एक मेडिकल स्टोर पर दवाओं की जांच हो रही थी. कुछ टैबलेट ऐसी मिलीं, जिनके पैकेट पर एक नामी दवा कंपनी का ब्रांड छपा था. पहली नजर में वे आम दवाओं जैसी दिख रही थीं, लेकिन निर्माता कंपनी से जांच कराई गई तो पता चला कि दवाएं नकली हैं. इसके बाद जांच टीम ने पता लगाना शुरू किया कि ये दवाएं मेडिकल स्टोर तक पहुंचीं कैसे? एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं. मेडिकल स्टोर से सप्लायर, सप्लायर से स्टोर करने वाला और फिर मुख्य सप्लायर तक जांच पहुंची. पूछताछ में हिमाचल प्रदेश में दवाएं तैयार किए जाने का सुराग मिला.

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इसके बाद उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (यूपीएफएसडीए) और यूपी एसटीएफ की टीम हिमाचल प्रदेश पहुंची. यहां सोलन और बद्दी में बिना लाइसेंस चल रही दवा निर्माण की दो यूनिट्स का खुलासा हुआ. दोनों जगह से दवाएं बनाने की मशीनें, कच्चा माल, अर्धनिर्मित और तैयार दवाएं बरामद की गईं.

इस मामले की शुरुआत 30 अक्टूबर 2026 को वाराणसी के जंसा थाना क्षेत्र के कुरौना गांव स्थित मेसर्स एसपी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी से हुई. यहां कुछ टैबलेट मिलीं, जो नामी कंपनी का नाम जोड़कर बेची जा रही थीं.

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पूछताछ में मेडिकल स्टोर संचालक सुनील कुमार पटेल ने बताया कि उसने ये दवाएं लहरतारा की सुपर ड्रग एजेंसी के सेल्समैन अशोक कुमार वर्मा से बिना बिल खरीदी थीं. इसके बाद जांच टीम ने उस नामी कंपनी से संपर्क किया. कंपनी की शिकायत और दवाओं की तुलना करने पर इनके नकली होने की बात सामने आई. इस कार्रवाई में करीब पांच लाख रुपये की अन्य दवाएं भी जब्त की गईं.

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एक कमरे में मिला 17 तरह की दवाओं का स्टॉक

मेडिकल स्टोर से मिली जानकारी के आधार पर 2 नवंबर को टीम ने सुपर ड्रग एजेंसी के अशोक वर्मा और डिलीवरी करने वाले प्रियांशु तिवारी से पूछताछ की. इसके बाद टीम वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के परमानंदपुर में सुरेंद्र नाथ मिश्रा के घर पहुंची. वहां एक कमरे में बिना बिल और लाइसेंस के 17 तरह की एलोपैथिक दवाओं का स्टॉक मिला. इनके पैकेट पर छपाई और स्पेलिंग से जुड़ी गड़बड़ियां मिलीं. जांच टीम ने 11 सैंपल लिए और करीब दो लाख रुपये की बाकी दवाएं जब्त कर लीं. यहीं से जांच को नकली दवाओं के मुख्य सप्लायर तक पहुंचने का रास्ता मिला.

मोबाइल App के जरिए होती थी बातचीत

पूछताछ में सुरेंद्र नाथ मिश्रा ने बताया कि उसे ये दवाएं सोनभद्र के अनपरा के रहने वाले अभिषेक सिंह उर्फ रवि सप्लाई करता था. दोनों के बीच संपर्क के लिए मोबाइल App का इस्तेमाल होता था. जांच में सामने आया कि अभिषेक सिंह का नाम साल 2023 में वाराणसी के सिगरा थाने में दर्ज एक बड़े नकली दवा मामले में भी सामने आया था. इस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया.

अभिषेक से पूछताछ के दौरान हिमाचल प्रदेश में दवाओं के निर्माण के ठिकानों की जानकारी मिली. पूछताछ में सहारनपुर के रहने वाले हसीन और वसीम के नाम भी सामने आए. जांच एजेंसियों के मुताबिक, दोनों हिमाचल के सोलन क्षेत्र में दवाओं का निर्माण करवाकर उनकी सप्लाई करते थे.

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सोलन में मिली बिना लाइसेंस चल रही फैक्ट्री

इन जानकारियों के आधार पर यूपीएफएसडीए की विशेष टीम ने लखनऊ एसटीएफ के साथ 18 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की नालागढ़ तहसील के राजपुरा-खेड़ा बाईपास क्षेत्र में छापेमारी की. यहां बिना लाइसेंस दवा निर्माण यूनिट चलती मिली. फैक्ट्री में दवाएं बनाने के साथ नामी कंपनियों के ब्रांड जैसी पैकेजिंग तैयार करने से जुड़ा मैटेरियल भी बरामद हुआ.

छापेमारी के दौरान मिला दवाओं का मैटेरियल. (Photo: ITG)

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टीम को ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, अलु-अलु पैकिंग मशीन, कैप्सूल भरने की मशीन, वजन करने वाले उपकरण, प्रिंटेड फॉइल और स्टीरियो प्रिंटिंग सामग्री मिली. छापेमारी में कई दवाएं और दवाओं के नाम से जुड़ा मैटेरियल भी मिला. जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि इन दवाओं को किस तरह तैयार किया जा रहा था और कहां सप्लाई किया जाता था.

बद्दी में दूसरी अवैध फैक्ट्री का खुलासा

सोलन में मिली जानकारी के बाद जांच टीम बद्दी के जुड्डीकलां स्थित फार्मा तक पहुंची. यहां भी बिना लाइसेंस दवा निर्माण यूनिट चलने का खुलासा हुआ. मौके पर टैबलेट, कैप्सूल और सिरप बनाने वाली मशीनें मिलीं. इसके अलावा बड़ी मात्रा में कच्चा माल, अर्धनिर्मित और तैयार दवाएं भी बरामद की गईं. इनमें एंटीबायोटिक्स, एंटासिड और कफ सिरप से संबंधित चीजें है. इस यूनिट के मामले में आगे की कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के औषधि विभाग द्वारा की जा रही है.

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जांच एजेंसियों को हसीन और वसीम से जुड़े सहारनपुर के कुछ ठिकानों पर भी अवैध दवाओं के निर्माण, भंडारण और खरीद-बिक्री से संबंधित सुराग मिले हैं. वहां भी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन कथित अवैध फैक्ट्रियों में कितनी दवाएं तैयार हुईं, उन्हें किन राज्यों में भेजा गया और बाजार में कितनी नकली दवाएं पहुंच चुकी हैं.

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