सर्दियों की शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. 21 नवंबर को तुलसी विवाह के साथ शादियां होने लगेंगी. ठंड के मौसम में शादी-ब्याह या किसी नाइट फंक्शन में जाना हो तो सबसे बड़ी उलझन यह होती है कि ऐसा क्या पहनें जो रॉयल भी लगे और कड़ाके की ठंड से भी बचाए. ऐसे में भारी-भरकम साड़ियां या लहंगे पहनने पर ठंड से हालत खराब होने लगती है. इस विंटर वेडिंग सीजन में अगर आप ठंड से बचते हुए किसी क्वीन से कम नहीं दिखना चाहती हैं तो वेलवेट सूट आपके लिए सबसे परफेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है.

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वेलवेट न केवल देखने में बेहद रिच और लग्जीरियस लगता है बल्कि इसका थिक कपड़ा हवा को अंदर नहीं जाने देता. आप बाजार से प्लेन या वर्क वाला वेलवेट फैब्रिक लेकर टेलर से अपनी पसंद के 5 अलग-अलग स्टाइल में सूट सिलवा सकती हैं. यहां हम आपको वेलवेट सूट के ट्रेंडी डिजाइन्स की जानकारी दे रहे हैं.

1. शाही घेरदार अनारकली सूट (Velvet Anarkali Suit):

अगर आप शादी में बिल्कुल लहंगे जैसा भव्य लुक चाहती हैं, तो वेलवेट का फुल-लेंथ अनारकली सूट बनवाएं. इसकी कलियों (Panels) में जो फॉल आता है, वह बहुत ग्रेसफुल लगता है. इसके चेस्ट या नेकलाइन पर गोटा-पत्ती या जरी वर्क करवाएं और साथ में नेट या हैवी बनारसी दुपट्टा कैरी करें.

2. पटियाला स्टाइल पंजाबी सूट (Velvet Punjabi Suit):

संगीत या मेहंदी फंक्शन के लिए शॉर्ट वेलवेट कुर्ती के साथ वेलवेट या सिल्क की पटियाला सलवार बनवाएं. कुर्ती के घेरे, गले और स्लीव्स पर गोटा या आरी वर्क करवाएं. यह लुक आपको एकदम पंजाबी कुड़ी वाला बोल्ड, वाइब्रेंट और रॉयल टच देगा.

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3. एंकल-लेंथ लॉन्ग कुर्ती विथ स्ट्रेट पैंट (Long Velvet Kurti with Pants):

रिसेप्शन या वेडिंग डिनर के लिए थोड़ा एलिगेंट और स्लीक लुक चाहती हैं, तो फ्रंट-स्लिट या साइड-स्लिट वाली लॉन्ग वेलवेट कुर्ती सिलवाएं. इसके नीचे मैचिंग वेलवेट सिगरेट पैंट या स्ट्रेट प्लाजो बहुत ही क्लासिक लगता है.

4. पाकिस्तानी स्टाइल लूज कुर्ता विथ प्लाजो (Pakistani Style Velvet Suit):

आजकल ढीले-ढाले लूज पाकिस्तानी कुर्ते काफी ट्रेंड में हैं. चौड़े गोटा-पट्टी या कटवर्क वाले बॉर्डर के साथ ढीली स्लीव्स वाला वेलवेट कुर्ता बनवाएं. इसके साथ वाइड-लेग प्लाजो या शरारा सिलवाएं, जो पहनने में बेहद आरामदायक और रॉयल दिखता है.

5. अंगरखा स्टाइल वेलवेट सूट (Angrakha Style Velvet Suit):

अगर आपको पारंपरिक डिजाइन्स पसंद हैं, तो क्रॉस-ओवर नेकलाइन वाला अंगरखा स्टाइल सूट बनवाएं. साइड में लटकन और बारीक कढ़ाई वाला अंगरखा कट वेलवेट पर बहुत ही सुंदर खिलकर आता है.

वेलवेट सूट सिलवाने का सीक्रेट टिप: वेलवेट की कटिंग हमेशा उसके रोंए की सही दिशा में होनी चाहिए, वरना कपड़े की चमक अलग-अलग दिख सकती है. इसके अलावा, सूट के अंदर कॉटन की अस्तर जरूर लगवाएं ताकि कपड़ा शरीर पर चिपके नहीं और शेप एकदम परफेक्ट आए.

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