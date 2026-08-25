13 बार दिमाग पर लगी चोट, 27 की उम्र में करियर खत्म... अब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने स्कूल पर ठोका मुकदमा

कभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का बड़ा भविष्य माने जाने वाले विल पुकोव्स्की का करियर इंजरी की वजह से समय से पहले खत्म हो गया. भारत के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में अर्धशतक जड़ने वाले इस बल्लेबाज ने 2025 में महज 27 साल की उम्र में पेशेवर क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. अब पुकोव्स्की ने अपनी जिंदगी की एक पुरानी चोट को लेकर स्कूल के खिलाफ कानूनी कदम उठाया है.

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पुकोव्स्की ने अपने निजी स्कूल ब्राइटन ग्रामर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. मामला करीब 12 साल पुरानी उस घटना से जुड़ा है, जब वह 16 साल के थे और फुटबॉल ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कन्कशन हुआ था.

2014 में ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक टैकल के बाद पुकोव्स्की को सिर में चोट लगी थी. उनके वकीलों के मुताबिक, चोट के बाद उन्हें जरूरी और उचित मेडिकल देखभाल नहीं मिली. इतना ही नहीं, वह ट्रेनिंग करते रहे.

इसके अगले दिन उनकी हालत और बिगड़ गई. पुकोव्स्की को धुंधला दिखाई देने लगा और हेल्थ संबंधी परेशानियां बढ़ती चली गईं. घटना के करीब एक सप्ताह बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

ऑस्ट्रेलिया की न्यूज कॉर्प की रिपोर्ट के मुताबिक, पुकोव्स्की के वकीलों ने ब्राइटन ग्रामर पर अपने देखरेख संबंधी दायित्व का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है.

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'उस दिन के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा'

पुकोव्स्की ने हाल ही में कोयॉन्ग लॉन टेनिस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उस घटना को याद किया. उन्होंने बताया कि फुटबॉल ट्रेनिंग में एक टैकल के बाद वह अपने ही एक करीबी दोस्त के घुटने से जा टकराए थे.

पुकोव्स्की ने कहा कि अजीब तरीके से देखें तो वह उनकी जिंदगी का सबसे अहम दिन था, क्योंकि उस घटना के बाद वह कभी पहले जैसे महसूस नहीं कर पाए. उनके मुताबिक, इस चोट के बाद शुरू हुई परेशानियां आगे चलकर उनके क्रिकेट करियर पर भी भारी पड़ीं.

करियर में 13 बार हुआ कन्कशन

पुकोव्स्की को अपने पेशेवर क्रिकेट करियर के दौरान कई बार कन्कशन का सामना करना पड़ा. कुल मिलाकर उन्हें 13 कन्कशन हुए और इन चोटों की वजह से उन्हें कई बार क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ा. उन्होंने 2025 में 27 साल की उम्र में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास ले लिया.

उनका आखिरी मुकाबला शेफील्ड शील्ड में तस्मानिया के खिलाफ हुआ था. इस मैच में राइली मेरेडिथ की एक तेज बाउंसर उनके हेलमेट पर लगी. इसके बाद पुकोव्स्की सिर्फ दो गेंद खेलने के बाद रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए.

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद पुकोव्स्की ने बताया था कि चोटों और उनके असर ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी काफी मुश्किल बना दिया था.पुकोव्स्की ने यह भी बताया था कि एक साल तक कई लक्षण बने रहे और उनके दूर नहीं होने के कारण आखिरकार उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया.

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भारत के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में जड़ा था अर्धशतक

विल पुकोव्स्की को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज माना जाता था. उन्होंने 2020-21 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान सिडनी टेस्ट में भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया. पहली पारी में उन्होंने 110 गेंदों पर 62 रन बनाए और अपने पहले ही टेस्ट में अर्धशतक जड़ दिया. हालांकि दूसरी पारी में वह ज्यादा देर नहीं टिक सके और मोहम्मद सिराज का शिकार बने. यह टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी पुकोव्स्की का रिकॉर्ड शानदार रहा. उन्होंने 36 मैचों में 2,350 रन बनाए और उनका बल्लेबाजी औसत 45.19 रहा. इस दौरान उन्होंने सात शतक और नौ अर्धशतक भी लगाए.



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