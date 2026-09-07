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How to Organize Bathroom: छोटे बाथरूम में सामान रखने की नहीं है जगह? काम आएंगे ये 6 आसान स्टोरेज हैक्स, कोना-कोना दिखेगा साफ!

1BHK अपार्टमेंट और छोटे घरों में बाथरूम में भी जगह की परेशानी होती है, जिसकी वजह से सामान ठीक से सेट नहीं हो पाता है और गंदा दिखने लगता है. अगर आपका बाथरूम भी छोटा है तो आप इन कुछ आसान स्टोरेज आइडियाज से मदद ले सकते हैं, जिनकी मदद से कम जगह में बाथरूम को व्यवस्थित रख पाएंगे.

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बाथरूम में सामान को सही से सेट करना चाहिए. (PHOTO:AI)
बाथरूम में सामान को सही से सेट करना चाहिए. (PHOTO:AI)

How to Organize Bathroom: आजकल घरों में जगह की कमी को देखते हुए बाथरूम और टॉयलेट को एक साथ बनाया जाता है. कई बार कमरों को ज्यादा जगह देने के लिए भी बाथरूम का स्पेस छोटा रखा जाता है. ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी सामान रखने की होती है. शैम्पू, साबुन, फेसवॉश, तौलिया और दूसरी जरूरी चीजों के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से सामान फर्श पर या इधर-उधर बिखरा रहता है.

भारतीय घरों के बाथरूम में अक्सर स्टोरेज की कमी देखने को मिलती है. लेकिन कम जगह का मतलब यह नहीं है कि बाथरूम को व्यवस्थित नहीं रखा जा सकता. अगर उपलब्ध स्पेस का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और दीवारों, कोनों और बेसिन के नीचे की खाली जगह को काम में लिया जाए तो छोटे बाथरूम में भी जरूरत का सामान आसानी से रखा जा सकता है. इससे बाथरूम साफ-सुथरा और व्यवस्थित भी नजर आएगा.

कॉर्नर कैबिनेट का करें इस्तेमाल

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बाथरूम के कोनों को अक्सर खाली छोड़ दिया जाता है, जबकि यहां स्टोरेज की अच्छी जगह बनाई जा सकती है. आप किसी खाली कोने में कॉर्नर कैबिनेट लगवा सकते हैं. इसमें शैम्पू, कंडीशनर, फेसवॉश, बॉडी वॉश और दूसरी जरूरी चीजें आसानी से रखी जा सकती हैं. इससे सामान इधर-उधर नहीं फैलेगा और बाथरूम का फर्श भी खाली रहेगा.

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बेसिन के नीचे की जगह को बनाएं स्टोरेज

बेसिन के नीचे की जगह को अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि छोटे बाथरूम में यह काफी काम आ सकती है. यहां आप सफाई का सामान, अतिरिक्त साबुन, टॉयलेट पेपर और दूसरी जरूरी चीजें रख सकते हैं. अगर सामान खुला हुआ अच्छा नहीं लगता तो बेसिन के नीचे छोटा कैबिनेट बनवा सकते हैं या पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे सामान छिपा रहेगा और बाथरूम भी व्यवस्थित दिखाई देगा.

खिड़की के पास लगाएं छोटी शेल्फ

अगर आपके बाथरूम में खिड़की है तो उसके आसपास की जगह को भी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. खिड़की के पास छोटी शेल्फ लगाकर वहां हल्का सामान रखा जा सकता है. आप चाहें तो इस जगह पर छोटे इनडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं, जिससे बाथरूम का लुक बेहतर दिखाई देगा. शेल्फ खरीदते समय खिड़की के आकार और उपलब्ध जगह का ध्यान जरूर रखें.

दरवाजे और दीवार पर लगाएं हुक

छोटे बाथरूम में तौलिया रखने के लिए अलग जगह बनाना मुश्किल होता है. ऐसे में दरवाजे या खाली दीवार पर हुक और हैंगर लगाए जा सकते हैं. इससे तौलिया और कपड़े व्यवस्थित तरीके से टांगे जा सकते हैं और फर्श पर भी सामान नहीं फैलेगा. हालांकि, गीले तौलिए को ऐसी जगह टांगें जहां हवा का वेंटिलेशन अच्छा हो, ताकि उनमें नमी और बदबू न रहे.

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खाली दीवार पर लगाएं वॉल शेल्फ

बाथरूम की खाली दीवारें भी स्टोरेज के लिए काफी उपयोगी हो सकती हैं. दीवार पर एक या दो वॉल शेल्फ लगाकर शैम्पू, साबुन, स्किनकेयर प्रोडक्ट्स और दूसरी जरूरी चीजें रखी जा सकती हैं. चाहें तो छोटे बॉक्स या बास्केट का इस्तेमाल करके अलग-अलग सामान को कैटेगरी के हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं. इससे सामान आसानी से मिल जाएगा और बाथरूम का फर्श भी खाली रहेगा.

मिरर कैबिनेट से बचाएं जगह

छोटे बाथरूम के लिए मिरर कैबिनेट एक अच्छा स्टोरेज ऑप्शन हो सकता है. बाहर से यह सामान्य शीशे जैसा दिखाई देता है, जबकि इसके अंदर जरूरी सामान रखने की जगह होती है. इसमें स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, दवाइयां या रोजाना इस्तेमाल होने वाली छोटी चीजें रखी जा सकती हैं. बाथरूम में शीशा लगाना जरूरी होता है, इसलिए मिरर कैबिनेट से एक ही जगह पर मिरर और स्टोरेज दोनों का फायदा मिल जाता है.

सामान को कैटेगरी के हिसाब से रखें

बाथरूम छोटा हो तो सिर्फ स्टोरेज बढ़ाना ही काफी नहीं है, सामान को सही तरीके से व्यवस्थित करना भी जरूरी है. रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें आसानी से निकाला जा सके. एक्स्ट्रा सामान को बंद कैबिनेट या बास्केट में रखें. इससे बाथरूम में फालतू सामान फैला हुआ नहीं दिखेगा और सफाई करना भी आसान रहेगा.

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