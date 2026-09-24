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Kal Ka Rashifal 25 September 2026: करियर में नई उड़ान, धन में बढ़ोतरी और रिश्तों में मिठास, जानें किस राशि को कल क्या मिलेगा?

Kal Ka Rashifal 25 September 2026: कार्यक्षेत्र में सावधानी रखें.  विरोधियों से सतर्क रहें और जरूरी फैसले सोच-समझकर लें.  अनुशासन और धैर्य से काम करना लाभकारी रहेगा. 

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Kal Ka Rashifal
Kal Ka Rashifal

मेष

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा.  पेशेवर लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा . नए अवसरों का लाभ उठा पाएंगे.  व्यापार में गति आएगी . कार्यकुशलता बेहतर होगी. 

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.  जरूरी फैसले लेने में आत्मविश्वास रहेगा.  वित्तीय मामलों में सुधार होगा.  योजनाओं को समर्थन मिलेगा. 

प्रेम-मैत्री: प्रेम और स्नेह बढ़ेगा.  प्रियजनों के साथ समय बिताने और मन की बात कहने का मौका मिलेगा.  रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी. 
स्वास्थ्य-मनोबल: व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा . मनोबल ऊंचा बना रहेगा. 

शुभ रंग: सिंदूरी लाल | शुभ अंक: 6, 7, 8, 9
कल  का उपाय: मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें, मंत्र का जाप करें और मिष्ठान्न का वितरण करें. 

वृषभ

नौकरी-व्यवसाय: अधिकारियों से महत्वपूर्ण चर्चा आगे बढ़ेगी.  वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर प्रयासों में सफलता मिलेगी. योजनाओं को गति देने का मौका मिलेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.  लाभ बढ़ेगा और लंबित मामलों को सुलझाने में सफलता मिल सकती है.  भवन-वाहन से जुड़े प्रयास भी आगे बढ़ेंगे. 

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प्रेम-मैत्री: परिवार और प्रियजनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे.  साथ समय बिताएंगे. भावनात्मक मामलों में संतुलन बनाए रखेंगे. 
स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  काम में तेजी रहेगी. भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. 

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 6, 7, 8
कल  का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें और मिष्ठान्न का वितरण करें. 

मिथुन

नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में तेजी रहेगी.  अनुभव और स्मार्ट वर्किंग का लाभ मिलेगा.  लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी. व्यापार में भरोसा बढ़ेगा. 

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ बढ़ेगा.  कारोबारी योजनाओं को गति मिलेगी. लंबे समय की योजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा. 

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा.  प्रिय की बात ध्यान से सुनेंगे. साथ में यादगार पल बिताएंगे. 

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.  आत्मविश्वास और मनोबल ऊंचा रहेगा. 

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 5, 6, 7, 8
कल  का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें और मिष्ठान्न का वितरण करें. 

कर्क

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में सावधानी रखें.  विरोधियों से सतर्क रहें और जरूरी फैसले सोच-समझकर लें.  अनुशासन और धैर्य से काम करना लाभकारी रहेगा. 

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें.  लेनदेन और वित्तीय चर्चाओं में सतर्कता रखें.  अचानक खर्च या चुनौती सामने आ सकती है. 

प्रेम-मैत्री: परिवार के साथ नजदीकी बढ़ेगी.  रिश्तों में सम्मान और समझ बनाए रखें.  परिजनों से मुलाकात और सहयोग मिलेगा. 
स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें.  तनाव और जिद से बचें. 

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शुभ रंग: पर्ल व्हाइट | शुभ अंक: 2, 6, 7, 8
कल  का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें और व्यवहार में विनम्रता रखें. 

सिंह

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी.  साझेदारी और अनुबंधों से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी.  नेतृत्व क्षमता का लाभ मिलेगा. 

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.  लेनदेन में प्रभाव बढ़ेगा. व्यापारिक गतिविधियों से लाभ मिलेगा. 

प्रेम-मैत्री: प्रियजनों से रिश्ते मजबूत होंगे.  दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. अपनों का सहयोग मिलेगा. 
स्वास्थ्य-मनोबल: सेहत अच्छी रहेगी.  उत्साह और मनोबल बढ़ेगा. 
शुभ रंग: मरून | शुभ अंक: 1, 7, 9
कल  का उपाय: मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें, मंत्र जाप करें. अपने वचन निभाएं. 

कन्या

नौकरी-व्यवसाय: काम समय पर पूरा करने पर जोर दें.  कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बचें और पेपरवर्क में सावधानी रखें.  मेहनत से स्थिति मजबूत होगी. 

धन-संपत्ति: खर्च पर नियंत्रण रखें.  कारोबारी अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उधार और किसी के प्रलोभन में आने से बचें. 

