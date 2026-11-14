Aadhaar Phone Number Update : 75 रुपये में घर बैठे बदले आधार पर अपना फोन नंबर, बड़ा ही सिंपल है प्रोसेस

आधार कार्ड पर फोन नंबर बदलने के लिए बहुत से लोग घंटों का इंतजार और लंबी लाइनों में लगते हैं. आधार मोबाइल ऐप की मदद से घर बैठे ही बहुत सी सर्विस का फायदा उठाया जा सकता है, जिसमें से एक आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करना भी शामिल है.

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एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए आधार ऐप मौजूद है. इस ऐप को स्मार्टफोन में डाउनलोड करके फायदा उठा सकते हैं. आधार ऐप की मदद से सिर्फ 75 रुपये की फीस लगती है और आधार पर मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है.

आमतौर पर लोग आधार सेवा केंद्र या फिर पोस्ट ऑफिस आदि जाते हैं, जहां पर आधार कार्ड की डिटेल्स को अपडेट किया जाता है. कई बार आधार सेवा केंद्र में लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता है.

स्मार्टफोन के लिए मौजूद है आधार ऐप

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर आधार ऐप मौजूद है. इस आधार ऐप को कोई भी अपने मोबाइल ऐप में इंस्टॉल कर सकता है, जिसके बाद वे अपने आधार कार्ड की डिटेल्स की मदद से लॉगइन कर सकते हैं.

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आधार पर मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें

आधार ऐप में लॉगइन करने के बाद आधार कार्ड होल्डर्स को ऐप में नीचे की तरफ सर्विस नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना होगा. सर्विस के अंदर ही मोबाइल नंबर अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा.

मोबाइल नंबर अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर प्रोसेस ओरवव्यू, स्टेप्स और सबसे नीचे कंटीन्यू टू अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा.

स्टेप्स में बताया है कि इस प्रोसेस में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा. आधार कार्ड होल्डर्स को ओटीपी के जरिए अपना मोबाइल नंबर ओटीपी के जरिए वेरिफाई करना होगा. फिर फेस ऑथेंटिकेट करना होगा और आखिर में 75 रुपये की पेमेंट करनी होगी.

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एक बार पेमेंट करने के बाद 15 दिन तक का प्रोसेसिंग टाइम लगेगा. उसके बाद आधार पर नया मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा. यह पूरा काम आप घर के बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकेंगे.

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