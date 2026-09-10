आज 10 सितंबर 2026 तुला राशिफल: आय उम्मीद से अच्छी रहेगी, सभी का साथ समर्थन हासिल होगा

पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता आएगी. वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. कामकाजी मामलों में प्रभावी स्थिति रहेगी. कारोबारी उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. लक्ष्य पाने की कोशिश होगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम करेंगे. परिजनों से भेंट होगी. शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. कामकाज में सकारात्मकता बढ़ेगी. नवीय विषयों में सहजता बनी रहेगी. विभिन्न कार्य पक्ष में बनेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करेंगे. करियर का ग्राफ बढ़ेगा. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. तेजी से लक्ष्य पाने की सोच होगी. उल्लेखनीय मामलों में गति आएगी.

धन संपत्ति- अर्थ व्यापार प्रभावी रहेगा. प्रबंधन में बेहतर रखेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. सभी का साथ समर्थन हासिल होगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. अवसरों को भुनाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनाओं पर नियंत्रण रखें. मित्रों को समय दें. प्रेम और स्नेह में सहजता बनी रहेगी. निजी चर्चा में उत्साह दिखाएंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुखद बांटेंगे. शुभ सूचना साझा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान उम्दा रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पहल बनाए रहें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : सफेद चंदन

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