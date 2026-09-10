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आज 10 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा, आदर सम्मान बढ़ेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 September 2026, Scorpio Horoscope Today: सहयोग की भावना बढ़ेगी. संपर्क संवाद को संवारेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा. प्रेम स्नेह के लिए समय निकालेंगे. भावनात्मक पक्ष सबल रहेगा.

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

कारोबारी लाभ पर फोकस बढ़ेगा. व्यावसायिक प्रबंधन में असरदार रहेंगे. पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. अधिकारियों समर्थन हासिल करेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहंेगे. सभी मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. सहकारिता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. विरोधी पीछे हटेंगे. पेशेवरों में विश्वास बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. विविध मामले अनुकूल रहेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. संबंध मजबूत होंगे.

नौकरी व्यवसाय- पद प्रतिष्ठा में बढ़त बनी रहेगी. सहकार का भाव बनाए रहेंगे. पेशेवर गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. लगन से लक्ष्य पाएंगे. पदोन्नति संभव हैं.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों में तेजी रहेगी. सभी मामलों में राहत पाएंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. पैतृक विषय गति पाएंगे. प्रशासनिक लोगों से भेंट होगी. बड़ा करेंगे.

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प्रेम मैत्री- सपरिवार सुख से रहेंगे. संबंधियों में मेलजोल बढ़ा रहेगा. भेंटवार्ताएं सुखकर रहेंगी. अपनों का समर्थन पाएंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. संपर्क संवाद को संवारेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा. प्रेम स्नेह के लिए समय निकालेंगे. भावनात्मक पक्ष सबल रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार लेगी. मनोबल में वृद्धि होगी.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. साधना बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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