Tulsi Vivah 2026 Date: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का खास महत्व है. हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है. इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है. इस खास मौके पर घरों में तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और पूरे रीति-रिवाज से विवाह की रस्में निभाई जाती हैं. मान्यता है कि तुलसी विवाह के बाद शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल तुलसी विवाह कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसका क्या महत्व है.

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तुलसी विवाह 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि की शुरुआत 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर होगी. वहीं, इस तिथि का समापन 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, इस साल तुलसी विवाह का पर्व 21 नवंबर 2026, शनिवार को मनाया जाएगा. वहीं, देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है.

तुलसी विवाह 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

तुलसी विवाह के लिए शाम का समय शुभ माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, गोधूलि बेला में तुलसी विवाह कराना अच्छा होता है. इस साल 21 नवंबर को गोधूलि मुहूर्त शाम 5 बजकर 25 मिनट से 5 बजकर 52 मिनट तक रहेगा.

तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व

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धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है. माना जाता है कि इससे परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा होती है. जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या बार-बार रुकावटें आ रही हैं, उनके लिए भी तुलसी विवाह कराना शुभ माना जाता है.

मान्यता यह भी है कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है. यही वजह है कि लोग इस दिन अपने घरों में तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं और पूरे रीति-रिवाज से पूजा-पाठ करते हैं.

तुलसी विवाह से जुड़ी है वृंदा की ये पौराणिक कथा

माता तुलसी का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है. वहीं, शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है. तुलसी विवाह के पीछे वृंदा और भगवान विष्णु से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है. कथा के अनुसार, वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं. उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया था. तभी से तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है.



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