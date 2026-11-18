एक वीडियो गेम, जिसे खेलने के लिए लोग 13 साल से इंतजार कर रहे हैं. एक गेम, जिसकी रिलीज से पहले ही अरबों डॉलर की कमाई के अनुमान सामने आ रहे हैं. Grand Theft Auto यानी GTA 6 अब सिर्फ गेमिंग की दुनिया का बड़ा लॉन्च नहीं रह गया है, बल्कि यह मनोरंजन इकोनॉमी के सबसे बड़े कारोबारों में से एक बनने की तैयारी में है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, GTA 6 लॉन्च के पहले हफ्ते में 3.25 अरब डॉलर से लेकर 5.2 अरब डॉलर तक की कमाई कर सकता है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 30 हजार करोड़ से लेकर 49 हजार करोड़ रुपये तक बैठती है.

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लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक वीडियो गेम इतनी बड़ी रकम कैसे कमा सकता है? क्या सिर्फ गेम बेचकर इतनी कमाई संभव है, या इसके पीछे कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसने गेमिंग को फिल्मों और दूसरे मनोरंजन कारोबार से भी बड़ा बना दिया है?

लॉन्च से पहले ही अरबों की कमाई

GTA 6 की रिलीज 19 नवंबर को होने वाली है. हालांकि कई देशों में टाइम जोन अलग होता है, इसलिए वहां ये गेम एवेलेबल है और लोग खेल भी रहे हैं. बाजार पर नजर रखने वाली कंपनी Sensor Tower के अनुमान के मुताबिक, जीटीए6 के डिजिटल प्री-ऑर्डर से करीब 1.54 अरब डॉलर की कमाई हो चुकी है. कंपनी का अनुमान है कि गेम की करीब 1.58 करोड़ डिजिटल कॉपी पहले ही बुक की जा चुकी हैं.

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GTA 6 की बिक्री को लेकर उम्मीदें इतनी बड़ी हैं कि बाजार एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि गेम रिलीज के पहले हफ्ते में ही 3 अरब डॉलर से ज्यादा की बिक्री कर सकता है. कुछ अनुमान इसे 5 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना भी बताते हैं.

आखिर गेम बनाने में कितना पैसा लगा?

GTA 6 को बनाने की लागत को लेकर भी लंबे समय से चर्चा चल रही है. कई रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक, इस गेम को बनाने और मार्केटिंग में 1 अरब डॉलर से लेकर 1.5 अरब डॉलर तक खर्च हो सकता है. कई रिपोर्ट्स में इसके 3 बिलियन डॉलर तक का कहा गया है.

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इतना पैसा खर्च करने के पीछे सिर्फ शानदार ग्राफिक्स नहीं हैं. Rockstar Games इस बार एक ऐसी दुनिया तैयार कर रही है, जिसमें शहर, सड़कें, समुद्र, लोग, गाड़ियां और किरदार पहले से ज्यादा जीवंत दिखने की उम्मीद है. गेम की कहानी लूसिया और जेसन के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों किरदारों की कहानी और उनका अपराध की दुनिया में सफर गेम के मुख्य आकर्षणों में से एक होगा.

एक बड़े गेम को बनाने में हजारों लोगों की मेहनत, कई सालों का समय, तकनीक, आवाज, संगीत, कहानी, डिजाइन और टेस्टिंग शामिल होती है. यही वजह है कि आज बड़े वीडियो गेम बनाने का खर्च कई हॉलीवुड फिल्मों से भी ज्यादा हो सकता है.

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वीडियो गेम से इतनी कमाई कैसे होती है?

किसी फिल्म की कमाई मुख्य रूप से टिकट, OTT और बाद में दूसरे अधिकारों से होती है. लेकिन वीडियो गेम का कारोबार इससे कहीं ज्यादा लंबा चल सकता है. गेम खरीदने के बाद भी खिलाड़ी कई साल तक उसमें पैसा खर्च कर सकते हैं.

