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Aaj ka Rashifal 29 सितंबर 2026: मीन राशि वालों के मन से तनाव होगा दूर, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 29 सितंबर 2026, Horoscope Today: आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से बचना चाहिए. नए लोगों से मुलाकात होगी और विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा.

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मेष राशि: दूर होगा मानसिक तनाव, व्यापार में परिस्थितियों में आएगा सुधार
मेष राशि के जातकों का मानसिक तनाव पूरी तरह दूर होगा और धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी. आपके द्वारा लिए गए फैसले सही साबित होंगे.

पुराने संबंधों में नई जान आएगी. सकारात्मक सोच के साथ काम करने पर निश्चित लाभ होगा और व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप: रिश्तों को संभालें

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कर्क राशि वालों को मिलेगी गुड न्यूज, यहां जानें बाकी राशियों का हाल

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें.

वृष राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास, अनियंत्रित खर्चों पर रखें लगाम
वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य से काम करने का है. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कोर्ट केस में सफलता मिलेगी.

हालांकि, लगातार बढ़ रहे खर्चों को कंट्रोल करना होगा. सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा, व्यापार में थोड़ी हानि हो सकती है इसलिए सतर्क रहें.

जरूरी टिप: नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं.

मिथुन राशि: शिक्षा क्षेत्र में मिलेगा लाभ, व्यापार में योजना बनाकर करें काम
मिथुन राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फायदा होगा. नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा और जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा.

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रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा. किसी से भी बेवजह झगड़ा करने से बचें और व्यापार में पूरी योजना बनाकर काम करें.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज के उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को दाना खिलाएं.

कर्क राशि: करियर में सोच-समझकर लें फैसले, व्यापार में देना होगा अधिक समय
कर्क राशि के जातकों को करियर के मामले में सोच-समझकर फैसला करना चाहिए. दोस्तों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनेगी.

आपको उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे. आपका खर्च बढ़ सकता है और रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. व्यापार में थोड़ा और समय लगाना होगा.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को ताजी रोटी खिलाएं.

सिंह राशि: खुलेंगे धन लाभ के नए रास्ते, पूरे होंगे व्यापार के रुके काम
सिंह राशि के जातकों के लिए धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. अपनी बातचीत में धैर्य रखें, करियर पर ध्यान देने का यह सही समय है.

दूसरों के कहने पर अपने काम का तरीका न बदलें. आपकी सेहत ठीक रहेगी और व्यापार के रुके हुए काम आसानी से पूरे होंगे.

जरूरी टिप: अति उत्साह से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं.

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कन्या राशि: दूर होंगे परिवार के मतभेद, व्यापार में मिलेंगे तरक्की के मौके
कन्या राशि के जातकों को आज किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है. अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच-समझकर करें.

परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे. व्यापार में तरक्की के नए मौके मिलेंगे. लंबी दूरी की यात्रा से बचें और व्यापार में नया निवेश सोच-समझकर करें.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को आटा दान करें.

तुला राशि: सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी, व्यापार से जुड़े काम होंगे पूरे
तुला राशि के जातकों को पूरी तरह अपने काम पर ध्यान देना होगा. प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी फैसला सोच-समझकर लें.

सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. काम के दौरान बेवजह गुस्सा न दिखाएं. आपकी सेहत ठीक रहेगी और व्यापार से जुड़े सभी काम सुचारू रूप से बनेंगे.

जरूरी टिप: समय का पूरा उपयोग करें

शुभ रंग (Lucky Color): औरेंज

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को चावल दान करें.

वृश्चिक राशि: बढ़ेगा आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार, व्यापारिक खर्चों पर रखें नजर
वृश्चिक राशि के जातकों का धन सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च होगा. परिवार से पूरा सहयोग प्राप्त होगा और कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा.

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हर किसी पर अतिभरोसा करने से बचें और लंबी दूरी की यात्रा से परहेज करें. व्यापार से जुड़े खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं.

जरूरी टिप: सेहत पर ध्यान दें

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को श्रद्धापूर्वक रोटी खिलाएं.

धनु राशि: बढ़ेगा समाज में मान-सम्मान, कारोबार में बनेंगे लाभ के रास्ते
धनु राशि के जातक पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे. करियर को आगे बढ़ाने का यह उत्तम समय है, समाज में आपका सम्मान और बढ़ेगा.

अपनी वाणी का प्रयोग सोच-समझकर करें और किसी भी बहस में उलझने से बचें. कारोबार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे.

जरूरी टिप: रुका धन मिलेगा

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का पीला

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

मकर राशि: बढ़ेगी आपकी कार्यक्षमता, व्यापार में सुधरेगी धन की स्थिति
मकर राशि के जातकों की कार्यक्षमता में इजाफा होगा और मन की उलझन पूरी तरह सुलझेगी. शिक्षा से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा होगा.

बड़े फैसले करने में बिल्कुल देरी न करें और अपने समय का सही उपयोग करें. व्यापार में धन की स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी.

जरूरी टिप: अपने ज्ञान को बढ़ाएं

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें.

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कुंभ राशि: भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, व्यापार में धन लाभ का बना योग
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज धैर्य से काम करने का दिन है. भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. गाड़ी बहुत तेज गति से न चलाएं. व्यापार में धन लाभ का मजबूत योग बना हुआ है.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

मीन राशि: विदेश से प्राप्त होगा शुभ समाचार, व्यापार में नया निवेश करने से बचें
मीन राशि के जातकों को आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से बचना चाहिए. नए लोगों से मुलाकात होगी और विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा.

जीवनसाथी से विवाद हो सकता है इसलिए सावधान रहें. मन में तनाव न पालें और व्यापार में आज नया निवेश करने से बचें.

जरूरी टिप: नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करें.

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