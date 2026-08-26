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AI पर बिल गेट्स की सबसे बड़ी चेतावनी, कहा - दुनिया इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है, तुरंत लेना होगा एक्शन

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि AI की वजह से जिस तेजी से चीजें बदली हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ. कई पीढ़ी के में टेक ऐसे बदलते थे, लेकिन AI की वजह से सबकुछ तुरंत ही हो गया. इसके लिए शायद दुनिया तैयार ही नहीं है.

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बिल गेट्स (Photo: AP)
बिल गेट्स (Photo: AP)

Bill Gates AI Warning: कभी नई टेक्नोलॉजी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताने वाले बिल गेट्स अब AI को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि AI का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है. गेट्स ने चेतावनी दी है कि आने वाले सालों में AI सिर्फ नौकरियां ही नहीं बदलेगा, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, क्राइम और इंसानी रिश्तों तक पर असर डाल सकता है.

AI को लेकर दुनिया में एक अलग ही रेस चल रही है. Google, Microsoft, OpenAI, Meta और दूसरी बड़ी कंपनियां तेजी से नए AI मॉडल लॉन्च कर रही हैं. हर नई टेक्नोलॉजी पहले से ज्यादा तेज और ताकतवर होने का दावा कर रही है. लेकिन इस रेस के बीच माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने एक बड़ी चेतावनी दी है.

गेट्स का कहना है कि AI से होने वाला बदलाव इतना तेज हो सकता है कि सरकारें और समाज उसे संभालने के लिए तैयार ही नहीं होंगे. उनका मानना है कि आने वाला AI बदलाव इंसानी हिस्ट्री के सबसे उथल-पुथल वाले दौरों में से एक हो सकता है. सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया के पास इस बदलाव को संभालने का कोई साफ प्लान नहीं है. 

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AI से सिर्फ नौकरियां नहीं जाएंगी, कई चीजें बदल सकती हैं

बिल गेट्स पहले भी AI के फायदों की बात करते रहे हैं. उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्थकेयर, एजुकेशन, सरकारी सेवाओं और वैज्ञानिक रिसर्च में बड़ा फायदा हो सकता है. लेकिन अपने नए लेख में उनका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा सतर्क दिखता है.

गेट्स का कहना है कि AI की सबसे बड़ी पावर यह है कि यह सिर्फ एक तरह का काम नहीं करेगा. पहले मशीनों ने फैक्ट्रियों और शारीरिक कामों को बदला था. AI इंसानों की सोचने, सुनने, देखने, बोलने और तर्क करने वाली क्षमता को भी चुनौती दे रहा है. इसका असर सॉफ्टवेयर, कस्टमर सर्विस, कानून, हेल्थकेयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई सेक्टर पर पड़ सकता है. 

यानी खतरा सिर्फ किसी एक नौकरी या इंडस्ट्री का नहीं है. अगर AI तेजी से बेहतर होता रहा और रोबोट भी सस्ते और ज्यादा सक्षम होते गए, तो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर, दोनों तरह की नौकरियों पर असर पड़ सकता है.

सबसे ज्यादा मुश्किल किसके लिए हो सकती है?

गेट्स की चिंता खासतौर पर उन लोगों को लेकर है जिनके पास बदलाव के लिए सबसे कम समय और संसाधन हैं. उनका कहना है कि एंट्री लेवल और मिड लेवल नौकरियां ज्यादा खतरे में हो सकती हैं. AI अगर शुरुआती स्तर के काम करने लगा, तो युवा कर्मचारियों के लिए करियर की शुरुआत करना भी मुश्किल हो सकता है.

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यह भी पढ़ें: 'गलत इस्तेमाल हुआ तो खतरा'... चेतावनी के बावजूद खुद Anthropic ने लॉन्च किया Mythos जैसा AI मॉडल

अब तक हर नई टेक्नोलॉजी के साथ एक लॉजिक दिया जाता रहा है कि पुरानी नौकरियां जाएंगी, लेकिन नई नौकरियां पैदा होंगी. गेट्स मानते हैं कि इस बार मामला अलग हो सकता है. उनका लॉजिक है कि पहले बड़े तकनीकी बदलाव कई पीढ़ियों में हुए, जबकि AI का असर एक दशक के भीतर बहुत तेजी से फैल सकता है. यही वजह है कि सिर्फ लोगों को नई स्किल सिखाना काफी होगा या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

कुछ नौकरियां सिर्फ इंसानों के लिए रखनी चाहिए?

