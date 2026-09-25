नेपाल में भारी बारिश का अलर्ट, बढ़ने लगा गंडक नदी का पानी, प्रशासन अलर्ट पर

नेपाल और बगहा क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है. बारिश के बीच अब गंडक नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है. लगातार हो रही बारिश और नेपाल में जारी अत्यधिक बारिश की चेतावनी के बाद नदी किनारे बसे इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ गई है.

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नेपाल में शुक्रवार और शनिवार को अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम की स्थिति को देखते हुए नेपाल पुलिस और नेपाली आर्मी की ओर से संवेदनशील इलाकों में माइकिंग कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है. लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है.

नेपाल के तराई इलाके से लेकर पश्चिम चंपारण के बगहा क्षेत्र तक लगातार बारिश का असर दिखाई दे रहा है. बारिश के कारण नदी और जलस्रोतों में पानी का दबाव बढ़ने लगा है. इसी के साथ गंडक नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे बसे गांवों के लोग भी सतर्क हो गए हैं. निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीण नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. बारिश का दौर जारी रहने पर गंडक के जलस्तर में और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है.

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कोसी बैराज में बढ़ा पानी का बहाव

कोसी बैराज में पानी का बहाव बढ़ने के बाद 31 गेट खोल दिए गए हैं. सुनसरी के प्रमुख जिला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद अर्याल के मुताबिक, बैराज में फिलहाल 2 लाख 40 हजार क्यूसेक पानी का बहाव मापा गया है और रेड अलर्ट जारी है.

अर्याल ने बताया कि पिछले वर्षों में कोसी में 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी का बहाव भी दर्ज किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है.

उन्होंने बताया कि कोसी पुल से होकर चलने वाले वाहनों की आवाजाही अभी नहीं रोकी गई है. फिलहाल वाहनों को रोकने की स्थिति नहीं है. हालांकि, पानी का बहाव और बढ़ने पर आवश्यकता के अनुसार फैसला लिया जाएगा.

इस बीच, मौसम विज्ञान विभाग ने सप्तकोसी में बाढ़ का स्तर लगातार बढ़ने को देखते हुए निचले तटीय इलाकों और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में आने वाले दिनों में उच्च सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है.

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