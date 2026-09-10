scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 10 सितंबर 2026 मकर राशिफल: आर्थिक अनुशासन से समझौता न करें, व्यवस्था पर ध्यान दें

Aaj ka Makar Rashifal 10 September 2026, Capricorn Horoscope Today: अप्रिय स्थिति का सामना कऱ सकते हैं. व्यवहार में विनम्रता बनाए रहें. संबंधों में सरलता रखें. चर्चा संवाद में धीरज दिखाएं. भावनात्मक विषयों में पहल से बचें. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. संवाद में सूझबूझ बढ़ाएं.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

वित्तीय लेनदेन में भूलचूक से बचें. परिणाम साधारण रहेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य दिखाएं. संपर्क संवाद में जल्दबाजी न करें. परिजनों संग सीख सलाह बढ़ाएं. स्वयं पर ध्यान दें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. भेंटवार्ता के लिए समय निकालें. परिवार में सुंख सौख्य रहेगा. परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम रह बना सकता है. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों के प्रति विश्वास बनाए रखें. विभिन्न् कार्यों पर फोकस बढाएं.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. पेशेवर मामलों में उतावली न दिखाएं. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. सावधानी से आगे बढ़ें. कारोबार में सावधानी बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक चर्चा में सजग रहेंगे. अधिकारियों की बात पर ध्यान दें. आर्थिक अनुशासन से समझौता न करें. व्यवस्था पर ध्यान दें. संग्रह संरक्षण में सहज रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

rahu transit 2026 makar rashi
मकर राशि में राहु के गोचर से चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य!
मकर राशिवालों के मित्रों की मदद से काम बनेंगे, तेजी से काम करने का दिन है, जानें जरूरी टिप
व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं
मकर राशिवाले लोगों से उलझने से बचें, आपके खर्चे अचानक बढ़ेंगे, जानें शुभ रंग
अपनों का साथ सहयोग रहेगा, चर्चा संपर्क में सरल रहेंगे

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में सहज रहें. अप्रिय स्थिति का सामना कऱ सकते हैं. व्यवहार में विनम्रता बनाए रहें. संबंधों में सरलता रखें. चर्चा संवाद में धीरज दिखाएं. भावनात्मक विषयों में पहल से बचें. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. संवाद में सूझबूझ बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- निजता पर जोर रखें. स्वास्थ्यगत मामलों में सजगता रखेंगे. खानपान पर ध्यान दें. व्यक्तिगत खर्च बढ़ सकता है.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. विवेक बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : गुड़ के समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 10 सितंबर 2026 धनु राशिफल: कारोबार की स्थिति मजबूत होगी, कार्यों में संवार बढ़ेगी |
    आज 10 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा, आदर सम्मान बढ़ेगा |
    नेपाल बाढ़ में राहत-बचाव के लिए भारत की बड़ी मदद, 130 टन राहत सामग्री के साथ 54 विशेषज्ञ भेजे |
    आज 10 सितंबर 2026 तुला राशिफल: आय उम्मीद से अच्छी रहेगी, सभी का साथ समर्थन हासिल होगा |
    आज 10 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: भूल-चूक बढ़ाने से बचें, खर्च में सजग रहें |
    आज 10 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: मित्रगण समय देंगे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव पााएंगे |
    आज 10 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: शुभता का संचार रहेगा, करियर व्यवसाय में वृद्धि होगी |
    आज 10 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा, पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी |
    एक क्लिक में पढ़ें 10 सितंबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    आज 10 सितंबर 2026 वृष राशिफल: अनुभवियों से सीख सलाह रखें, सजगता से आगे बढ़ें
    Advertisement