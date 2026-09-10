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Apple का पावरफुल फोन लॉन्च, iPhone 18 Pro और 18 Pro Max की इतनी है कीमत

Apple ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च कर दिया है. इस बार कंपनी ने फोन की कीमत के साथ कैमरा, प्रोसेसर और डिस्प्ले में भी बड़े बदलाव किए हैं. भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है, जबकि Pro Max के लिए 1,79,900 रुपये खर्च करने होंगे. नए iPhone में A20 Pro चिप और बेहतर AI फीचर्स भी मिलेंगे.

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Apple ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च कर दिया है. नए iPhone Pro मॉडल में कैमरा, प्रोसेसर और AI को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इनकी कीमत को लेकर हो रही है. भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है, जबकि Pro Max की कीमत 1,79,900 रुपये से शुरू होती है. 

नए iPhone के स्पेसिफिकेशन क्या हैं?

Apple ने इस बार iPhone 18 Pro सीरीज में नया A20 Pro चिप दिया है. कंपनी के मुताबिक नया प्रोसेसर पहले से बेहतर परफॉर्मेंस और AI कैपेबिलिटी देने में मदद करेगा. फोन में Apple Intelligence के नए फीचर्स भी मिलेंगे.

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कैमरे में हुआ बड़ा बदलाव

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में 48MP Fusion Main कैमरा दिया गया है. इस बार कैमरे में Variable Aperture का सपोर्ट भी मिलता है. साथ ही डिस्प्ले में आपको 6.3 इंच का ProMotion 120Hz डिस्प्ले देखने को मिलता है. इससे अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में फोटो लेने में मदद मिल सकती है. यानी कैमरा पसंद करने वाले यूजर्स के लिए इस बार काफी कुछ नया है.

डिजाइन में भी दिखेगा बदलाव

नए iPhone Pro मॉडल के डिजाइन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. Dynamic Island को पहले के मुकाबले छोटा किया गया है. आईफोन ने दोनों फोन को नए कलर ऑप्शन में भी पेश किया है. Burgundy कलर इस बार खास तौर पर लोगों का ध्यान खींच सकता है.

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Pro Max के लिए देनी होगी ज्यादा कीमत

iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है. ऐसे में अगर आप ज्यादा स्टोरेज वाला मॉडल लेते हैं तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी. Apple के Pro Max मॉडल की कीमत हर साल चर्चा में रहती है और इस बार भी कंपनी ने इसे प्रीमियम सेगमेंट में ही रखा है.

कब से खरीद पाएंगे iPhone 18 Pro?

Apple के मुताबिक iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की प्री-बुकिंग 12 सितंबर से शुरू होगी. वहीं दोनों फोन की बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी. अब देखना होगा कि करीब 1.80 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के बावजूद iPhone 18 Pro Max को भारत में कितना रिस्पॉन्स मिलता है.

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