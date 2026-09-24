NHAI और पुलिस की मीटिंग बेअसर! दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर फिर हुई पत्थरबाजी, पहाड़ी से वाहनों पर फेंके पत्थर

MP News: रतलाम से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर पत्थरबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार को रतलाम और झाबुआ पुलिस ने NHAI अधिकारियों के साथ बैठक कर पत्थरबाजों पर कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर चर्चा की थी. इसके ठीक अगले दिन मंगलवार सुबह फिर पत्थरबाजी की घटना सामने आ गई.

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रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र के ईसरथुनी के पास ऊंची पहाड़ी से कुछ युवकों ने सड़क पर पत्थर फेंके. एक पत्थर सड़क से टकराकर तेज रफ्तार ट्रक के सामने के कांच से जा लगा, जिससे कांच क्षतिग्रस्त हो गया.

ट्रक चालक निलेश ने वाहन रोककर मोबाइल से पहाड़ी पर मौजूद युवकों का वीडियो बनाया और उन्हें आवाज लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक मौके से भाग निकले.

घटना के बाद चालक ट्रक लेकर धामनोद टोल नाके पर पहुंचा और टोलकर्मियों को पूरी जानकारी दी. क्षतिग्रस्त कांच से करीब 35 हजार रुपए का नुकसान बताया गया है.

इसी बीच 8 लेन पर पत्थरबाजी का एक और वीडियो सामने आया है. इसमें ऊंची पहाड़ी से कुछ युवक सड़क पर पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि वीडियो किस स्थान का है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. इसे झाबुआ जिले के आसपास का बताया जा रहा है. देखें VIDEO:-

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मुंबई दिल्ली 8 लेन रतलाम और झाबुआ जिले की सीमा से होकर गुजरता है. लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए सोमवार को रतलाम एसपी अमित कुमार, झाबुआ एसपी देवेंद्र पाटीदार और NHAI अधिकारियों की बैठक हुई थी. अधिकारियों ने 8 लेन पर सुरक्षा बढ़ाने और पत्थरबाजी रोकने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की थी.

लेकिन बैठक के अगले ही दिन हुई घटना ने एक्सप्रेस-वे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मंगलवार को सामने आए वीडियो और घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है. लगातार पत्थरबाजी से 8 लेन से गुजरने वाले वाहन चालकों में भी डर का माहौल बना हुआ है. हालांकि, रतलाम की दीनदयाल नगर नगर पुलिस थाने मे अज्ञात पथरबाजो के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है.

जीतू पटवारी का तीखा तंज

एक्सप्रेस-वे पर लगातार हो रही पत्थरबाजी और चालकों में बने दहशत के माहौल को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला.

जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, ''दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर झाबुआ-रतलाम बॉर्डर के हिस्से में पत्थरबाजी की घटनाएं आम हो चुकी हैं! चूंकि कार्रवाई नहीं होती, इसलिए अब वीडियो भी वायरल हो रहे हैं! लगता है, पहले मप्र-गुजरात के गृहमंत्री मिलेंगे, फिर बैठक तय करेंगे! फिर विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजेंगे! हो सकता है, उसके बाद कोई रणनीति सामने आएगी!''

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