बिल गेट्स ने एक दिलचस्प सुझाव दिया है. उन्होंने 'ह्यूमन रिजर्व्ड' नौकरियों की बात की है. इसका मतलब ऐसी कुछ नौकरियां या जिम्मेदारियां जिन्हें जानबूझकर इंसानों के लिए ही रखा जाए, भले ही AI या रोबोट उन्हें करने में केपेबल हो जाएं.

उनका मानना है कि हर काम सिर्फ इसलिए मशीन को नहीं दे देना चाहिए क्योंकि मशीन उसे सस्ते या तेज तरीके से कर सकती है. खासकर ऐसे काम जिनमें इंसानी जुड़ाव, सहानुभूति और देखभाल जरूरी है, वहां इंसान की भूमिका बचाए रखना समाज के लिए अहम हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: Anthropic के Mythos की तुलना न्यूक्लियर हथियार से क्यों हो रही है? इसमें ऐसा क्या है, जानें 

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अब तक टेक्नोलॉजी का लक्ष्य इंसान का काम आसान करना और मशीनों से ज्यादा काम कराना रहा है. गेट्स का सुझाव कुछ मामलों में इसका उल्टा है. उनका कहना है कि फ्यूचर में शायद समाज को तय करना पड़े कि कौन से काम मशीन कर सकती है और कौन से काम मशीन को करने ही नहीं दिए जाने चाहिए.

AI से नौकरी के अलावा ये खतरे भी हैं

उन्होंने AI से जुड़े सुरक्षा खतरों पर भी बात की है. उनके मुताबिक, AI साइबर अटैक, ऑनलाइन फ्रॉड, डीपफेक और दूसरे अपराधों को ज्यादा आसान और खतरनाक बना सकता है. एक समय में किसी बड़े साइबर हमले के लिए बहुत ज्यादा तकनीकी जानकारी की जरूरत होती थी. लेकिन AI की क्षमता बढ़ने के साथ गलत इरादे रखने वाले लोगों के लिए ताकतवर टूल्स तक पहुंच आसान हो सकती है. गेट्स ने जैविक हथियारों और ऐसे खतरों की संभावना को लेकर भी चिंता जताई है, जहां AI का गलत इस्तेमाल बड़े नुकसान का कारण बन सकता है. 

यह भी पढ़ें: जिसका डर था वही हुआ! AI में लगी सबसे बड़ी सेंध, इन हाथों में पहुंचा पावरफुल Mythos

बच्चों और इंसानी रिश्तों पर भी चिंता

बिल गेट्स ने यह सवाल भी उठाया है कि AI इंसानों की सोचने और सीखने की क्षमता को किस तरह बदल सकता है. खासतौर पर बच्चों और युवाओं के मामले में AI एक मददगार टूल बनेगा या फिर हर काम के लिए मशीन पर निर्भरता बढ़ाएगा, यह अभी तय नहीं है. अगर हर सवाल का जवाब AI देगा, हर लिखने का काम AI करेगा और हर समस्या का समाधान AI से लिया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी की खुद सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा? गेट्स की चिंता यह भी है कि AI इंसानी रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव को बदल सकता है. 

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बिल गेट्स चाहते क्या हैं?

यहां एक बात साफ है बिल गेट्स A को रोकने की बात नहीं कर रहे. वह मानते हैं कि AI के फायदे बहुत बड़े हो सकते हैं. उनका कहना है कि सवाल AI को रोकने का नहीं, बल्कि AI के साथ आने वाले बदलाव के लिए पहले से तैयारी करने का है. गेट्स नए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, जो AI के असर को संभाल सकें. इसमें नौकरियां, एजुकेशन, टैक्स, हेल्थकेयर, नेशनल सिक्योरिटी और दूसरी बड़ी चीजें शामिल हो सकती हैं. उनका मानना है कि मौजूदा संस्थाएं इतनी तेजी से फैलने वाली और हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बनाई गई थीं. 

उन्होंने AI और रोबोट से होने वाली कमाई पर टैक्स जैसे विकल्पों का भी सुझाव दिया है, ताकि ऑटोमेशन से प्रभावित लोगों की मदद, री-ट्रेनिंग और सामाजिक सुरक्षा के लिए संसाधन जुटाए जा सकें. 

 

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