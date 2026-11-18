खेल का मैदान खिलाड़ियों को नई पहचान दिलाता है. मैदान पर धमाकेदार प्रदर्शन कर कई बार खिलाड़ी रातोरात स्टार बन जाते हैं. लेकिन हाल ही में एक फुटबॉल मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को शॉक्ड कर दिया.

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अर्जेंटीना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के खेल फैन्स को गहरे दुख में डाल दिया है. मैच के दौरान एक जोरदार शॉट सीधे युवा खिलाड़ी एबेल नुनेज के सिर पर जा लगी, जिससे उसकी जान चली गई. इस दुर्घटना ने खेल के मैदानों पर खिलाड़ियों की सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सामने आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह दर्दनाक हादसा 12 नवंबर 2026 को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के पास जोस सी. पाज इलाके में हुआ. यहां एफसी एजीजा और डेपोर्टिवो मुनिज की युवा टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा था.

मैदान पर खेल पूरी रफ्तार से चल रहा था, तभी विरोधी टीम के एक खिलाड़ी ने गेंद को क्लीयर करने के लिए बहुत ताकत से शॉट मारा. गेंद ज्यादा दूर नहीं गई और तेजी से सीधे 18 साल के इस युवा खिलाड़ी के सिर पर जा लगी. हालांकि, वीडियो में विरोधी टीम के खिलाड़ी का पैर भी उनके सिर पर लगते हुए देखा गया.

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टक्कर इतनी भयानक थी कि वह खिलाड़ी संभल भी नहीं पाया और मैदान पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया. तुरंत मैच को रोका गया और मैदान पर मेडिकल सहायता पहुंचाई गई.

18 साल के एबेल नुनेज एफसी एजीजा क्लब से जुड़े हुए थे. उनके साथी खिलाड़ी और क्लब के लोग उन्हें एक बेहद मेहनती युवा के रूप में याद कर रहे हैं, जिनकी आंखों में खेल की दुनिया में बड़ा नाम कमाने के हसीन सपने थे. लेकिन किसे पता था कि मैदान का वह दिन उनका आखिरी दिन बन जाएगा.

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अस्पताल में डॉक्टरों की तमाम कोशिशें रहीं नाकाम

घटना के तुरंत बाद बेहोश पड़े खिलाड़ी को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच में पाया कि सिर पर गेंद इतनी तेज लगी थी कि उसे गंभीर रूप से चोट आई थी. उसके सिर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था और अंदरूनी ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी.

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जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने तुरंत एबेल नुनेज की सर्जरी भी की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सके. अस्पताल से जैसे ही उसकी मौत की खबर बाहर आई, दोनों क्लबों और पूरे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई.

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