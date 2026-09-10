Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 सितंबर 2026: आज 10 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 10 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण
तिथि
कृष्ण पक्ष चतुर्दशी - 10:33 ए एम तक
नक्षत्र
मघा - 02:04 पी एम तक
योग
सिद्ध - 07:17 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:03 AM
सूर्यास्त- 6:32 PM
चन्द्रास्त- 5:58 पी एम
अशुभ काल
राहू- 01:51 पी एम से 03:25 पी एम
यम गण्ड- 06:03 ए एम से 07:37 ए एम
कुलिक- 09:11 ए एम से 10:44 ए एम
दुर्मुहूर्त- 10:13 ए एम से 11:03 ए एम, 03:13 पी एम से 04:03 पी एम
शुभ काल
अमृत काल- 11:47 ए एम से 01:18 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 ए एम से 05:17 ए एम