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Asian Games 2026: भारत-पाकिस्तान के बीच होगा फाइनल? कहीं बांग्लादेश ना बिगाड़ दे पूरा खेल

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की मेन्स क्रिकेट टीमों को उनकी रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली थी. वहीं जापान, नेपाल, अफगानिस्तान, हॉन्ग कॉन्ग, मलेशिया और ओमान को ग्रुप स्टेज मुकाबले खेलने पड़े. ग्रुप-ए से नेपाल और अफगानिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि ग्रुप-बी से मलेशिया और हॉन्ग कॉन्ग अंतिम-8 में पहुंचे.

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भारत-पाकिस्तान के बीच हो सकता है गोल्ड मेडल मैच. (Photo: AP)
भारत-पाकिस्तान के बीच हो सकता है गोल्ड मेडल मैच. (Photo: AP)

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 की मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत vs पाकिस्तान फाइनल की तस्वीर बनने लगी है. दोनों टीमें अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले बारिश की वजह से खेले बिना ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं. अगर दोनों ने अपने-अपने अगले मुकाबले जीत लिए, तो फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. लेकिन कहानी अभी इतनी सीधी नहीं है. पाकिस्तान के रास्ते में बांग्लादेश खड़ा है, जो पूरे समीकरण को बदल सकता है.

भारत और पाकिस्तान दोनों को बेहतर रैंकिंग के कारण क्वार्टर फाइनल में सीधे प्रवेश मिला था. लेकिन सोमवार (27 सितंबर) को बारिश ने दोनों मुकाबलों का रोमांच खत्म कर दिया. पहले पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच क्वार्टर फाइनल में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी. इसके बाद भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला भी बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण शुरू नहीं हो पाया.

प्रतियोगिता के नियमों के मुताबिक ऐसी स्थिति में बेहतर रैंकिंग वाली टीम को अगले दौर में प्रवेश दिया जाता है. इसी नियम के चलते पाकिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ और भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ बिना खेले सेमीफाइनल में जगह बना ली.
यह भी पढ़ें: ये विराट कोहली का नया अंदाज है! चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद पूरी तरह बदले, रन ही नहीं इंटेंट भी दिख रहा

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भारत और अफगानिस्तान के मुकाबले का फैन्स को खास इंतजार था, क्योंकि इस मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के मैदान पर उतरने की उम्मीद थी. IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2026 में धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद वैभव ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं और एशियन गेम्स में भी उनके प्रदर्शन पर नजरें थीं. लेकिन निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में लगातार बारिश और मैदान की खराब स्थिति ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया. टॉस तक नहीं हो सका और अंत में भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया. भारत आईसीसी की टी20 रैंकिंग में नंबर-1 टीम है, जबकि अफगानिस्तान 10वें स्थान पर है.

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अब भारतीय टीम 1 अक्टूबर (गुरुवार) को इसी मैदान पर सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी. भारत का सेमीफाइनल श्रीलंका से होगा. श्रीलंका-नेपाल के बीच क्वार्टर फाइनल भी बारिश के चलते धुल गया. दूसरी तरफ पाकिस्तान की राह भी लगभग तय हो चुकी है. उसका सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा. यहीं से भारत-पाकिस्तान फाइनल का समीकरण दिलचस्प हो जाता है.

बांग्लादेश बिगाड़ सकता है गेम
अगर भारत अपने सेमीफाइनल में जीत दर्ज करता है और पाकिस्तान भी आगे बढ़ता है, तो दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी एशियन गेम्स के फाइनल में आमने-सामने होंगे. लेकिन पाकिस्तान की राह में बांग्लादेश बड़ा रोड़ा बन सकता है. बांग्लादेश और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल में अगर बांग्लादेश जीत जाता है, तो वह सेमीफाइनल में पाकिस्तान के सामने होगा. ऐसे में पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश की चुनौती से पार पाना होगा.

यानी अभी भारत-पाकिस्तान फाइनल तय नहीं है. दोनों टीमों को पहले सेमीफाइनल की बाधा पार करनी होगी और पाकिस्तान को संभावित रूप से बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. अब बांग्लादेश-मलेशिया का मुकाबला इस टूर्नामेंट की तस्वीर साफ करेंगे.

एशियन गेम्स 2026 में बाकी क्रिकेट मैचों के शेड्यूल
29 सितंबर- बांग्लादेश बनाम मलेशिया, सुबह 10.00 बजे
1 अक्टूबर- पहला सेमीफाइनल (पाकिस्तान vs TBC), सुबह 5.30 बजे
1 अक्टूबर- दूसरा सेमीफाइनल (भारत vs श्रीलंका), सुबह 10.00 बजे
3 अक्टूबर- ब्रॉन्ज मेडल मैच, सुबह 5.30 बजे
3 अक्टूबर- फाइनल (गोल्ड मेडल मैच), सुबह 10.00 बजे

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