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में मतभेद उभर सकते हैं.  प्रिय की बातों को अनदेखा न करें. भावनात्मक बातचीत में संयम रखें. 
स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान पर ध्यान दें.  मनोबल ऊंचा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. 
शुभ रंग: समुद्री | शुभ अंक: 5, 6, 7, 8
कल  का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें.  कम बोलने की कोशिश करें. 

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तुला

नौकरी-व्यवसाय: करियर में प्रगति होगी.  कार्य प्रदर्शन बेहतर रहेगा और विभिन्न स्रोतों से आय के अवसर बन सकते हैं.  महत्वपूर्ण कार्य तेजी से पूरे होंगे. 


धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ बढ़ेगा.  बचत पर ध्यान रहेगा और कारोबार में सुधार आएगा.  लेनदेन स्पष्ट रखने से लाभ होगा. 
प्रेम-मैत्री: प्रिय का विश्वास मिलेगा.  रिश्तों में मजबूती आएगी .  परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.  यात्रा के योग भी बन सकते हैं. 
स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा . सक्रियता बढ़ेगी. 
शुभ रंग: स्फटिक के समान | शुभ अंक: 6, 7, 8
कल  का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें. महत्वपूर्ण कार्यों में पहल बढ़ाएं. 

वृश्चिक

नौकरी-व्यवसाय: करियर और कारोबार में स्थिरता रहेगी.  अनुशासन के साथ काम करने से लाभ मिलेगा.  प्रबंधन और कामकाज में सुधार आएगा. 
धन-संपत्ति: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.  व्यवसाय में तेजी आएगी और वाहन या जरूरी वस्तु खरीदने के योग बन सकते हैं. 
प्रेम-मैत्री: परिवार में तालमेल बढ़ेगा.  रिश्तों में विनम्रता रखें.  भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी से बचें. 
स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  नियमित जांच और संतुलित दिनचर्या पर ध्यान दें. 
शुभ रंग: चमकीला लाल | शुभ अंक: 6, 7, 8, 9
कल  का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें.  सहनशीलता बढ़ाएं. 

धनु

नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में सफलता मिलेगी.  पेशेवर संबंधों का लाभ मिलेगा.  योजनाओं को गति देने में सफलता मिलेगी. 
धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.  कारोबार में विस्तार के अवसर मिलेंगे.  लाभ बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं. 
प्रेम-मैत्री: रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा.  प्रियजनों का सहयोग मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.  परिवार के साथ समय बिताएंगे. 
स्वास्थ्य-मनोबल: आत्मविश्वास और उत्साह ऊंचा रहेगा.  व्यक्तित्व में निखार आएगा. 
शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 3, 6, 7, 8
कल  का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें और प्रियजनों से मुलाकात बढ़ाएं. 

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मकर

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी.  महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे.  आकर्षक पेशेवर प्रस्ताव मिल सकते हैं. 
धन-संपत्ति: बचत में वृद्धि होगी.  आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.  कारोबार में निरंतरता बनी रहेगी.  बैंकिंग और वित्तीय मामलों पर ध्यान देंगे. 
प्रेम-मैत्री: परिवार का सहयोग मिलेगा.  रिश्तों में मधुरता आएगी.  आपसी मतभेद कम होंगे.  परंपरा और संस्कारों को महत्व देंगे. 
स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य में सुधार रहेगा.  खानपान और दिनचर्या बेहतर रखने से लाभ होगा. 
शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 6, 7, 8
कल  का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें और खुद की साज-संवार पर ध्यान दें. 

कुंभ

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ेगी.  रचनात्मकता और आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे.  पद-प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि हो सकती है. 
धन-संपत्ति: आर्थिक परिणाम पक्ष में रहेंगे.  पेशेवर उपलब्धियां बढ़ेंगी. कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी. 
प्रेम-मैत्री: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.  प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे . रिश्तों में सुधार आएगा. 
स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  कार्य ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. 
शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 6, 7, 8
कल  का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें. अपनी दिनचर्या बेहतर बनाएं. 

मीन

नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में धैर्य रखें.  जल्दबाजी से बचें. लंबित कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें.  नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा. 
धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.  बजट बनाकर चलें.  खर्च पर नियंत्रण रखें.  लेनदेन में सावधानी जरूरी है. 
प्रेम-मैत्री: भावनात्मक बातचीत में संयम रखें.  प्रियजनों की अनदेखी न करें.  परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा. 
स्वास्थ्य-मनोबल: अधिक काम के बोझ से बचें.  मनोबल बनाए रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. 
शुभ रंग: स्वर्णिम | शुभ अंक: 3, 6, 7, 8
कल  का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें.  निर्णयों में विवेक से काम लें. 

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