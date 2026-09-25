RCB के कप्तान रजत पाटीदार को बड़ा सम्मान... मिली मानद डॉक्टरेट की उपाधि

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार के लिए साल 2026 उपलब्धियों से भरा रहा है. आईपीएल में अपनी टीम को लगातार दूसरी बार चैम्पियन बनाने के बाद अब उन्हें एक और बड़ा सम्मान मिला है. मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई छगनभाई पटेल ने पाटीदार को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया.

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रजत पाटीदार ने इस खास मौके की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की. सम्मान समारोह में वो मैजेंटा रंग के पारंपरिक कुर्ते और सफेद पायजामे में नजर आए, साथ ही कंधे पर नीले रंग का सेरेमोनियल स्टोल था. तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'गर्व और कृतज्ञता का एक बेहद खास पल. मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल से मानद डॉक्टरेट प्राप्त करना मेरे लिए सम्मान की बात है. यह ऐसी उपलब्धि है जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा.'

रजत पाटीदार ने 2025 में आरसीबी को उसका पहला आईपीएल खिताब दिलाया था, इसके बाद 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटन्स (GT) को हराकर टीम ने लगातार दूसरी ट्रॉफी अपने नाम की. इस उपलब्धि के साथ पाटीदार आईपीएल इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद ऐसे तीसरे कप्तान बन गए, जिनकी अगुवाई में किसी टीम ने लगातार दो सीजन खिताब जीते हैं.

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कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के साथ रजत पाटीदार ने बल्ले से भी अहम योगदान दिया. उन्होंने 2026 के सीजन में कुल 14 पारियों में 501 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 41.75 और स्ट्राइक रेट 192.69 रहा. आईपीएल 2026 में उन्होंने पांच अर्धशतक लगाए.

रजत पाटीदार अब जल्द ही दोबारा मैदान पर नजर आएंगे. उन्हें ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की अनऑफिशियल वनडे सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम में चुना गया है. दोनों टीमों के बीच फिलहाल दो मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें इंडिया-ए ने पहला मुकाबला 162 रनों से जीता.

अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज के बाद 6 अक्टूबर से वनडे मुकाबलों का दौर शुरू होगा. तीनों मैच पुडुचेरी में खेले जाएंगे. रजत पाटीदार के लिए यह सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यहां उनका प्रदर्शन भारतीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींच सकता है. ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ अनऑफिशियल वनडे सीरीज में पाटीदार के पास अपनी बल्लेबाजी की क्षमता दिखाने का मौका होगा.

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