iPhone 18 Pro लॉन्च होगा, लेकिन Tim Cook नहीं आएंगे स्टेज पर! क्यों?

Apple का अगला बड़ा इवेंट 9 सितंबर को होने वाला है. इस इवेंट में नए iPhone को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन इस बार एक और चीज लोगों का ध्यान खींच रही है. सवाल ये है कि क्या iPhone 18 Pro को Tim Cook ही स्टेज पर लॉन्च करेंगे? इसका जवाब है हां भी और नहीं भी.

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दरअसल, Apple में हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ है. टिम कुक अब कंपनी के CEO नहीं हैं. 1 सितंबर 2026 से John Ternus ने ऐपल के नए सीईओ की जिम्मेदारी संभाल ली है. वहीं टिम कुक अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में हैं.

जानिए बड़ा बदलाव क्यों है?

ऐसे में 9 सितंबर का ऐपल इवेंट काफी खास होने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक, टिम कुक इवेंट में मौजूद रहेंगे, लेकिन इस बार पहले की तरह Keynote के दौरान लीडिंग रोल में नजर नहीं आएंगे. यानी iPhone 18 Pro की लॉन्चिंग की कमान ऐपल के नए सीईओ जॉन टर्नस संभाल सकते हैं.

यह बदलाव इसलिए भी बड़ा है क्योंकि टिम कुक करीब 15 साल तक ऐपल के सीईओ रहे हैं. इस दौरान कंपनी ने कई बड़े iPhone और दूसरे प्रोडक्ट लॉन्च किए. हर बड़े ऐपल इवेंट में टिम कुक का स्टेज पर आना एक आम बात थी. अब उनकी जगह जॉन टर्नस को देखना ऐपल के नए दौर की शुरुआत जैसा होगा.

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पहली बार फोल्डेबल फोन लॉन्च होगा

अब बात उस फोन की, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है. ऐपल इस इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च कर सकता है. इसके साथ कंपनी का पहला फोल्डेबल iPhone भी देखने को मिल सकता है. हालांकि, रेगुलर iPhone 18 को लेकर कहा जा रहा है कि इसे बाद में लॉन्च किया जा सकता है.

क्या उम्मीद की जा सकती है?

iPhone 18 Pro में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. फोन के कैमरे में Variable Aperture फीचर मिलने की उम्मीद है. इससे कैमरे में जाने वाली रोशनी को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा. इसके अलावा A20 Pro चिपसेट, नए कलर और बड़ी बैटरी जैसे अपग्रेड भी मिल सकते हैं.

फोन के डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव शायद देखने को न मिले. हालांकि, Dynamic Island को पहले से छोटा किए जाने की बात सामने आई है.

कीमत की बात करें तो इस बार जेब पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ सकता है. रिपोर्ट्स में iPhone 18 Pro की कीमत करीब 100 डॉलर बढ़ने की बात कही जा रही है. वहीं फोल्डेबल iPhone की कीमत करीब 2,299 डॉलर से शुरू होने की अफवाह है.



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