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GTA इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. GTA 5 साल 2013 में रिलीज हुआ था. इसके बावजूद यह आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले गेम्स में शामिल है. Take-Two के आंकड़ों के मुताबिक, GTA 5 की 23.5 करोड़ से ज्यादा कॉपी बिक चुकी हैं. पूरी GTA फ्रेंचाइजी की बिक्री 48 करोड़ से ज्यादा गेम कॉपी तक पहुंच चुकी है.

इसका मतलब है कि Rockstar Games के लिए कमाई सिर्फ गेम लॉन्च होने के दिन खत्म नहीं होती. GTA Online जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खिलाड़ी गेम में नए कंटेंट, अपडेट और दूसरी चीजों के साथ जुड़े रहते हैं. इससे गेम का कारोबार कई साल तक चलता रहता है.

GTA Online ने बदल दिया गेम का बिजनेस मॉडल

GTA 5 की सफलता का एक बड़ा हिस्सा GTA Online से आया. यह गेम के अंदर मौजूद ऑनलाइन दुनिया है, जहां खिलाड़ी दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, मिशन कर सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं और अपनी डिजिटल दुनिया बना सकते हैं.

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इस तरह गेम सिर्फ एक बार खरीदने वाला प्रोडक्ट नहीं रह जाता. खिलाड़ी बार-बार गेम में लौटते हैं और ऑनलाइन दुनिया में समय बिताते हैं. यही मॉडल आज कई गेम कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा कमाई का जरिया बन चुका है.

GTA 6 से भी उम्मीद है कि Rockstar आगे चलकर ऑनलाइन अनुभव को और बड़ा बनाएगी. हालांकि कंपनी ने GTA 6 के ऑनलाइन मोड और उससे जुड़ी कमाई की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की है.

गेमिंग अब फिल्मों से भी बड़ा कारोबार

आज वीडियो गेम सिर्फ बच्चों या युवाओं का मनोरंजन नहीं हैं. दुनिया भर में करोड़ों लोग गेम खेलते हैं, गेम देखते हैं और गेम से जुड़े वीडियो बनाते हैं. YouTube, Twitch और दूसरे प्लेटफॉर्म पर गेमिंग कंटेंट एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है.

GTA जैसे गेम की लोकप्रियता का फायदा सिर्फ गेम बनाने वाली कंपनी को नहीं मिलता. गेमिंग कंसोल बेचने वाली कंपनियों, गेमिंग एक्सेसरीज, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वीडियो क्रिएटर्स और यहां तक कि फूड डिलीवरी कंपनियों तक को इससे फायदा हो सकता है.

GTA 6 के लॉन्च के समय लाखों लोग गेम खेलने के लिए नया PlayStation या Xbox खरीदने पर विचार कर सकते हैं. वहीं गेमिंग क्रिएटर्स के लिए यह नए वीडियो, लाइव स्ट्रीम और कंटेंट बनाने का बड़ा मौका होगा. गेम की रिलीज के बाद सोशल मीडिया और YouTube पर इससे जुड़े वीडियो की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है.

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13 साल का इंतजार भी बना कमाई का बड़ा कारण

GTA 5 और GTA 6 के बीच करीब 13 साल का अंतर है. इस दौरान गेमिंग की दुनिया पूरी तरह बदल गई. इंटरनेट पहले से ज्यादा तेज हो गया, गेमिंग कंसोल बेहतर हो गए और वीडियो गेम देखने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी.

Rockstar ने इस लंबे इंतजार के दौरान GTA 6 को लेकर बहुत कम जानकारी साझा की. ऐसे में हर ट्रेलर, हर तस्वीर और हर छोटी जानकारी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई. इस रणनीति ने गेम के आसपास उत्सुकता को लगातार बनाए रखा.

GTA 6 का पहला ट्रेलर दिसंबर 2023 में आया था और दूसरा ट्रेलर मई 2025 में रिलीज हुआ. इन ट्रेलर्स ने सोशल मीडिया और YouTube पर रिकॉर्ड स्तर की चर्चा पैदा की. गेम का नाम अब सिर्फ गेमिंग समुदाय तक सीमित नहीं है. यह इंटरनेट कल्चर, मीम्स, सोशल मीडिया और मनोरंजन की दुनिया का हिस्सा बन चुका है.

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