आज 10 सितंबर 2026 धनु राशिफल: कारोबार की स्थिति मजबूत होगी, कार्यों में संवार बढ़ेगी

भाग्य से चहुंओर शुभता रहेगी. मित्रों के साथ सहज संवाद बनाए रखेंगे. संबंधियों में तालमेल बढ़ेगा. अनुकूलन से लक्ष्य साधेंगे. योजनाओं के संचालन आगे रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. कार्य कुशलता बढ़ेगी. कामकाज पर फोकस बढ़ाए रहेंगे. श्रेष्ठ प्रयासांे से सभी प्रभावित होंगे. प्रभाव में वृद्धि रहेगी. आस्था विश्वास को बल मिलेगा. अधिकांश परिणाम पक्ष में बनेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सक्रियता से कार्य करेंगे. विभिन्न अवसर बढ़त पर रहेंगे. कार्यविस्तार पर फोकस होगा. सभी को जोड़े रहेंगे. वाणिज्यिक कायों में तेजी लाएंगे. साहस बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी बेहतर रहेगी. कारोबार की स्थिति मजबूत होगी. कार्यों में संवार बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. नवीन स्त्रोत निर्मित होंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बातें कहने में सहज होंगे. प्रियजनों से भेंट बढ़ाएंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता में पक्ष मजबूती से रख पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल देंगे. प्रेम पर जोर बनाए रखेंगे. परिवार में अनुकूलन रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर भरोसा बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. अनुकूलता बढ़ेगी.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, और 3

शुभ रंग : हल्दी के समान

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