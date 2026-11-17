महेंद्र सिंह धोनी अब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए नए अवतार में नजर आएंगे. IPL 2027 से पहले फ्रेंचाइजी ने धोनी को टीम का मेंटर (Team Mentor) नियुक्त किया है. CSK ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है. इसके साथ ही धोनी के बतौर खिलाड़ी करियर पर भी विराम लग गया है.

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चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऐलान में कहा है कि धोनी इस नई भूमिका के साथ एक नए अध्याय (New Chapter) की शुरुआत करेंगे. यानी अब वह खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि टीम में मेंटर की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे.

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45 साल के धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स का रिश्ता बेहद खास रहा है. उनकी कप्तानी में टीम ने कई यादगार सफलताएं हासिल की हैं. अब IPL 2027 में धोनी की भूमिका बदलने जा रही है. वह टीम के खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी के साथ मेंटर के तौर पर जुड़ेंगे. फ्रेंचाइजी के मालिकों और मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस मौके पर धोनी के योगदान को याद करते हुए भावुक बयान दिए. धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास (रिटायरमेंट) की घोषणा की थी.

चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने कहा, 'महेंद्र सिंह धोनी के बिना CSK नहीं है. करीब दो दशक से हम उनके साथ इस सफर में आगे बढ़े हैं. इस दौरान हमने जीत, मुश्किलें और हर तरह के उतार-चढ़ाव देखे हैं. हमारे रिश्ते की मजबूती की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक-दूसरे की नीयत पर सवाल नहीं उठाते. इसी भरोसे ने इस सफर को मुमकिन बनाया.'

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'धोनी के बिना CSK नहीं...'

उन्होंने 2008 में धोनी को चेन्नई से जोड़ने के फैसले को भी याद किया. श्रीनिवासन ने कहा, '2008 में मैंने जोर दिया था कि धोनी CSK का हिस्सा होने चाहिए. यह मेरे सबसे अच्छे फैसलों में से एक साबित हुआ. ऐसा सिर्फ फ्रेंचाइजी के लिए उनकी उपलब्धियों की वजह से नहीं, बल्कि वह जिस तरह के इंसान हैं, उसकी वजह से भी है. धोनी हमेशा हमारी पहचान का हिस्सा रहेंगे. CSK हमेशा उनका घर रहेगा.'

'एक खिलाड़ी ऐसा जिंदगी में एक बार आता है...'

CSK की मालिक रूपा गुरुनाथ ने धोनी को लेकर कहा कि उनके जैसा खिलाड़ी जिंदगी में एक बार ही आता है. उन्होंने कहा, 'हम खुशकिस्मत हैं और उनके आभारी हैं कि धोनी शुरुआत से ही CSK के साथ रहे. उन्होंने इस टीम की नींव रखी.'

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उन्होंने आगे कहा, 'धोनी सिर्फ CSK के दिग्गज खिलाड़ी नहीं हैं. मैदान के अंदर और बाहर उन्होंने हमें जो दिया है, उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता. उनकी कप्तानी, विनम्रता, प्रतिबद्धता और करोड़ों प्रशंसकों से जुड़ने का उनका अंदाज बेहद खास है. उन्होंने ऐसी विरासत बनाई है और हमें ऐसी यादें दी हैं, जिन्हें हम जिंदगीभर संजोकर रखेंगे.'

रूपा गुरुनाथ ने बताया कि मेंटर के तौर पर धोनी टीम के साथ जुड़े रहेंगे. उन्होंने कहा कि बदलाव के इस दौर में उनका अनुभव और विशेषज्ञता बेहद अहम होगी. टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं और धोनी का मार्गदर्शन CSK की अगली पीढ़ी को तैयार करने में मदद करेगा.

'ट्रॉफियां याद रहेंगी, लेकिन जीतने का तरीका भी...'

CSK के मैनेजिंग डायरेक्टर केएस विश्वनाथन ने कहा कि धोनी ने बतौर क्रिकेटर जो हासिल किया है, वह हर प्रशंसक की यादों में दर्ज है. लेकिन उन्हें खास बनाने वाली बात यह रही कि वह पूरी तरह चेन्नई का हिस्सा बन गए. उन्होंने शहर को अपनाया और शहर ने भी उन्हें अपना बना लिया.

विश्वनाथन ने कहा, 'जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो ट्रॉफियां याद आएंगी, लेकिन यह भी याद रहेगा कि हमने उन्हें किस अंदाज में जीता. यही धोनी की असली विरासत है.'

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उन्होंने आगे कहा कि मैदान पर पीली जर्सी में धोनी को नहीं देख पाना खलेगा, लेकिन खुशी है कि वह खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे. उनके मुताबिक, CSK के साथ धोनी का रिश्ता आगे भी मजबूत होगा और आने वाले कई सालों तक टीम को आकार देने में उनकी भूमिका रहेगी.

सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है धोनी की विरासत

धोनी की पहचान सिर्फ उनके आंकड़ों और खिताबों तक सीमित नहीं रही. वह क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी से कहीं आगे बढ़कर फ्रेंचाइजी की पहचान बन चुके हैं.

