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Shukra Gocahr 2026: शुक्र गोचर से चमकेगा भाग्य, अगले 11 दिन 5 राशियों पर पैसों की बारिश

Shukra Gocahr 2026: शुक्र के तुला राशि में गोचर से अगले 11 दिन 5 राशियों के लिए खास रहेंगे. जानें किन राशियों को धन, करियर, कारोबार और रिश्तों में लाभ मिल सकता है.

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शुक्र का यह परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. (Photo: ITG)
शुक्र का यह परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. (Photo: ITG)

Shukra Gochar 2026: ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, सुख-सुविधा, धन और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है.  सितंबर की शुरुआत में शुक्र ने अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश किया था.  अब इस राशि में शुक्र के गोचर के कुछ ही दिन बाकी हैं.  ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दौरान 5 राशियों के जातकों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

शुक्र तुला राशि में 6 नवंबर 2026 तक रहेंगे.  ऐसे में अगले 11 दिन कन्या, तुला, कुंभ, मकर और धनु राशि के लिए खास माने जा रहे हैं. आइए जानते हैं इन राशियों पर शुक्र के गोचर का क्या असर पड़ सकता है. 

कन्या राशि

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कन्या राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है.  कमाई, खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने में सफलता मिल सकती है.  लंबे समय से अटके काम धीरे-धीरे पूरे होने की संभावना है.  नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.  इससे करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है.  प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

तुला राशि

शुक्र का गोचर तुला राशि में ही हो रहा है.  ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन महत्वपूर्ण रह सकते हैं.  करियर से जुड़े मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं.  नौकरी और कारोबार में स्थिति बेहतर होने की संभावना है.  निजी जीवन में भी रिश्तों को मजबूत करने के मौके मिलेंगे.  जो लोग किसी बदलाव की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रह सकता है. 

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र से जुड़ी परेशानियों में राहत मिल सकती है.  नौकरी में चल रहा तनाव कम होने की संभावना है और काम में मन लगने लगेगा.  कारोबार से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आगे की योजनाओं को गति मिलेगी.  परिवार का सहयोग भी मिलेगा.  आर्थिक मामलों में खर्च को लेकर बेहतर संतुलन बनाने में सफलता मिल सकती है. 

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर नई शुरुआत के अवसर ला सकता है.  स्टार्टअप या नया काम शुरू करने वालों को फायदा मिलने की संभावना है.  पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, उनमें अब तेजी आ सकती है.  आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं.  बचत को लेकर चल रही परेशानियां कम हो सकती हैं और पैसों को व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा. 

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक और पारिवारिक दोनों मामलों में राहत देने वाला हो सकता है.  कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं.  पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी जताई जा रही है.  पैसों से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं.  साथ ही रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे. 

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