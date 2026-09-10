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आज 10 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: कारोबारी प्रयास फलेंगे, भूमि-भवन के मामले अनुकूल रहेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 10 September 2026, Aquarius Horoscope Today: आर्थिक वाणिज्यिक लाभ संवारेंगे. कारोबारी प्रयास फलेंगे. भूमि-भवन के मामले अनुकूल रहेंगे. विविध मामले प्रभावी रहेंगे. सहयोग बनाए रखेंगे. प्रस्तावों में उत्साह दिखाएंगे.

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aquarius horoscope

साझा संवाद में प्रमुखता दिखाएंगे. उद्योग व्यवसाय को बढ़ावा देंगे. सबको जोड़े रखेंगे. प्रेम और विश्वास को बल मिलेगा. निजी रिश्ते मजबूत होंगे. खानपान बेहतर रहेगा. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. करियर व्यापार प्रभावपूर्ण रहेगा. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. सुखद सूचनाओं की प्राप्ति होगी. साझेदारी में सुधार आएगा. लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ व प्रभाव बढ़ाने में सफल रहेंगे. आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ लेंगे. दाम्पत्य खुशहाल रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- सबका समर्थन हासिल होगा. पेशेवर सहयोग करेंगे. कारोबार में सहजता बनाए रहेंगे. उद्योग व्यापार में टीम बेहतर होगी. मिलकर कार्य करेंगे. नजदीकियों पर भरोसा बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक लाभ संवारेंगे. कारोबारी प्रयास फलेंगे. भूमि-भवन के मामले अनुकूल रहेंगे. विविध मामले प्रभावी रहेंगे. सहयोग बनाए रखेंगे. प्रस्तावों में उत्साह दिखाएंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सुखद रहेंगे. करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. रिश्ते संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. चर्चाओं में सतर्कता रखेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. घर में मिठास रहेगी. साथी प्रसन्न रहेंगे. निजी मामले संवारेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. महत्वपूर्ण चर्चाओं में सफलता पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परिचित से संपर्क बढ़ेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. समकक्ष मददगार होंगे.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. व्रत बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3 और 8

शुभ रंग : खाकी

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