मैच के आखिरी ओवरों में जब प्रशंसकों की सांसें थम जाती थीं, तब धोनी का शांत स्वभाव टीम के लिए भरोसे की वजह बनता था. उनकी बिजली जैसी तेज स्टंपिंग बल्लेबाजों को चौंका देती थी. वहीं, मैदान पर उनके अलग और अप्रत्याशित फैसलों ने करोड़ों प्रशंसकों को उनसे जोड़े रखा.

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अब चेन्नई सुपर किंग्स को धोनी के नए अवतार का इंतजार है. IPL 2027 से वह खिलाड़ी के बजाय मेंटर के तौर पर टीम को अपनी सेवाएं देंगे और CSK की अगली पीढ़ी को तैयार करने में मदद करेंगे.



278 मैच, 5439 रन... ऐसा रहा धोनी का IPL करियर

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एमएस धोनी ने अपने IPL करियर में 278 मैच खेले और 242 पारियों में 5,439 रन बनाए. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 38.30 और स्ट्राइक रेट 137.45 रहा. धोनी का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 84 रन रहा. उन्होंने 24 अर्धशतक लगाए, लेकिन IPL में कभी शतक नहीं जड़ सके. उनके बल्ले से 375 चौके और 264 छक्के निकले.

विकेट के पीछे भी धोनी का जलवा

धोनी की पहचान सिर्फ उनकी बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रही. विकेट के पीछे भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी. IPL करियर में उन्होंने 158 कैच लपके और 47 बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया. वह 100 पारियों में नाबाद लौटे. अब खिलाड़ी के तौर पर उनके IPL सफर का अंत हो गया है और वह चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटर की नई भूमिका में नजर आएंगे.

CSK के सबसे सफल कप्तान रहे धोनी, 244 मैचों में संभाली कमान

एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के तौर पर 2008 से 2025 तक कुल 244 टी20 मैचों में टीम की कमान संभाली. इनमें से 145 मैचों में CSK को जीत मिली, जबकि 96 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा. एक मैच टाई रहा और दो मुकाबले बेनतीजा रहे. धोनी की कप्तानी में CSK का जीत प्रतिशत 59.42 रहा, जबकि जीत-हार का अनुपात 1.510 रहा. धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई को पांच बार IPL चैम्पियन भी बनाया.

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धोनी के नाम ये कीर्त‍िमान भी, देखें पूरी ल‍िस्ट

धोनी के नाम 3 ICC ट्रॉफी (2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, 2013 चैम्प‍ियंस ट्रॉफी) हैं, ऐसा करने वाले वह इकलौते कप्तान हैं.

वहीं उनके नाम 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है. इस रिकॉर्ड में वो रोहित शर्मा के साथ संयुक्त दावेदार हैं.

धोनी 60 टेस्ट और 200 ODI और 72 टी20 में विकेटकीपिंग करने वाले इकलौते कप्तान हैं. अलग-अलग फॉर्मेट में उनके नाम ये रिकॉर्ड हैं.

किसी एक ODI मैच में सर्वाध‍िक रन (183 नाबाद) बतौर विकेटकीपर बनाने का रिकॉर्ड धोनी के नाम हैं.

माही ने 31 अक्टूबर 2005 को यह रिकॉर्ड जयपुर के सवाई मानस‍िंह स्टेडियम में श्रीलंका के ख‍िलाफ खेलते हुए बनाया था.

किसी एक वनडे में सबसे ज्यादा स्टम्प (3 बार) करने का रिकॉर्ड वैसे तो कई ख‍िलाड़ियों के नाम है. लेकिन धोनी ने यह कारनामा दो बार किया है.

धोनी शतक (109 रन नॉट आउट) और 4 श‍िकार (1 कैच और तीन स्टम्प) करने वाली लिस्ट में भी शुमार हैं. यह कारनामा करने वाले ODI क्रिकेट इत‍िहास के दूसरे ख‍िलाड़ी हैं.

माही ने टी-20 कर‍ियर के 98 मैचों में 91 श‍िकार किए. इसमें 34 स्टम्प हैं. जो बतौर विकेटकीपर सर्वाध‍िक है.

धोनी ने सभी फॉर्मेट के 538 मैचों में 195 स्टम्प आउट किए, जो सर्वाध‍िक हैं. उन्होंने कुल 829 श‍िकार किए.

इसके अलावा उन्होंने Test+ODI+T20 इंटरनेशनल में मिलाकर कुल 332 मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली. जो बतौर कप्तान सर्वाध‍िक है. रिकी पोटिंग ने 324 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कमान संभाली थी.

धोनी ने इन 332 मैचों मे से 178 मैचों में जीत दर्ज की, वहीं 120 में हार मिली. 6 मैच टाई रहे और 15 ड्रॉ रहे.

माही ने टीम इंडिया के लिए 90 टेस्ट में 4876, 350 ODI में 10773 और 98 टी-20 में 1617 रन बनाए.

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