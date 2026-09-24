Meta का बड़ा AI धमाका! लॉन्च किए 4 नए डिवाइस, फोन की जरूरत होगी कम

मार्क ज़करबर्ग और Meta पिछले कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर काफी फोकस कर रहे हैं. ऐसे में Meta के Connect 2026 इवेंट में AI का बड़ा हिस्सा होना कोई हैरानी की बात नहीं थी. इस बार कंपनी ने सिर्फ AI की बात नहीं की, बल्कि कई नए डिवाइस भी लॉन्च किए. ज़करबर्ग ने कैमरा-फ्री स्मार्ट ग्लासेस के साथ Ray-Ban Meta Gen 3, नए Meta VR Glasses और कंपनी का पहला AI हार्डवेयर डिवाइस Muse Charm भी पेश किया.

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कंपनी के मुताबिक, इन डिवाइस के जरिए AI को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. आइए जानते हैं Meta ने इस बार कौन-कौन से नए डिवाइस लॉन्च किए हैं और इनमें क्या खास है.

Ray-Ban Meta Audio

सबसे पहले बात करते हैं नए स्मार्ट ग्लासेस की. मेटा ने Ray-Ban Meta Audio नाम के इन ग्लासेस को खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया है, जिन्हें स्मार्ट ग्लास चाहिए, लेकिन कैमरा नहीं.

Photo: Meta

इन ग्लासेस में कैमरा नहीं दिया गया है. इसलिए इनसे फोटो या वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता. इनमें स्पीकर और माइक्रोफोन मिलते हैं. इनकी मदद से म्यूजिक सुनने, कॉल करने, लाइव ट्रांसलेशन और मेटा के एआई से बात करने जैसे काम किए जा सकते हैं.

कैमरा हटाने की एक बड़ी वजह प्राइवेसी भी है. स्मार्ट ग्लास में कैमरा होने पर आसपास मौजूद लोगों की जानकारी के बिना रिकॉर्डिंग को लेकर सवाल उठते रहे हैं. नए ग्लासेस में कैमरा ही नहीं है, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग वाली चिंता नहीं रहेगी.

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ये ग्लास सिर्फ 43 ग्राम के हैं और एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे तक चल सकते हैं. चार्जिंग केस के साथ कुल बैटरी बैकअप 48 घंटे तक का है. इनकी शुरुआती कीमत 349 डॉलर है और 13 अक्टूबर से शिपिंग शुरू होगी.

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Ray-Ban Meta (Gen 3)

अगर आपको कैमरा वाला AI ग्लास चाहिए तो मेटा ने इसका नया वर्जन भी लॉन्च किया है. Ray-Ban Meta (Gen 3) में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जिससे 3K Ultra HD वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है.

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इसमें 6-माइक्रोफोन का सेटअप दिया गया है, जो बैकग्राउंड नॉइज को 90 फीसदी से ज्यादा कम करने में मदद करता है. बैटरी भी पिछली जनरेशन के मुकाबले बढ़ाई गई है और अब 9 घंटे तक का बैकअप मिलता है.

Gen 3 को Aviator, Zena और Wayfarer स्टाइल में लॉन्च किया गया है. इसकी शुरुआती कीमत 449 डॉलर है. इसमें मेटा का नया Muse AI भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

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Meta VR Glasses

Meta ने सिर्फ एआई ग्लासेस ही नहीं दिखाए, बल्कि नया Meta VR Glasses भी पेश किया है. खास बात यह है कि इसे भारी VR हेडसेट की जगह चश्मे जैसा डिजाइन दिया गया है.

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Photo: Meta

इसका वजन करीब 100 ग्राम है और इसमें 5K microOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसे एक छोटे कंप्यूटिंग puck से कनेक्ट करना होगा, जिसमें इसका कंप्यूटिंग सिस्टम और बैटरी मौजूद है.

इन ग्लासेस से बड़ी वर्चुअल स्क्रीन पर फिल्म देखने, गेम खेलने और एक साथ कई वर्चुअल स्क्रीन पर काम करने जैसे काम किए जा सकेंगे. कंपनी के मुताबिक, इसमें हाथ के इशारों और आंखों की मदद से कंट्रोल करने का ऑप्शन भी मिलेगा. इसकी कीमत 1,299.99 डॉलर है और इसे 2027 के वसंत में लॉन्च किया जाएगा.

चाबी के साथ रहेगा Muse AI

अब आते हैं मेटा के सबसे छोटे डिवाइस पर. कंपनी ने Muse Charm नाम का एक छोटा AI डिवाइस भी दिखाया है, जिसे चाबी के साथ रखा जा सकता है. इसमें माइक्रोफोन, स्पीकर, छोटा डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. यानी एआई से बात करने के लिए हर बार फोन निकालने और ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी.

Photo: Meta

मेटा का Muse AI सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है. कंपनी इसे पर्सनल AI एजेंट के तौर पर पेश कर रही है, जो यूजर के रोजमर्रा के कामों में मदद कर सकता है.

यानी मेटा का प्लान अब काफी साफ है. एआई को फोन के अंदर रखने के बजाय कंपनी उसे चश्मे, छोटे डिवाइस और रोजमर्रा की चीजों तक पहुंचाना चाहती है. एक तरफ कैमरा-फ्री ग्लासेस, दूसरी तरफ कैमरा वाला Gen 3 और इसके ऊपर पूरा VR ग्लासेस का नया एक्सपीरियंस. ऐसे में आने वाले समय में AI इस्तेमाल करने के लिए फोन निकालने की जरूरत कितनी कम होगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा.

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