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BGMI Lite का ऐलान, KRAFTON ने बताया भारत में कब से मिलेगा

BGMI Lite को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है. Krafton India ने बताया है कि वह भारत में BGMI Lite को लॉन्च करने जा रहा है. BGMI Lite की मदद से कंपनी अपने यूजरबेस का विस्तार करना चाहती है, अब यह बैटेल गेम उन लोगों तक भी पहुंचेगा, जो सिस्टम लिमिटेशन की वजह से BGMI का आनंद नहीं ले पाते थे.

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BGMI Lite भारत में इस साल के आखिर में लॉन्च होगा. (Photo: Krafton India)
BGMI Lite भारत में इस साल के आखिर में लॉन्च होगा. (Photo: Krafton India)

KRAFTON ने भारत में आने वाले अपने अपकमिंग बेटेलेग्राउंड मोबाइल इंडिया लाइट (BGMI Lite) के बारे में ऑफिशियली ऐलान कर दिया है. क्राफ्टन ने बताया है कि यह गेम साल के अंत तक सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा. 

KRAFTON India का उद्देश्य अपने फ्लैगशिप बैटेल रॉयल गेम का विस्तार करना है. कंपनी BGMI Lite की मदद से अपने यूजरबेस में विस्तार करना चाहती है. BGMI भारत में एक पॉपुलर गेम है, जिसको बहुत से लोग PubG के नाम से भी जानते हैं. 

KRAFTON के BGMI Lite एडिशन की बदौलत ब्रांड का मकसद भारत में तेजी से बढ़ते गेमिंग बाजार में अपना विस्तार करना है. भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट का विस्तार हो रहा है, जिसका फायदा अधिकतर कंपनियां उठाना चाहती हैं. 

BGMI के लिए बेहतर हार्डवेयर 

जहां BGMI के स्टैंडर्ड वर्जन के लिए ज्यादा बेहतर हार्डवेयर की जरूरत होती है, वहीं, BGMI Lite वर्जन अफोर्डेबल स्मार्टफोन के लिए तैयार किया जा सकता है. साथ ही जिन इलाकों में नेटवर्क कमजोर होगा, वहां भी लाइट वर्जन बेहतर तरीके से काम करने की काबिलियत रखेगा. 

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Krafton India का पोस्ट 

यह भी पढ़ें: Google ने भारत में लॉन्च किए चार Pixel स्मार्टफोन्स, स्क्रीन को रुमाल की तरह मोड़ सकेंगे, जानें कीमत-फीचर्स

अफोर्डेबल फोन में भी चलेगा BGMI Lite

क्राफ्टन इंडिया, असल में BGMI Lite की मदद से उन लोगों तक पहुंचना चाहती है, जो अब तक अपने स्मार्टफोन की सीमित काबिलियत की वजह से इस गेम से दूर थे. अब वे BGMI Lite की मदद से BGMI गेम का एक्सपीरियंस ले सकेंगे. इसको साल 2026 के अंत तक जारी कर दिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: एक स्मार्टफोन से दूसरा स्मार्टफोन कैसे चार्ज होता है? वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग का तरीका जानें

BGMI Lite का प्री रजिस्ट्रेशन जल्द होगा शुरू 

BGMI Lite के फीचर्स लिस्ट के दौरान बाद में खुलासा होगा.साथ ही सिस्टम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में भी लॉन्चिंग के समय ही बताया जाएगा. बताते चलें कि लॉन्च से पहले आने वाले महीनों में पब्लिशर की तरफ से प्री-रजिस्ट्रेशन से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है. 

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