Kal Ka Rashifal 25 September 2026: करियर में नई उड़ान, धन में बढ़ोतरी और रिश्तों में मिठास, जानें किस राशि को कल क्या मिलेगा?

मेष

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नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा. पेशेवर लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा . नए अवसरों का लाभ उठा पाएंगे. व्यापार में गति आएगी . कार्यकुशलता बेहतर होगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जरूरी फैसले लेने में आत्मविश्वास रहेगा. वित्तीय मामलों में सुधार होगा. योजनाओं को समर्थन मिलेगा.

प्रेम-मैत्री: प्रेम और स्नेह बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताने और मन की बात कहने का मौका मिलेगा. रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य-मनोबल: व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा . मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ रंग: सिंदूरी लाल | शुभ अंक: 6, 7, 8, 9

कल का उपाय: मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें, मंत्र का जाप करें और मिष्ठान्न का वितरण करें.

वृषभ

नौकरी-व्यवसाय: अधिकारियों से महत्वपूर्ण चर्चा आगे बढ़ेगी. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर प्रयासों में सफलता मिलेगी. योजनाओं को गति देने का मौका मिलेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लाभ बढ़ेगा और लंबित मामलों को सुलझाने में सफलता मिल सकती है. भवन-वाहन से जुड़े प्रयास भी आगे बढ़ेंगे.

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प्रेम-मैत्री: परिवार और प्रियजनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. साथ समय बिताएंगे. भावनात्मक मामलों में संतुलन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. काम में तेजी रहेगी. भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखेंगे.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 6, 7, 8

कल का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें और मिष्ठान्न का वितरण करें.

मिथुन

नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में तेजी रहेगी. अनुभव और स्मार्ट वर्किंग का लाभ मिलेगा. लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी. व्यापार में भरोसा बढ़ेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ बढ़ेगा. कारोबारी योजनाओं को गति मिलेगी. लंबे समय की योजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा.

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा. प्रिय की बात ध्यान से सुनेंगे. साथ में यादगार पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. आत्मविश्वास और मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 5, 6, 7, 8

कल का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें और मिष्ठान्न का वितरण करें.

कर्क

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में सावधानी रखें. विरोधियों से सतर्क रहें और जरूरी फैसले सोच-समझकर लें. अनुशासन और धैर्य से काम करना लाभकारी रहेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें. लेनदेन और वित्तीय चर्चाओं में सतर्कता रखें. अचानक खर्च या चुनौती सामने आ सकती है.

प्रेम-मैत्री: परिवार के साथ नजदीकी बढ़ेगी. रिश्तों में सम्मान और समझ बनाए रखें. परिजनों से मुलाकात और सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें. तनाव और जिद से बचें.

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शुभ रंग: पर्ल व्हाइट | शुभ अंक: 2, 6, 7, 8

कल का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें और व्यवहार में विनम्रता रखें.

सिंह

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी. साझेदारी और अनुबंधों से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. नेतृत्व क्षमता का लाभ मिलेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लेनदेन में प्रभाव बढ़ेगा. व्यापारिक गतिविधियों से लाभ मिलेगा.

प्रेम-मैत्री: प्रियजनों से रिश्ते मजबूत होंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. अपनों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह और मनोबल बढ़ेगा.

शुभ रंग: मरून | शुभ अंक: 1, 7, 9

कल का उपाय: मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें, मंत्र जाप करें. अपने वचन निभाएं.

कन्या

नौकरी-व्यवसाय: काम समय पर पूरा करने पर जोर दें. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बचें और पेपरवर्क में सावधानी रखें. मेहनत से स्थिति मजबूत होगी.

धन-संपत्ति: खर्च पर नियंत्रण रखें. कारोबारी अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उधार और किसी के प्रलोभन में आने से बचें.

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में मतभेद उभर सकते हैं. प्रिय की बातों को अनदेखा न करें. भावनात्मक बातचीत में संयम रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है.

शुभ रंग: समुद्री | शुभ अंक: 5, 6, 7, 8

कल का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें. कम बोलने की कोशिश करें.

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तुला

नौकरी-व्यवसाय: करियर में प्रगति होगी. कार्य प्रदर्शन बेहतर रहेगा और विभिन्न स्रोतों से आय के अवसर बन सकते हैं. महत्वपूर्ण कार्य तेजी से पूरे होंगे.



धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ बढ़ेगा. बचत पर ध्यान रहेगा और कारोबार में सुधार आएगा. लेनदेन स्पष्ट रखने से लाभ होगा.

प्रेम-मैत्री: प्रिय का विश्वास मिलेगा. रिश्तों में मजबूती आएगी . परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. यात्रा के योग भी बन सकते हैं.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा . सक्रियता बढ़ेगी.

शुभ रंग: स्फटिक के समान | शुभ अंक: 6, 7, 8

कल का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें. महत्वपूर्ण कार्यों में पहल बढ़ाएं.

वृश्चिक

नौकरी-व्यवसाय: करियर और कारोबार में स्थिरता रहेगी. अनुशासन के साथ काम करने से लाभ मिलेगा. प्रबंधन और कामकाज में सुधार आएगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. व्यवसाय में तेजी आएगी और वाहन या जरूरी वस्तु खरीदने के योग बन सकते हैं.

प्रेम-मैत्री: परिवार में तालमेल बढ़ेगा. रिश्तों में विनम्रता रखें. भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी से बचें.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच और संतुलित दिनचर्या पर ध्यान दें.

शुभ रंग: चमकीला लाल | शुभ अंक: 6, 7, 8, 9

कल का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें. सहनशीलता बढ़ाएं.

धनु

नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में सफलता मिलेगी. पेशेवर संबंधों का लाभ मिलेगा. योजनाओं को गति देने में सफलता मिलेगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. कारोबार में विस्तार के अवसर मिलेंगे. लाभ बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं.

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. प्रियजनों का सहयोग मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: आत्मविश्वास और उत्साह ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व में निखार आएगा.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 3, 6, 7, 8

कल का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें और प्रियजनों से मुलाकात बढ़ाएं.

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मकर

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. आकर्षक पेशेवर प्रस्ताव मिल सकते हैं.

धन-संपत्ति: बचत में वृद्धि होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. कारोबार में निरंतरता बनी रहेगी. बैंकिंग और वित्तीय मामलों पर ध्यान देंगे.

प्रेम-मैत्री: परिवार का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में मधुरता आएगी. आपसी मतभेद कम होंगे. परंपरा और संस्कारों को महत्व देंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य में सुधार रहेगा. खानपान और दिनचर्या बेहतर रखने से लाभ होगा.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 6, 7, 8

कल का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें और खुद की साज-संवार पर ध्यान दें.

कुंभ

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ेगी. रचनात्मकता और आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे. पद-प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि हो सकती है.

धन-संपत्ति: आर्थिक परिणाम पक्ष में रहेंगे. पेशेवर उपलब्धियां बढ़ेंगी. कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी.

प्रेम-मैत्री: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे . रिश्तों में सुधार आएगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कार्य ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 6, 7, 8

कल का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें. अपनी दिनचर्या बेहतर बनाएं.

मीन

नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में धैर्य रखें. जल्दबाजी से बचें. लंबित कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें. नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. बजट बनाकर चलें. खर्च पर नियंत्रण रखें. लेनदेन में सावधानी जरूरी है.

प्रेम-मैत्री: भावनात्मक बातचीत में संयम रखें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: अधिक काम के बोझ से बचें. मनोबल बनाए रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

शुभ रंग: स्वर्णिम | शुभ अंक: 3, 6, 7, 8

कल का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मंत्र जाप करें. निर्णयों में विवेक से काम लें.

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