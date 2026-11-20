रणबीर कपूर-यश स्टारर फिल्म रामायण बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही. 14 दिनों में इसकी कमाई वर्ल्डवाइड 1500 करोड़ के पार जा चुकी है. इसमें कई बड़े कलाकारों ने काम किया. लारा दत्ता भी एक लंबे वक्त के बाद इतनी बड़ी फिल्म में नजर आईं, जिसमें वो राजा दशरथ की तीसरी पत्नी माता कैकेयी बनीं.

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लारा ने भगवान राम बने रणबीर कपूर की सौतेली मां का रोल निभाया, जो उनसे महज चार साल ही छोटे हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में इसपर बात भी की. न्यूज18 को दिए इंटरव्यू में लारा दत्ता ने बताया कि उन्हें रणबीर कपूर और आदिनाथ कोठारे की मां का किरदार निभाने को लेकर कोई झिझक नहीं थी, जबकि दोनों कलाकार उम्र में उनसे थोड़े ही छोटे हैं.

रणबीर की मां बनने पर क्या बोलीं लारा दत्ता?

लारा दत्ता ने माता कैकेयी बनने पर कहा- मुझे लगता है कि अब हम इन सब बातों से आगे निकल चुके हैं. आज आर्टिस्ट इस पुरानी सोच में नहीं फंसे हैं कि मैं एक फीमेल एक्ट्रेस हूं, तो फलां रोल कैसे निभाऊंगी? आज आप सिर्फ कैरेक्टर को जी रहे होते हैं. मेरे मन में इस तरह का कोई विचार बिल्कुल नहीं आया.

लारा ने आगे बताया कि कैकेयी के किरदार को समझने के लिए कहानी के बड़े हिस्से को देखना जरूरी है. राजा दशरथ की तीन पत्नियां थीं और कैकेयी उनमें सबसे छोटी थीं. उन्होंने कहा कि कैकेयी का किरदार निभाने के लिए उन्होंने सबसे पहले डायरेक्टर नितेश तिवारी के साथ बैठकर उसके पूरे इतिहास को समझा.

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लारा दत्ता ने कहा- कैकेयी का किरदार निभाने के लिए नितेश सर और मैंने सबसे पहले बैठकर उनके पूरे इतिहास को समझा और तैयार किया. इसमें उन बातों को भी शामिल किया गया, जो पर्दे पर दिखाई तक नहीं देतीं. हमने समझा कि उन्होंने वो दो वरदान क्यों मांगे, उन वरदानों का वादा कब किया गया था, वो कौन थीं और कहां से आई थीं.

लारा ने ये भी कहा कि कैकेयी जैसा किरदार निभाने का मौका किसी कलाकार को बहुत कम मिलता है, इसलिए ऐसे मौके को दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए. उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाने को भी अपने करियर का एक शानदार मौका बताया. उनके मुताबिक, इंदिरा गांधी जैसी बड़ी और हमेशा याद रखी जाने वाली शख्सियत का किरदार निभाना उनके लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला अवसर था.

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