झुग्गी में रहते थे, कभी साइकिल थी साथी! अली फजल की कामयाबी देख ऋचा बोलीं- इस दिन के लिए पाला

बॉलीवुड एक्टर अली फजल के लिए साल 2026 काफी अच्छा साबित हो रहा है. वह ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की सफलता का हिस्सा रहे हैं और इसके अलावा प्राइम वीडियो इंडिया की क्राइम सीरीज ‘राख’ और शकुन बत्रा की ‘लस्ट स्टोरीज 3’ के एक सेगमेंट में भी नजर आए. ऐसे वक्त में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अली की इस कामयाबी पर बात की और उस लंबे सफर को याद किया, जिसे उन्होंने संघर्ष के दिनों से करीब से देखा है.

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ऋचा चड्ढा ने कहा कि अली की आज की सफलता उनके सालों की मेहनत का नतीजा है और इसे देखकर उन्हें सिर्फ खुशी होती है. उन्होंने कहा कि बेशक, ये सिर्फ एक-दूसरे को सपोर्ट करने से कहीं ज्यादा जटिल है, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है. हम लंबे वक्त से साथ हैं. हमारी शादी को छह साल हो चुके हैं. जब मैं 2026 में उसकी सालों की मेहनत को रंग लाते देखती हूं, तो इसमें बस खुशी है.

अली के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए ऋचा ने कहा कि मैंने उसे उस वक्त देखा है, जब वह एक झुग्गी में रहता था और उसके पास सिर्फ एक साइकिल थी. वह सिर्फ मेरा पार्टनर नहीं, मेरा दोस्त भी है. उसे इन सारी चीजों से आगे निकलते देखना मेरे लिए बिल्कुल अलग तरह का एहसास है. मुझे लगता है कि मैंने इसे इसी दिन के लिए पाल-पोसकर बड़ा किया है.

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ऋचा ने यह भी बताया कि जब उन्होंने अली के साथ अपने रिश्ते की बात सार्वजनिक की, तो फिल्म इंडस्ट्री के दो लोगों ने उन्हें फोन करके रिश्ते को लेकर चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा कि उन लोगों का मानना था कि अली का करियर आगे नहीं बढ़ेगा. ऋचा के मुताबिक, उनसे साफ तौर पर कहा गया था कि इस लड़के का कुछ नहीं होगा.

लेकिन अली ने आगे चलकर इन तमाम आशंकाओं को गलत साबित किया. ऋचा ने खासतौर पर 2017 की हॉलीवुड फिल्म ‘विक्टोरिया एंड अब्दुल’ का जिक्र किया, जिसमें अली ने जूडी डेंच के साथ काम किया था. उन्होंने बताया कि जब अली को यह फिल्म मिली तो कई लोग हैरान रह गए थे. ऋचा ने अली की तारीफ करते हुए कहा कि जूडी डेंच जैसे दिग्गज कलाकार के सामने खुद को मजबूती से स्थापित करना आसान नहीं है, लेकिन अली ने यह काम बेहद खूबसूरती से किया.

फुकरे के सेट पर हुई थी पहली मुलाकात

ऋचा चड्ढा और अली फजल की पहली मुलाकात 2012 में फिल्म ‘फुकरे’ के सेट पर हुई थी. दोनों की शुरुआत दोस्ती से हुई और बाद में यह रिश्ता प्यार में बदल गया. 2017 में दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया.

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दोनों ने 2020 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानूनी तौर पर शादी की. इसके बाद 2022 में दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में शादी से जुड़े कई समारोह आयोजित किए गए. 2024 में ऋचा और अली माता-पिता बने. दोनों की एक बेटी है, जिसका नाम उन्होंने जुनेयरा इडा फजल रखा है.

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