पेश किए जाने के बाद भी एक महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई.

एक महीने बाद दर्ज हुई FIR

हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के करीब 20 दिन बाद पुलिस ने FIR दर्ज की. पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने पुलिस से कई बार शिकायत की और डैशकैम फुटेज भी दिया, लेकिन कार्रवाई में काफी वक्त लग गया. FIR दर्ज करने में हुई देरी पर सेक्टर-56 पुलिस की ओर से फिलहाल कोई विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है.

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BNS की धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने अब अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ BNS की धारा 125, 281 और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया है. पीड़िता के मुताबिक स्कॉर्पियो पर टेंपरेरी नंबर प्लेट लगी थी. पुलिस डैशकैम फुटेज और इलाके के CCTV कैमरों की मदद से वाहन और आरोपी की पहचान कर रही है.

यह वही गोल्फ कोर्स रोड है, जहां हाल ही में चर्चित शिवानी 'सिया' चौहान रोड रेज मामला सामने आया था. हालांकि मां-बेटी के साथ हुई यह वारदात सिया वाले मामले से पहले की है.

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