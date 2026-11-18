15 इंच घास वाली पिच, सामने न्यूजीलैंड के तीन लंबे और खतरनाक तेज गेंदबाज और जवाब में शुभमन गिल की चार पेसरों को उतारने की तैयारी. वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में गुरुवार से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में गेंद और बल्ले के साथ तेज गेंदबाजों के बीच भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है. न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जैमीसन, जैकब डफी और मैट हेनरी भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेने को तैयार हैं. वहीं, गिल भी चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरकर मेजबान टीम को उसी की भाषा में जवाब देने का दांव खेल सकते हैं.

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भारतीय टीम के लिए यह सीरीज कई मायनों में अहम है. वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल की उम्मीदें बचाए रखने के लिए उसे अपने बाकी सात टेस्ट मैचों में से कम से कम छह जीतने होंगे. इनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट शामिल हैं. कप्तान गिल ने भी साफ कर दिया है कि इन दोनों मुकाबलों में जीत भारत के फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को काफी मजबूत कर सकती है.

लेकिन न्यूजीलैंड की धरती पर यह काम आसान नहीं होगा. खासकर तब, जब बेसिन रिजर्व की पिच पर करीब 15 इंच घास छोड़ी गई है. शुरुआती दो दिनों में तेज गेंदबाजों को इससे काफी मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को सिर्फ अपनी तकनीक ही नहीं, बल्कि धैर्य और हिम्मत का भी परिचय देना होगा.

तीन लंबे पेसर से न्यूजीलैंड की घातक तिकड़ी

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न्यूजीलैंड के पास ऐसा तेज गेंदबाजी आक्रमण है, जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाल सकता है. 6 फुट 8 इंच लंबे काइल जैमीसन को अतिरिक्त उछाल मिलता है. 6 फुट 5 इंच के जैकब डफी भी अपनी लंबाई का फायदा उठाकर बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. इनके साथ मैट हेनरी की रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती होगी.

हेनरी हाल ही में भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर चुके हैं. ऐसे में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत को खास सतर्कता बरतनी होगी. कप्तान गिल पर भी दोहरी जिम्मेदारी होगी. उन्हें खुद रन बनाने के साथ बल्लेबाजी क्रम को भी मुश्किल परिस्थितियों से निकालना होगा.

गिल खेल सकते हैं चार तेज गेंदबाजों का दांव

न्यूजीलैंड के तीन पेसरों के जवाब में भारत भी चार तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकता है. गिल पहले ही इस रणनीति के संकेत दे चुके हैं. हालांकि, इसका मतलब यह हो सकता है कि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिले.

जसप्रीत बुमराह का खेलना तय माना जा रहा है, लेकिन मोहम्मद सिराज की जगह को लेकर सवाल हैं. कोलंबो में उनके हालिया प्रदर्शन ने टीम प्रबंधन को दूसरे विकल्पों पर विचार करने का मौका दिया है. तीसरे और चौथे दिन पिच के सपाट होने पर भी उछाल हासिल करने के लिए भारत को लंबे कद के गेंदबाज की जरूरत होगी. इस लिहाज से प्रसिद्ध कृष्णा का दावा गुरनूर बराड़ से मजबूत दिखाई देता है.

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अंशुल कंबोज और आकाश दीप भी इस मुकाबले में अहम विकल्प हैं. मैच से दो दिन पहले खुले नेट सत्र में गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने दोनों को बेसिन रिजर्व के अलग-अलग छोर से गेंदबाजी कराई. उन्होंने लगातार छह मीटर की लेंथ पर गेंद डालने को कहा. इससे साफ है कि टीम प्रबंधन दोनों गेंदबाजों को परख रहा है.

भारत के सामने एक विकल्प यह भी है कि नंबर आठ पर नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी के बजाय कंबोज और आकाश दीप की गेंद को दूर तक मारने की क्षमता पर भरोसा किया जाए. यानी चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरने के लिए टीम प्रबंधन बल्लेबाजी में थोड़ा जोखिम लेने को तैयार दिख रहा है.

गिल की कप्तानी और रणनीति का भी इम्तिहान

इंग्लैंड दौरे पर 2025 में टेस्ट कप्तानी संभालने वाले गिल के लिए न्यूजीलैंड का यह दौरा नेतृत्व की एक और बड़ी परीक्षा है. वह अब कप्तानी की जिम्मेदारी में पहले से ज्यादा सहज हो चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में परिस्थितियां उनके सामने अलग चुनौती पेश करेंगी.

बेसिन रिजर्व की पिच शुरुआती दो दिनों में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रह सकती है, जबकि बाद के दिनों में बल्लेबाजी आसान होने की उम्मीद है. ऐसे में टॉस की भूमिका भी अहम होगी. गिल चाहेंगे कि उनके गेंदबाज शुरुआत में ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएं और पहली पारी में बढ़त हासिल करने का मौका तैयार करें.

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न्यूजीलैंड को भी मिली मजबूती

मेजबान टीम के लिए विल यंग की फॉर्म में वापसी अच्छी खबर है. वनडे सीरीज में उन्होंने रन बनाकर अपनी लय हासिल की है. चोट से उबरकर रचिन रवींद्र की वापसी से भी टीम को मजबूती मिलेगी. कप्तान टॉम लाथम भले ही फॉर्म से जूझ रहे हों, लेकिन डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स जैसे ऑलराउंडर टीम को अतिरिक्त संतुलन देते हैं.

कुल मिलाकर वेलिंगटन में मुकाबला सिर्फ भारत और न्यूजीलैंड के बीच नहीं, बल्कि दोनों टीमों के तेज गेंदबाजी आक्रमण के बीच भी होगा. न्यूजीलैंड के तीन लंबे पेसर भारतीय बल्लेबाजों को घेरने की कोशिश करेंगे, तो गिल चार तेज गेंदबाजों के जरिए मेजबान टीम पर दबाव बनाने का दांव खेल सकते हैं. 15 इंच घास वाली पिच पर किसका पेस अटैक भारी पड़ेगा, इसका जवाब मैदान पर मिलेगा.

On the money Jacob Duffy 👏 https://t.co/4NXQgz2IgZ — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 18, 2026

मैच का समय: भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से.

टीम इंडिया टेस्ट स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, बी साई सुदर्शन, गुरनूर बरार, वॉशिंगटन सुंदर.

न्यूजीलैंड टेस्ट स्क्वॉड: टॉम लाथम (कप्तान), रचिन रवींद्र, विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, हेनरी निकोल्स, डेवोन कॉनवे.

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