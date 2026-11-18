बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी जल्द दुल्हन बनने वाली है. उनकी छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर 2026 को होगी. इस शाही शादी के बड़े इंतजामों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. शादी में करीब 4 लाख मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है. शाही ठाठ रखने वाले अनंत सिंह की लाइफस्टाइल, फैमिली लाइफ को लेकर चर्चा तेज हैं. एक इटंरव्यू में उनसे अपनी बायोग्राफी बनाने को लेकर सवाल किया गया.

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अनंत सिंह पर बनेगी फिल्म?

बाहुबली नेताओं की शाही जिंदगी और बैकस्टोरी पर कई फिल्में बनी हैं. अगर अनंत सिंह पर फिल्म बने तो उनके चाहने वालों की यकीनन बल्ले बल्ले होगी. लेकिन ये क्या... अनंत सिंह का कहना है वो खुद पर फिल्म बनने के हक में नहीं हैं. उन्होंने सिनेमा के साथ अपने रिश्ते को लेकर चौंकाने वाली बात भी कही. एबीपी न्यूज संग बातचीत में अनंत सिंह ने बताया कि वो सिनेमा नहीं देखते हैं. पिछले 37 सालों से उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी है. उनके मॉल में दो सिनमाहॉल खुले हैं. तब भी वो मूवी देखने नहीं गए हैं. वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं. उन्हें जनता से प्रेम है. वो उनके बीच बैठे रहते हैं. फिल्मों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है.

नेता जी से पूछा गया कि अगर उनके ऊपर फिल्म बनेगी तो किसको हीरो देखना चाहेंगे? इसके जवाब में अनंत सिंह ने साफ कहा कि वो इन सब कामों में नहीं हैं. वैसे अनंत सिंह पर फिल्म बनाने की कोशिश पहले भी हुई थी. जानकारी के मुताबिक, अनंत सिंह को लेकर 'हम हैं मगहिया डॉन, लोग कहें छोटे सरकार' नाम से भोजपुरी फिल्म बनाने की प्लानिंग की गई थी. लेकिन बाहुबली नेता ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था.

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अनंत सिंह की लाइफ, मोकामा में उनका दबदबा और पत्नी संग लव स्टोरी को ही ले लीजिए, उनकी चटपटी लाइफ पर मसालेदार मूवी बनेगी. लेकिन अनंत सिंह बड़े पर्दे पर अपनी जिंदगी को दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं.

अनंत सिंह के जलवे

इंटरव्यू में अनंत सिंह ने अपने स्टाइल स्टेटमेंट पर भी बात की. उन्होंने कहा जो साधु महात्मा पहनने को देते हैं, वो सब पहन लेते हैं. फिर वो रुद्राक्ष की माला हो या ताबीज. उनके हाथ में सोने का ब्रेसलेट है. गले में अक्सर वो रुद्राक्ष की माला पहने दिखते हैं. बाहुबली नेता भले ही लग्जरी लाइफ जीते हैं. लेकिन उनका मानना है वो सिंपल और सादगी से रहते हैं.



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