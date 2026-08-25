4 लाख का बैग मुंह में दबाकर ले गया कुत्ता! मंदसौर के अस्पताल में आधी रात को 'चोरी', CCTV ने खोले राज

मध्यप्रदेश के मंदसौर जिला अस्पताल में आधी रात को एक महिला का 4 लाख रूपए की ज्वेलरी से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया, लेकिन सीसीटीवी में जब चोर का पता चला तो सबके होश उड़ गए. दरअसल बैग को कोई इंसान नहीं, बलकि एक कुत्ता अस्पताल से ले जाते दिखा.

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जिला अस्पताल में अपने बेटे के इलाज के लिए पहुंची एक महिला उस वक्त घबरा गई, जब उसका ज्वेलरी से भरा बैग अचानक गायब हो गया. कयामपुर निवासी लताबाई पति ने कोतवाली पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उसके बेटे की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और घर पर सुरक्षा की दृष्टि से वह अपने आभूषण अपने साथ बैग में भरकर अस्पताल ले आई थीं

23-24 अगस्त की रात अस्पताल में उनके पास मौजूद बैग में करीब 4 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण, करीब 2 हजार रुपये नकद और खाने पिने का सामान रखा था. रात करीब 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बैग गायब होने का पता चला.

महिला और उसके परिवार की चिंता बढ़ गई थीं कि करीब 4 लाख रुपए के आभूषण बैग में रखे थे. इसमें सोने का मंगलसूत्र, सोने की बालियां, सोने के मोती, चांदी की पायल समेत कई कीमती आभूषण शामिल थे. लाखों की ज्वेलरी से भरा बैग गायब होने के बाद महिला ने पुलिस से मदद मांगी.

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कोतवाली पुलिस ने तत्काल अस्पताल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में सामने आया कि बैग किसी चोर ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने उठाया था और वह बैग लेकर अस्पताल परिसर से बाहर निकल गया था. सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता सुबह 4 बजे अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में घूम रहा है और बैग मुंह में दबाकर दरवाजे से बाहर ले जा रहा है. देखें VIDEO:-

वार्ड से बाहर निकलने के बाद पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर लगे CCTV कैमरों के जरिए कुत्ते की दिशा और गतिविधियों को ट्रेस किया और लगातार तलाश करते हुए ज्वेलरी से भरा बैग बरामद कर लिया.

पुलिस ने महिला को सौंपे जेवरात.(Photo:ITG)

बैग में रखे सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान सुरक्षित मिलने पर लताबाई ने राहत की सांस ली. कोतवाली पुलिस की टीम ने जरूरी कार्रवाई के बाद पूरा सामान महिला को वापस सौंप दिया. महिला ने पुलिस की तत्परता के लिए आभार जताया. हालांकि, इस पूरे मामले ने जिला अस्पताल परिसर में आवारा कुत्तों की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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