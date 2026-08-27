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राखी पर बहन का इंतजार, फोन पर आखिरी बार बोली ‘कैलाश मानसरोवर जा रही हूं’, फिर सुहासिनी से टूटा संपर्क

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 19 अगस्त को नेपाल गईं ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुहासिनी रेड्डी से परिवार का संपर्क टूट गया है. भाई लोहित कुमार के मुताबिक, होटल खाली करने के बाद वह काठमांडू की तरफ गई थीं. सुबह आखिरी बातचीत में उन्होंने काठमांडू से मानसरोवर जाने की बात कही थी. परिवार उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहा है.

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परिवार से फोन पर हुई सुहासिनी की आखिरी बात, फिर अचानक टूट गया संपर्क. (Photo: ITG)
परिवार से फोन पर हुई सुहासिनी की आखिरी बात, फिर अचानक टूट गया संपर्क. (Photo: ITG)

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गई हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुहासिनी रेड्डी के परिवार की चिंता बढ़ गई है. नेपाल में मौजूदा हालात के बीच सुहासिनी से परिवार का संपर्क टूट गया है. उनके भाई लोहित कुमार ने बताया कि परिवार को उनकी सुरक्षा और मौजूदा लोकेशन को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है. सुहासिनी रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती हैं. इसके साथ ही वह हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने में भी शामिल हैं. वह कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए एक ट्रैवल्स ग्रुप के साथ नेपाल पहुंची थीं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सुहासिनी 19 अगस्त को यात्रा के लिए नेपाल गई थीं.

परिवार के मुताबिक, यात्रा के दौरान सुहासिनी लगातार संपर्क में थीं. लेकिन बाद में उनका संपर्क टूट गया. उनके भाई लोहित कुमार ने बताया कि यात्रियों ने होटल खाली किया और काठमांडू की तरफ रवाना हुए थे. इसके बाद से परिवार की सुहासिनी से कोई बात नहीं हो सकी है. लोहित कुमार ने बताया कि परिवार की सुहासिनी से आखिरी बातचीत सुबह हुई थी. उस समय उन्होंने कहा था कि वह काठमांडू से मानसरोवर की तरफ बढ़ रही हैं. इसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया. परिवार अब उनकी अगली जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा है.

ट्रैवल्स ग्रुप के साथ नेपाल गई थीं सुहासिनी रेड्डी

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भाई ने बताया कि होटल खाली करने और काठमांडू की तरफ जाने के बाद से सुहासिनी से कोई संपर्क नहीं हुआ. परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि वह इस समय कहां हैं और किस स्थिति में हैं. लगातार संपर्क नहीं होने के कारण परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान है. लोहित कुमार ने अपनी बहन के लिए भावुक अपील करते हुए कहा कि परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उनकी बहन सुरक्षित हों. उन्होंने कहा कि अगर सुहासिनी के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो परिवार तुरंत यात्रा कर उन्हें वापस लाने के लिए पहुंच जाएगा.

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परिवार का कहना है कि फिलहाल उन्हें सुहासिनी की मौजूदा स्थिति और स्थान के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है. उनकी आखिरी बातचीत के दौरान उन्होंने काठमांडू से मानसरोवर की तरफ बढ़ने की बात कही थी. इसके बाद संपर्क टूटने से परिवार की चिंता लगातार बढ़ रही है. सुहासिनी के साथ यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है. नेपाल में मौजूदा स्थिति के बीच अधिकारी और परिजन उन यात्रियों की सुरक्षा और लोकेशन के बारे में अपडेट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल पहुंचे थे.

सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा परिवार

सुहासिनी के परिवार के लिए यह इंतजार बेहद मुश्किल हो गया है. परिवार उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहा है. भाई लोहित कुमार का कहना है कि जैसे ही सुहासिनी के बारे में कोई जानकारी मिलती है, परिवार उन्हें वापस लाने के लिए तुरंत रवाना होने को तैयार है. सुहासिनी के नेपाल जाने और परिवार से आखिरी बार संपर्क होने की जानकारी के बाद अब सभी की नजर उनकी अगली सूचना पर है. परिवार लगातार उनकी सुरक्षा की खबर का इंतजार कर रहा है. फिलहाल सुहासिनी की वर्तमान लोकेशन और सुरक्षा को लेकर अधिक जानकारी सामने आना बाकी है.
 

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