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कश्मीरी लुक में सजीं जम्मू-कश्मीर के राजकुमार मार्तंड सिंह की दुल्हन, शाही महल में रिया बादल का धूमधाम से हुआ वधू प्रवेश, Video

राजकुमार मार्तंड सिंह की दुल्हन रिया बादल का अमर महल पैलेस में पारंपरिक वधू प्रवेश हुआ. कश्मीरी लुक में सजी रिया का शाही अंदाज देखते ही बना. इस दौरान उनकी सास ने आरती उतारकर और नजर उतारकर नई बहुरानी का स्वागत किया.

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कुंवरी रिया बादल ने अमर महल में पहला कदम रखा. (PHOTO:ITG)
कुंवरी रिया बादल ने अमर महल में पहला कदम रखा. (PHOTO:ITG)

जम्मू-कश्मीर के राज घराने के युवराज विक्रमादित्य सिंह और चित्रांगदा राजे के बेटे राजकुमार मार्तंड की शादी की तस्वीरें चर्चा में बनी हुई हैं. दिल्ली में मार्तंड और रिया के आनंद कारज और रिसेप्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे. इतना ही नहीं इस रॉयल वेडिंग में पीएम मोदी, US एम्बेसडर, हिज़ एक्सेलेंसी मिस्टर सर्जियो गोर भी शामिल हुए थे. 

अब जम्मू-कश्मीर से पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की बेटी रिया बादल के वधु प्रवेश की रस्मों की फोटोज सामने आई हैं, अमर महल पैलेस में नई बहुरानी रिया का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया. इस दौरान रिया के कश्मीरी लुक पर सबकी नजरें ठहर गई हैं और दूल्हे राजा भी काफी हैंडसम लग रहे हैं. 

क्या होती है वधू प्रवेश की रस्म?

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भारतीय शादियों में शादी के बाद दुल्हन का ससुराल में पहला कदम रखना बेहद खास माना जाता है. अलग-अलग परिवारों और समुदायों में इसे निभाने के तरीके भी अलग होते हैं. जम्मू-कश्मीर के डोगरा शाही परिवार में भी नई दुल्हन के स्वागत के लिए एक खास पारंपरिक समारोह होता है, जिसे 'वधू प्रवेश' कहा जाता है. 

वधू प्रवेश का मतलब है शादी के बाद नई दुल्हन का अपने नए घर में पारंपरिक तरीके से स्वागत करना. यह सिर्फ घर में कदम रखने की रस्म नहीं, बल्कि परिवार में नई सदस्य के आगमन और नए जीवन की शुरुआत का खास मौका होता है.

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रिया के वधू प्रवेश की तस्वीरें आईं सामने

राजकुमार मार्तंड सिंह ने अपनी पत्नी रिया सिंह के इस खास मौके की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. उन्होंने बताया कि अमर महल पैलेस में पारंपरिक वधू प्रवेश समारोह के जरिए उनकी पत्नी का स्वागत किया गया. इस दौरान परिवार के सदस्यों का प्यार और आशीर्वाद भी उनके लिए बेहद खास रहा.

शाही वधू प्रवेश में रिया का रॉयल लुक

इस खास मौके पर रिया बादल का पहनावा भी काफी खास रहा. उन्होंने हल्दी कलर का खूबसूरत सूट और आसमानी कलर की सलवार पहनी है. उनके सूट पर गोल्डन धागों से बारीक कढ़ाई और बॉर्डर पर हैवी एम्ब्रॉयडरी थी, जो इसे शाही अंदाज दे रही थी. सिर पर मैचिंग दुपट्टा ओढ़े रिया किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं.

राजकुमार मार्तंड भी सफेद कलर की शेरवानी और दुल्हन के सूट के कलर से मैचिंग पगड़ी में बहुत हैंडसम लग रहे थे. उन्होंने अपने हाथ में तलवार भी थाम रखी थी, जो उनके लुक रॉयल टच दे रही थी. 

हैवी जूलरी ने पूरा किया ब्राइडल लुक

रिया ने अपने पारंपरिक आउटफिट के साथ हैवी जूलरी पहनी थी. माथे पर गोल-सा मांगटीका, गले में हैवी नेकलेस और हाथों में चूड़ियां उनके लुक को खास बना रही थीं. हाथों पर लगी मेहंदी और सिर पर ओढ़ा दुपट्टा उनके ब्राइडल अंदाज को और खूबसूरत बना रहा था. 

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फूलों से सजा अमर महल पैलेस

वधू प्रवेश समारोह के लिए अमर महल पैलेस को भी खास तरीके से सजाया गया था. महल के प्रवेश द्वार पर गेंदे के फूलों की लंबी मालाएं लगाई गई थीं. लाल और पीले रंग की लटकन और तोरण लगाए गए थे. तस्वीरों में रिया और मार्तंड सिंह को परिवार के साथ पूजा और पारंपरिक रस्मों में हिस्सा लेते देखा जा सकता है. अमर महल में एंट्री करते हुए रिया ने अपने हाथों से चावलों से भरे कलश को गिराकर अपना पहला कदम रखा और उनकी सास ने उनकी आरती उतारी और नजर भी उतारी. 

 

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