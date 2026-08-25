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सोशल मीडिया पर दोस्ती, मंदिर के पीछे नाबालिग से गैंगरेप, 3 के खिलाफ POCSO एक्ट में केस दर्ज

वलसाड में सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती के बाद एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, 23 अगस्त को तिथल स्थित साईं बाबा मंदिर के पीछे सुनसान इलाके में तीन नाबालिगों ने वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की मां की शिकायत पर POCSO एक्ट में केस दर्ज हुआ और तीनों किशोर हिरासत में लिए गए.

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नाबालिग लड़की के साथ हुआ गैंगरेप. (Photo: Representational)
नाबालिग लड़की के साथ हुआ गैंगरेप. (Photo: Representational)

गुजरात के वलसाड में सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती के बाद एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि तिथल स्थित साईं बाबा मंदिर के पीछे सुनसान इलाके में तीन नाबालिग लड़कों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने कुछ ही घंटों में तीनों किशोरों को हिरासत में ले लिया.

पुलिस के मुताबिक, घटना 23 अगस्त की रात करीब 8 बजे की है. पीड़ित नाबालिग लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और घटना से जुड़े तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया.

वलसाड के डिप्टी एसपी एके. वर्मा ने बताया कि पीड़ित लड़की की सोशल मीडिया के जरिए एक नाबालिग लड़के से पहचान हुई थी. दोनों के बीच अक्सर बातचीत होती थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि लड़की और मुख्य आरोपी किशोर करीब दो साल से इंस्टाग्राम पर संपर्क में थे. दोनों की पहचान इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट के जरिए हुई थी और बाद में बातचीत बढ़ती गई.

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नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप

पुलिस के अनुसार, घटना में शामिल तीनों किशोर और पीड़ित नाबालिग लड़की वलसाड के ही रहने वाले हैं. 23 अगस्त को बातचीत के दौरान आरोपी किशोर ने लड़की को वलसाड के तिथल स्थित साईं बाबा मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया था. लड़की जब वहां पहुंची तो आरोपी किशोर अपने एक दोस्त के साथ मौजूद था.

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पुलिस के मुताबिक, इसके बाद लड़की दोनों किशोरों के साथ वहां घूमने गई. इसी दौरान मंदिर के पीछे झाड़ियों वाले सुनसान इलाके में उसके साथ दुष्कर्म किया गया. आरोप है कि इसके बाद दोनों किशोरों ने अपने एक और दोस्त को वहां बुला लिया. पुलिस के अनुसार, इसके बाद तीनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया.

घटना के बाद जब नाबालिग लड़की देर रात तक घर नहीं पहुंची तो उसके परिवार वाले उसकी तलाश में निकल गए. परिवार के लोग लड़की को आसपास के इलाकों में खोज रहे थे. इस दौरान लड़की घबराई हुई हालत में एक जगह छिप गई थी. बाद में रात करीब डेढ़ बजे वह वाड़ी के पास मिली.

परिवार वालों ने लड़की से पूछताछ की तो पूरी घटना सामने आई. इसके बाद उसकी मां ने पुलिस से शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद वलसाड सिटी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया.

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी किशोर लड़की को वापस छोड़ने जा रहे थे. इसी दौरान लड़की के देर तक घर नहीं पहुंचने पर उसके परिवार वाले सड़क पर उसकी तलाश कर रहे थे. परिवार वालों की खोजबीन और आसपास स्थानीय लोगों की हलचल देखकर आरोपी लड़की को रास्ते में ही छोड़कर भाग गए. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई और घटना में शामिल तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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डिप्टी एसपी एके वर्मा के मुताबिक, मामले में शुरुआती जांच के आधार पर कार्रवाई की गई है. पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और हिरासत में लिए गए तीनों किशोरों से पूछताछ की जा रही है.

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया के जरिए बच्चों और किशोरों की होने वाली दोस्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इस मामले में भी पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की की मुख्य आरोपी किशोर से पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. दोनों के बीच करीब दो साल से बातचीत होने की बात शुरुआती जांच में सामने आई है.

पुलिस ने तीनों नाबालिगों को अरेस्ट किया 

मामले में पुलिस ने तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर पॉस्को एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना के बाद परिवार की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. फिलहाल पुलिस की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है.
 

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