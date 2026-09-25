Desi Jokes: जज ने पूछा- आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है... महिला ने दिया मजेदार जवाब

>जज- आपको अपनी सफाई में क्या कहना है?

महिला- अब मैं क्या बोलूं, मेरे यहां सफाई नौकरानी करती है तो इस बारे में तो वही ज्यादा अच्छी तरह बता सकती है..!

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>मरीज- डॉक्टर में हर बात तुरंत भूल जाता हूं? कोई दवाई दीजिए !

डॉक्टर -एक काम करो, पहले आप मुझे फीस दे दो, कहीं तुम दवाई लेने के बाद मेरी फीस भी भूल गए तो.

>ग्राहक- भाई , तुमने दाढ़ी बनाने के साथ मेरी चमड़ी भी छील दी.

नाई- चिंता मत कीजिए , मैं आपसे केवल दाढ़ी बनाने के ही पैसे लूंगा!

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>जज आरोपी से- तुम पर आरोप है कि तुमने 16 साल तक अपनी बीवी को डरा-धमकाकर रखा.

आरोपी- वो असल में..., सर...!

जज- सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, तरीका बताओ...!

>एक व्यक्ति पहली बार अकेला हेलिकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था .

500 फीट की ऊंचाई पर उड़ते -उड़ते अचानक हेलिकॉप्टर नीचे आ गिरा.

ट्रेनर ने पूछा -क्या हुआ ?

बोला- कुछ नहीं , ऊपर जाकर मुझे ठंड लगने लगी, मैंने पंखे बंद कर दिए थे बस!

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>बैंक मैनेजर- कैश खत्म हो गया है कल आना

सोनू- लेकिन मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए

मैनेजर- देखिए आप गुस्सा मत करिए, शांति से बात कीजिए

सोनू- ठीक है बुलाओ शांति को, आज तो मैं उसी से बात करूंगा...!!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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