Anirudh Ravichander-Kavya Maran: न बिंदी, न सिंदूर, शादी के बाद कॉर्ड सेट में दिखीं नई दुल्हन काव्या मारन, ग्रीस से भारत लौटा कपल

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन अब हमेशा के लिए हमसफर बन चुके हैं. दोनों ने ग्रीस में इंटीमेट वेडिंग करके एक दूसरे संग साथ रहने की कसमें खाईं. शादी पर दोनों को देशभर के लोगों का खूब प्यार और आशीर्वाद मिला. विदेश में शादी रचाने के बाद अब अनिरुद्ध और काव्या भारत लौट चुके हैं.

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चेन्नई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए काव्या- अनिरुद्ध

न्यूलीवेड कपल अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे. दोनों को चेन्नई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. एयरपोर्ट पर नए दूल्हा-दुल्हन की पहली झलक पाकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. हर किसी की नजरें उन दोनों पर ही टिकी रह गईं.

सिंपल लुक में छाईं काव्या

शादी के बाद नए दूल्हा-दुल्हन अनिरुद्ध और काव्या काफी सिंपल और क्लासी लुक में नजर आए. नई दुल्हन काव्या की मांग में न सिंदूर दिखा और न ही माथे पर बिंदी. उन्होंने नई दुल्हन की तरह श्रृंगार नहीं किया, बल्कि एयरपोर्ट पर वो कैजुअल लुक में दिखाई दीं.

सूट या साड़ी के बजाए काव्या ने अपने कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए कॉर्ड सेट पहना. बालों को साइड पार्टिशन के साथ ओपन रखा. काव्या एयरपोर्ट पर मास्क से चेहरे को ढके हुए दिखाई दीं. हालांकि, फिर भी लोगों ने उन्हें पहचान ही लिया. सिंपल लुक में भी वो काफी स्टनिंग लगीं. उनके चेहरे पर शादी की खुशी और ग्लो देखा जा सकता है.

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यहां देखें अनिरुद्ध और काव्या की शादी के बाद पहली झलक

कैजुअल लुक में छाए अनिरुद्ध

वहीं, दूल्हे राजा अनिरुद्ध भी कैजुअल लुक में नजर आए. अनिरुद्ध ब्लैक टी-शर्ट और ट्राउजर में दिखे. उन्होंने भी चेहरे को मास्क से ढका हुआ है. एयरपोर्ट से निकलकर दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए.

खास अंदाज में रचाई शादी

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी बेहद अनोखे और खास अंदाज में हुई. इनकी शादी में न तो सात फेरे हुए और न ही कोई पंडित नजर आया. दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर 'सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज' की.

इस तरह की शादी में बिना किसी पंडित, पुजारी या पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों के कपल एक-साथ रहने का फैसला करता है. शादी में इस बात का कमिटमेंट किया जाता है कि उनके रिश्ते में आपसी सम्मान, सहमति और बराबरी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी.

अनिरुद्ध रविचंदर की बात करें तो वो साउथ सिनेमा के जाने-माने म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं. वहीं, काव्या मारन IPL फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन के तौर पर जानी जाती हैं. काव्या मारन काफी खूबसूरत और स्टाइलिश हैं. खूबसूरती में वो कई बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. सीक्रेट डेटिंग के बाद अब काव्या हमेशा के लिए अनिरुद्ध की हो गई हैं. कपल को हमारी तरफ से भी शादी की ढेरों बधाई.

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