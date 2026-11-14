8वें वेतन आयोग का गठन हुए 1 साल से ज्‍यादा वक्‍त हो चुका है. अभी तक इस मामले में टीम जगह-जगह पर जाकर कर्मचारियों-पेंशनर्स से मुलाकात कर रही है और उनकी मर्जी जानने की कोशिश कर रही है. इसपर रिपोर्ट को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है.

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सार्वजनिक तौर पर यह जानकारी भी सामने नहीं आई है कि आयोग कबतक रिपोर्ट तैयार करके पेश कर सकता है? हालांकि, सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के तहत रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का वक्‍त दिया गया है, जिसमें से 12 महीने बीत चुके हैं. कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत रिपोर्ट पेश करने में कुछ वक्‍त और लग सकते हैं.

जब आयोग इस रिपोर्ट को तैयार कर लेगी, तब कैबिनेट के सामने यह रिपोर्ट पेश किया जाएगा और फिर सरकार इसपर फैसला लेगी कि कितनी कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन में इजाफा किया जा सकता है. वहीं अगर हम 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले को मानकर चलें तो सैलरी-पेंशन बढ़ने में तीन बड़े फैक्‍टर काम करेंगे, जिसमें फिटमेंट फैक्‍टर, एचआरए और डीए मर्जर शामिल हैं.

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फिटमेंट फैक्‍टर से कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

सबसे पहले बात करते हैं फिटमेंट फैक्‍टर पर, जिसे लेकर अलग-अलग कम्रचारियों की अलग-अलग मांग रखी गई है. ज्‍यादातर कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्‍टर को 3 फीसदी कर दिया जाए, जिसका मतलब है कि अगर फिटमेंट फैक्‍टर 3 गुना होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन 3 गुना हो जाएगी. यानी कि अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो बेसिक सैलरी बढ़कर 54 हजार रुपये हो जाएगा.

HRA का नियम

एक्‍स कैटेगरी वाले शहरों में जहां 50 लाख या उससे ज्‍यादा की आबादी रहती है वहां शुरुआती HRA दर 24% मिलता है. Y श्रेणी के 5 लाख से 50 लाख की आबादी वाले शहर के लिए एचआरए 16% और Z कैटेगरी के लिए एचआरए 8 फीसदी है. लेकिन अब एक्‍स के लिए 30%, Y के लिए 20 फीसदी और Z के लिए 10 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की जा रही है.

DA मर्जर की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से एक और बड़ी मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को भी मर्ज कर दिया जाए. अगर महंगाई भत्ता मर्ज होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, क्‍योंकि 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर भी महंगाई भत्ते को मर्ज किया गया था.

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बता दें कि 8वें वेतन आयोग के तहत ये तीनों ही मांगे पूरी होने पर कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन अभी तक इस बारे में अधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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