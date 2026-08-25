Apple बढ़ाने वाला है iPhone की कीमतें, नई रिपोर्ट्स से ऐपल फैंस हुए निराश

iPhone 18 Pro सीरीज के लॉन्च से पहले Apple की कीमत बढ़ाने की तैयारी की खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी पर मेमोरी और दूसरे जरूरी कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतों का दबाव है. ऐसे में नया आईफोन खरीदना पहले से महंगा पड़ सकता है. हालांकि ऐपल ने अभी तक कीमत बढ़ाने या iPhone 18 की लॉन्च डेट को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं दी है. हफ्ते भर में लॉन्च डेट का ऐलान हो सकता है.

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अगर आप हर साल नया आईफोन लेने वालों में हैं या इस बार iPhone 18 Pro का इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा बजट तैयार रखना पड़ सकता है. ऐपल के अगले आईफोन को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार लीक्स आ रही हैं, लेकिन अब चर्चा डिजाइन या कैमरे की नहीं, बल्कि कीमत की है.

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ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐपल अपने अगले iPhone की कीमत बढ़ाने की तैयारी कर सकता है. इसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया भर में मेमोरी और दूसरे स्मार्टफोन कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमत बताई जा रही है. हालात ऐसे हैं कि ऐपल के लिए सिर्फ नया फोन बनाना ही महंगा नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ती लागत का असर कंपनी के प्रॉफिट पर भी पड़ सकता है.

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iPhone 18 Pro की कीमत में 9% बढ़ोतरी की चर्चा

रिपोर्ट के मुताबिक Apple अगर करीब 100 डॉलर की बढ़ोतरी करता है तो iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,199 डॉलर तक पहुंच सकती है. मौजूदा iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,099 डॉलर है, यानी यह करीब 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.

इसी तरह iPhone 18 Pro Max की कीमत भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन यहां एक बात साफ है कि Apple ने अभी कोई कीमत घोषित नहीं की है. इसलिए 1,199 डॉलर की कीमत को फिलहाल पक्की जानकारी नहीं, बल्कि रिपोर्ट और इंडस्ट्री अनुमान के तौर पर देखना चाहिए.

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पहले कुछ रिपोर्ट्स में इससे कहीं बड़ी बढ़ोतरी की बात कही गई थी. एक अनुमान में iPhone 18 Pro मॉडल्स की कीमत 250 से 300 डॉलर तक बढ़ने की संभावना जताई गई थी. अब नई रिपोर्ट्स में करीब 100 डॉलर की बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है. इससे साफ है कि Apple की अंतिम pricing strategy को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है.

महंगा क्यों हो रहा है iPhone?

इस पूरी कहानी का बड़ा कारण मेमोरी है. स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली DRAM और स्टोरेज कंपोनेंट्स की कीमतों पर दबाव बढ़ा है. AI सर्वर और बड़े डेटा सेंटर की बढ़ती जरूरत के कारण मेमोरी की मांग तेजी से बढ़ी है. इसका असर स्मार्टफोन कंपनियों पर भी पड़ रहा है.

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TrendForce के अनुमान के मुताबिक iPhone 18 Pro के 256GB मॉडल के कंपोनेंट्स की लागत पिछले मॉडल के मुकाबले करीब 38 प्रतिशत तक बढ़ सकती है. रिपोर्ट में मेमोरी को सबसे बड़े खर्चों में से एक बताया गया है.

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यानी मामला सिर्फ Apple का नहीं है. अगर इंडस्ट्री में मेमोरी और चिप की कीमतें बढ़ती हैं तो फोन कंपनियों के सामने दो ही रास्ते बचते हैं. या तो वे बढ़ी हुई लागत खुद झेलें और अपना मुनाफा कम करें, या फिर उसका कुछ हिस्सा ग्राहकों से वसूलें.

Apple ने दूसरे प्रोडक्ट्स की कीमत पहले ही बढ़ाई

iPhone की कीमत बढ़ने वाली रिपोर्ट को इसलिए भी गंभीरता से देखा जा रहा है क्योंकि ऐपल इस साल अपने दूसरे प्रोडक्ट्स की कीमतों में बदलाव कर चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने बढ़ती कॉम्पोनेंट् कॉस्ट के दबाव के बीच कुछ मैक और आईपैड मॉडल्स महंगे किए हैं. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या अगला नंबर आईफोन का है?

ऐपल के लिए आईफोन सबसे अहम प्रोडक्ट है, इसलिए कंपनी शायद कीमत में बहुत बड़ा उछाल नहीं चाहेगी. इसी वजह से 100 डॉलर की संभावित बढ़ोतरी वाली चर्चा ज्यादा अहम है. कंपनी बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा खुद भी झेल सकती है और बाकी कीमत में जोड़ सकती है.

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भारत में कितना महंगा हो सकता है नया iPhone?

भारतीय खरीदारों के लिए असली सवाल यही है. अगर अमेरिका में iPhone 18 Pro की कीमत बढ़ती है तो भारत में भी इसका असर पड़ सकता है. एक रिपोर्ट में iPhone की कीमत में भारत में 10,000 रुपये तक की संभावित बढ़ोतरी की बात कही गई है, लेकिन यह Apple की तरफ से कन्फर्म नहीं है. भारत में final price डॉलर की कीमत के अलावा करेंसी, इंपोर्ट स्ट्रक्चर और ऐपल की अपनी रीजनल प्राइसिंग स्ट्रैटिजी पर भी निर्भर करेगी.

फिलहाल iPhone 17 Pro भारत में 1,34,900 रुपये से शुरू होता है. इसलिए अगर Apple अगली Pro सीरीज की कीमत बढ़ाती है तो नया iPhone 18 Pro भारतीय ग्राहकों की जेब पर और भारी पड़ सकता है.

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