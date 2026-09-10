scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 10 सितंबर 2026 धनु राशिफल: कारोबार की स्थिति मजबूत होगी, कार्यों में संवार बढ़ेगी

Aaj ka Dhanu Rashifal 10 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: आर्थिकी बेहतर रहेगी. कारोबार की स्थिति मजबूत होगी. कार्यों में संवार बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. नवीन स्त्रोत निर्मित होंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

भाग्य से चहुंओर शुभता रहेगी. मित्रों के साथ सहज संवाद बनाए रखेंगे. संबंधियों में तालमेल बढ़ेगा. अनुकूलन से लक्ष्य साधेंगे. योजनाओं के संचालन आगे रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. कार्य कुशलता बढ़ेगी. कामकाज पर फोकस बढ़ाए रहेंगे. श्रेष्ठ प्रयासांे से सभी प्रभावित होंगे. प्रभाव में वृद्धि रहेगी. आस्था विश्वास को बल मिलेगा. अधिकांश परिणाम पक्ष में बनेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सक्रियता से कार्य करेंगे. विभिन्न अवसर बढ़त पर रहेंगे. कार्यविस्तार पर फोकस होगा. सभी को जोड़े रहेंगे. वाणिज्यिक कायों में तेजी लाएंगे. साहस बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी बेहतर रहेगी. कारोबार की स्थिति मजबूत होगी. कार्यों में संवार बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. नवीन स्त्रोत निर्मित होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

rahu transit 2026 makar rashi
मकर राशि में राहु के गोचर से चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य!
धनु राशिवालों की मन की चिंता दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, जानें शुभ रंग
रिश्तों में ऊर्जा रखें, चर्चा में सजगता व सहयोग बनाए रहेंगे
धनु राशिवालों को धन लाभ का योग है, अधूरे कार्य पूरे होंगे, जानें दैनिक रशिफल
निर्णय लेने में संकोच दिखाएंगे, तैयारी से आगे बढ़ें

प्रेम मैत्री- मन की बातें कहने में सहज होंगे. प्रियजनों से भेंट बढ़ाएंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता में पक्ष मजबूती से रख पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल देंगे. प्रेम पर जोर बनाए रखेंगे. परिवार में अनुकूलन रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर भरोसा बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. अनुकूलता बढ़ेगी.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2, और 3

शुभ रंग : हल्दी के समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 10 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा, आदर सम्मान बढ़ेगा |
    नेपाल बाढ़ में राहत-बचाव के लिए भारत की बड़ी मदद, 130 टन राहत सामग्री के साथ 54 विशेषज्ञ भेजे |
    आज 10 सितंबर 2026 तुला राशिफल: आय उम्मीद से अच्छी रहेगी, सभी का साथ समर्थन हासिल होगा |
    आज 10 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: भूल-चूक बढ़ाने से बचें, खर्च में सजग रहें |
    आज 10 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: मित्रगण समय देंगे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव पााएंगे |
    आज 10 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: शुभता का संचार रहेगा, करियर व्यवसाय में वृद्धि होगी |
    आज 10 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा, पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी |
    एक क्लिक में पढ़ें 10 सितंबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    आज 10 सितंबर 2026 वृष राशिफल: अनुभवियों से सीख सलाह रखें, सजगता से आगे बढ़ें |
    आज 10 सितंबर 2026 मेष राशिफल: कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे
    Advertisement