scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 10 सितंबर 2026 तुला राशिफल: आय उम्मीद से अच्छी रहेगी, सभी का साथ समर्थन हासिल होगा

Aaj ka Tula Rashifal 10 September 2026, Libra Horoscope Today: मित्रों को समय दें. प्रेम और स्नेह में सहजता बनी रहेगी. निजी चर्चा में उत्साह दिखाएंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुखद बांटेंगे. शुभ सूचना साझा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता आएगी. वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. कामकाजी मामलों में प्रभावी स्थिति रहेगी. कारोबारी उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. लक्ष्य पाने की कोशिश होगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम करेंगे. परिजनों से भेंट होगी. शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. कामकाज में सकारात्मकता बढ़ेगी. नवीय विषयों में सहजता बनी रहेगी. विभिन्न कार्य पक्ष में बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करेंगे. करियर का ग्राफ बढ़ेगा. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. तेजी से लक्ष्य पाने की सोच होगी. उल्लेखनीय मामलों में गति आएगी.

धन संपत्ति- अर्थ व्यापार प्रभावी रहेगा. प्रबंधन में बेहतर रखेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. सभी का साथ समर्थन हासिल होगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. अवसरों को भुनाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

rahu transit 2026 makar rashi
मकर राशि में राहु के गोचर से चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य!
लेन-देन में बेहतर बने रहेंगे, लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी
तुला राशिवाले के मतभेद हो सकते है, सेहत के मामले में रखें सावधानी, जानें दैनिक भाग्यफल
तुला राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, पूरे उत्साह से काम करेंगे, जानें दैनिक राशिफल
अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे, लक्ष्य बनाए रहेंगे

प्रेम मैत्री- भावनाओं पर नियंत्रण रखें. मित्रों को समय दें. प्रेम और स्नेह में सहजता बनी रहेगी. निजी चर्चा में उत्साह दिखाएंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुखद बांटेंगे. शुभ सूचना साझा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान उम्दा रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पहल बनाए रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : सफेद चंदन

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 10 सितंबर 2026 तुला राशिफल: आय उम्मीद से अच्छी रहेगी, सभी का साथ समर्थन हासिल होगा |
    आज 10 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: भूल-चूक बढ़ाने से बचें, खर्च में सजग रहें |
    आज 10 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: मित्रगण समय देंगे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव पााएंगे |
    आज 10 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: शुभता का संचार रहेगा, करियर व्यवसाय में वृद्धि होगी |
    आज 10 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा, पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी |
    एक क्लिक में पढ़ें 10 सितंबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    आज 10 सितंबर 2026 वृष राशिफल: अनुभवियों से सीख सलाह रखें, सजगता से आगे बढ़ें |
    आज 10 सितंबर 2026 मेष राशिफल: कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे |
    Aaj ka Upay 10 September 2026: घर के मंदिर में किस रंग का प्रयोग करें? जानें
    Advertisement