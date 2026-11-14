Aadhaar Phone Number Update : 75 रुपये में घर बैठे बदले आधार पर अपना फोन नंबर, बड़ा ही सिंपल है प्रोसेस

आधार कार्ड पर फोन नंबर बदलने के लिए बहुत से लोग घंटों का इंतजार और लंबी लाइनों में लगते हैं. आधार मोबाइल ऐप की मदद से घर बैठे ही बहुत सी सर्विस का फायदा उठाया जा सकता है, जिसमें से एक आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करना भी शामिल है.
एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए आधार ऐप मौजूद है. इस ऐप को स्मार्टफोन में डाउनलोड करके फायदा उठा सकते हैं. आधार ऐप की मदद से सिर्फ 75 रुपये की फीस लगती है और आधार पर मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है.
आमतौर पर लोग आधार सेवा केंद्र या फिर पोस्ट ऑफिस आदि जाते हैं, जहां पर आधार कार्ड की डिटेल्स को अपडेट किया जाता है. कई बार आधार सेवा केंद्र में लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता है.
स्मार्टफोन के लिए मौजूद है आधार ऐप
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर आधार ऐप मौजूद है. इस आधार ऐप को कोई भी अपने मोबाइल ऐप में इंस्टॉल कर सकता है, जिसके बाद वे अपने आधार कार्ड की डिटेल्स की मदद से लॉगइन कर सकते हैं.
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एक बार पेमेंट करने के बाद 15 दिन तक का प्रोसेसिंग टाइम लगेगा. उसके बाद आधार पर नया मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा. यह पूरा काम आप घर के बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकेंगे.