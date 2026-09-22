iQOO ने सस्ता किया अपना 5G फोन! ₹17,499 में 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

अगर आप 20 हजार रुपये से कम में नया 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो iQOO ने अपने एक पॉपुलर बजट फोन का नया और सस्ता वेरिएंट उतार दिया है. iQOO Z11 Lite 5G अब 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ भी मिलेगा. इसकी कीमत ₹17,499 रखी गई है. यानी कंपनी ने फोन की स्टोरेज कम करके इसकी शुरुआती कीमत को और नीचे लाने की कोशिश की है.

और पढ़ें

खास बात यह है कि फोन के बाकी बड़े फीचर्स में बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग, 120Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 50MP Sony कैमरा मिलता है. यानी कम कीमत वाले नए वेरिएंट में भी फोन का मुख्य हार्डवेयर वही रखा गया है.

अब ₹17,499 में मिलेगा iQOO का 5G फोन

iQOO Z11 Lite 5G को भारत में जुलाई में लॉन्च किया गया था. उस समय कंपनी ने इसे 4GB RAM + 128GB, 6GB RAM + 128GB और 6GB RAM + 256GB स्टोरेज में पेश किया था. अब कंपनी ने चौथा वेरिएंट 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ जोड़ा है. इसकी कीमत ₹17,499 है और यह Amazon पर लिस्ट हो चुका है.

यह भी पढ़ें: अब बदल जाएगा WhatsApp, मिलेगा कमाल का शॉर्टकट, ऐसे करेगा काम

Advertisement

दिलचस्प बात यह है कि Amazon पर दिखाए जा रहे प्रमोशनल बैनर में इस फोन की इफेक्टिव कीमत ₹15,999 तक दिखाई गई है. हालांकि यह कीमत किसी ऑफर या बैंक डिस्काउंट के साथ जुड़ी हो सकती है, इसलिए इसे फोन की नॉर्मल कीमत नहीं माना जाना चाहिए. यानी पेपर पर ₹17,499 की कीमत है, लेकिन सेल ऑफर के दौरान यह फोन और सस्ता मिल सकता है.

कम स्टोरेज, लेकिन बड़ी बैटरी

iQOO ने इस नए वेरिएंट में सबसे बड़ा समझौता स्टोरेज के साथ किया है. 64GB स्टोरेज आज के समय में बहुत ज्यादा नहीं है, खासकर अगर फोन में ज्यादा फोटो, वीडियो और ऐप रखने हैं. हालांकि फोन में microSD कार्ड से स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प मिलता है, इसलिए जिन लोगों का इस्तेमाल हल्का है उनके लिए यह समस्या कुछ कम हो सकती है.

इसके बदले फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है. 44W FlashCharge सपोर्ट भी दिया गया है. iQOO के मुताबिक 10 मिनट की चार्जिंग से करीब 8 घंटे तक कॉलिंग या 7 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन वीडियो चलाया जा सकता है. यानी इस फोन का पूरा फोकस सिर्फ सस्ता 5G देने पर नहीं है. कंपनी बैटरी को भी इसका बड़ा फीचर बना रही है.

120Hz डिस्प्ले, लेकिन AMOLED नहीं

iQOO Z11 Lite 5G में 6.74 इंच की HD+ LCD स्क्रीन है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्स तक जाती है. 120Hz रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग और सामान्य इस्तेमाल में स्क्रीन ज्यादा स्मूद महसूस हो सकती है. लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने वाली है. यह AMOLED स्क्रीन नहीं है. इस कीमत पर अगर आपकी प्राथमिकता बेहतर ब्लैक लेवल और ज्यादा कॉन्ट्रास्ट वाली स्क्रीन है, तो यह फोन उस मामले में कुछ दूसरे ऑप्शन्स से पीछे रह सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: OnePlus N6 Lite भारत में लॉन्च, 7000mAh बैटरी और कीमत 17 हजार रुपये

50MP Sony कैमरा भी मिलेगा

फोन के पीछे 50MP Sony कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है. कैमरे के साथ AI फीचर्स भी दिए गए हैं और फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलता है. सॉफ्टवेयर के मामले में iQOO ने दो साल के OS अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. फोन में Google Gemini और AI Creation जैसे फीचर भी मिलते हैं.

Dimensity 6300 पर चलेगा फोन

परफॉर्मेंस के लिए iQOO Z11 Lite 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. यह वही चिप है जो फोन के पहले लॉन्च हुए वेरिएंट में भी इस्तेमाल की गई है. नए 4GB/64GB मॉडल में प्रोसेसर बदलने की जानकारी नहीं है.फोन में IP65 रेटिंग भी है, जिसका मतलब धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि फोन को पानी में डुबोया जा सकता है.

बाकी वेरिएंट भी बाजार में हैं

अगर 64GB स्टोरेज आपके लिए कम है, तो iQOO Z11 Lite के दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं. मौजूदा लिस्टिंग के मुताबिक 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वाला मॉडल करीब ₹19,590 से शुरू हो रहा है, जबकि 6GB RAM + 128GB और 6GB RAM + 256GB मॉडल इससे ऊपर हैं. कीमतें ऑफर और प्लेटफॉर्म के हिसाब से बदल सकती हैं.

---- समाप्त ----